Нереален Валверде тласна "Реал" към 1/4-финалите в Шампионската лига

Норвежката сензация "Будьо/Глимт" също се устреми към следващата фаза

Днес, 00:31
Капитанът на "Реал" Федерико Валверде току що е оформил своя първи хеттрик в кариерата по време на домакинството срещу "Манчестър Сити".
Капитанът на "Реал" Федерико Валверде току що е оформил своя първи хеттрик в кариерата по време на домакинството срещу "Манчестър Сити".

Първият сблъсък на гигантите "Реал" (Мадрид) и "Манчестър Сити" в 1/8-финалите на Шампионската лига беше решен от Федерико Валверде. Уругвайският капитан на испанския гранд вкара и трите гола за домакинската победа с 3:0 и даде огромно предимство за "Реал" преди реванша идния вторник (17 март). Валверде отбеляза попаденията, кое от кое по-красиви, още преди почивката, при това само за 22 минути - в 20-ата, 27-ата и 42-ата. Това беше първият му хеттрик в кариерата изобщо. Резултатът можеше и да бъде 4:0, но в 58-ата минута вратарят на "Сити" Джанлуиджи Донарума спаси дузпата, изпълнена от Винисиус Жуниор. Тъкмо Донарума извърши нарушението срещу откъсналия се сам срещу него бразилец. Вратарят на "Реал" Тибо Куртоа също имаше своя принос за нулата срещу името на "Манчестър Сити". Белгийският национал дори успя да запише асистенция в мача - за първия гол на Валверде. Така Куртоа изпревари Оливер Кан и стана вратарят с най-много голови подавания в историята на Шампионската лига - три.

В очаквания с голям интерес сблъсък между "Пари Сен Жермен" и "Челси" гостите от Лондон на два пъти догонваха в резултата, но накрая отстъпиха с 2:5, което също дава отличен шанс на френския клуб (и настоящ носител на трофея в турнира) да продължи в следващата фаза. Брадли Баркола откри за "Пари Сен Жермен" в 10-ата минута. След това Мало Густо изравни в 28-ата. Носителят на "Златната топка" за 2025 г. Усман Дембеле изведе парижани напред в 40-ата минута. Попадение на Енцо Фернандес за "Челси" в 57-ата минута направи резултата 2:2, но големият удар на ПСЖ дойде в последните 15-ина минути. Гол на Витиня и два на Хвича Кварацхелия доведоха до неприятни мисли за мениджъра на "Челси" Лиъм Росиниър.

А "Будьо/Глимт" продължава да изненадва всички специалисти и също се доближи до 1/4-финалите, печелейки с 3:0 като домакин срещу "Спортинг" (Лисабон). Сондре Фет откри от дузпа в 30-ата минута, а след това вкараха Оле Дидрик Бломберг в 45-ата и Каспар Хьог в 71-ата. До момента "Будьо/Глимт" нямаше никакви подобни постижения, като дори участието му в 1/8-финалите беше нещо невиждано.

В ранния мач тази вечер "Арсенал" се измъкна на косъм от първата си загуба в Шампионската лига този сезон и завърши 1:1 в гостуването си срещу "Байер". Домакините от Леверкузен поведоха в 46-ата минута, след като капитанът Роберт Андрих вкара с глава след центриране от ъглов удар на Алехандро Грималдо. "Арсенал" не представи познатата си силна и агресивна игра, но все пак успя да стигне до изравнителен гол в 89-ата минута. Той обаче породи много дискусии, тъй като бе от спорна дузпа, отсъдена за падане на Нони Мадуеке в наказателното поле след минимален контакт с Малик Тилман. Точен при изпълнението бе Кай Хаверц.

 

1/8-ФИНАЛИ В ШАМПИОНСКАТА ЛИГА, ПЪРВИ МАЧОВЕ

10 март

"Галатасарай" - "Ливърпул" 1:0 (Лемина 7) / реваншът е на 18.III

"Аталанта" - "Байерн" (Мюнхен) 1:6 (Пашалич 90+3; Станишич 12, Олисе 22, 64, Гнабри 25, Джаксън 52, Мусиала 67)18.III

"Нюкасъл" - "Барселона" 1:1 (Барнс 86; Ямал 90+6-д)18.III

"Атлетико" (Мадрид) - "Тотнъм" 5:2 (Йоренте 6, Гризман 14, Алварес 15, 55, Льо Норман 22; Педро Поро 26, Соланке 76)18.III

11 март

"Байер" (Леверкузен) - "Арсенал" 1:1 (Андрих 46; Хаверц 89-д)17.III

"Пари Сен Жермен" - "Челси" 5:2 (Баркола 10, Дембеле 40, Витиня 74, Кварацхелия 86, 90+4; Густо 28, Фернандес 57) / 17.III

"Реал" (Мадрид) - "Манчестър Сити" 3:0 (Валверде 20, 27, 42)17.III

"Будьо/Глимт" - "Спортинг" (Лисабон) 3:0 (Фет 32-д, Бломберг 45, Хог 71)17.III

