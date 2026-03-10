Дежавю: "Ливърпул" пак е безпомощен в Истанбул

ЕПА/БГНЕС Виктор Осимен е подскочил най-високо в радостта от гола на Марио Лемина (вляво), оказал се победен за "Галатасарай" в първия мач срещу "Ливърпул" от 1/8-финалите в Шампионската лига.

За втори път този сезон "Ливърпул" загуби с 0:1 като гост на "Галатасарай" в Шампионската лига. И за втори път футболният шампион на Англия показа тотално безсилие в дома на турския гранд в Истанбул.

Както и при поражението във II кръг от груповата фаза в края на септември, така и тази вечер в първия мач от 1/8-финалите единственият гол падна в началото на срещата на ст. "Али Сами Йен". Днес го отбеляза Марио Лемина още в 7-ата минута след добавка с глава при центриране от корнер на Габриел Сара и удар на Виктор Осимен - автора на победното попадение от двубоя преди половин година.

Последва хаотичен натиск на "червените" от Мърсисайд, които обаче отново се оказаха напълно безпомощни в атака. Липса на синхрон и индивидуални грешки доведоха до пропуски на всеки от наглед страховитото нападение на гостите - Юго Екитике, Мохамед Салах, Флориан Вирц, Доминик Собослай.

В края на двубоя случаен изравнителен гол след серия рикошети в наказателното поле на турците правилно беше отменен заради игра с ръка на Ибрахима Конате в началото на карамбола. Малко преди това френският централен бранител на "Ливърпул" се представи комично в защита и щеше да стане причина за втори гол в полза на "Галатасарай", който обаче също справедливо беше отменен заради засада.

Реваншът на ст. "Анфилд" в Града на Бийтълс е следващата сряда.

Два от другите три фаворизирани отбора в първата порция 1/8-финали от ШЛ практически си свършиха работата още тази вечер. Особено убедителен беше германският властелин "Байерн" (Мюнхен), който сгази италианския "Аталанта" с 6:1 като гост в Бергамо и обезсмисли ответния мач в баварската столица след осем дни.

Майкъл Олисе се разписа два пъти - за 2:0 и 5:0 в 22-рата и 64-тата мин., а по веднъж вкараха Йосип Станишич (12), Серж Гнабри (25), Николас Джаксън (52) и Джамал Мусиала (67). Почетното попадение за домакините реализира Марио Пашалич в третата добавена минута отвъд редовното време.

Испанският "Атлетико" (Мадрид) пък разгроми английския "Тотнъм" с 5:2 на своя ст. "Рияд Еър Метрополитано" и ще пътува спокоен за реванша в британската столица Лондон. "Дюшекчиите" поведоха с 3:0 след само четвърт час игра, което доведе до смяната на вратаря на "шпорите" Антонин Кински още в 15-ата минута.

След абсурдни грешки в отбраната на гостите се разписаха Маркос Йоренте (6), Антоан Гризман (14) и Хулиан Алварес (15), а в 22-рата минута Робин льо Норман отбеляза за 4:0. Педро Поро върна един гол за гостите в 26-ата и така приключи първото полувреме. След почивката Алварес вкара второто си попадение, а Доминик Соланке оформи крайния резултат.

Най-драматично се разви мачът между "Нюкасъл" и "Барселона", който предварително беше сочен като най-зрелищен. Срещата на ст. "Сейнт Джеймсис Парк" обаче завърши 1:1, като и двата гола паднаха в заключителните минути и секунди.

Резултатът беше 0:0 до 86-ата мин., когато Харви Барнс завърши чудесна атака на "свраките". Гостите от Каталуния се добраха до равенството дълбоко извън редовното време - в 96-ата минута вездесъщият Ламин Ямал реализира дузпа, отсъдена за спъване на Дани Олмо в наказателното поле.

Победителят от този сблъсък ще бъде излъчен на ст. "Камп Ноу" на 18 март.

1/8-ФИНАЛИ В ШАМПИОНСКАТА ЛИГА, ПЪРВИ МАЧОВЕ



10 март

"Галатасарай" - "Ливърпул" 1:0 (Лемина 7) / реваншът е на 18.III

"Аталанта" - "Байерн" (Мюнхен) 1:6 (Пашалич 90+3; Станишич 12, Олисе 22, 64, Гнабри 25, Джаксън 52, Мусиала 67) / 18.III

"Нюкасъл" - "Барселона" 1:1 (Барнс 86; Ямал 90+6-д) / 18.III

"Атлетико" (Мадрид) - "Тотнъм" 5:2 (Йоренте 6, Гризман 14, Алварес 15, 55, Льо Норман 22; Педро Поро 26, Соланке 76) / 18.III



11 март

"Байер" (Леверкузен) - "Арсенал" 19:45 ч. (по bTV Action) / 17.III

"Пари Сен Жермен" - "Челси" 22:00 ч. / 17.III

"Реал" (Мадрид) - "Манчестър Сити" 22:00 ч. (по bTV Action) / 17.III