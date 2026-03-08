Медия без
Никола Цолов спечели първата си победа във Формула 2

Сезонът в F1 стартира с двоен успех на "Мерцедес" в Австралия

08 Март 2026Обновена
Никола Цолов ликува на пистата "Албърт Парк" в Мелбърн - българинът е №1 в състезанието за "Гран при" на Австралия в F2.
Никола Цолов постигна своята дебютна победа във Формула 2 още в първото основно състезание за сезон 2026. 19-годишният пилот на "Кампос Рейсинг" триумфира в старта за "Гран при" на Австралия на пистата "Албърт Парк" в Мелбърн и оглави генералното класиране във второто ниво на най-комерсиалния автомобилен спорт.

Българския лъв потегли от петата позиция на стартовата решетка и направи отлично тръгване, което му позволи да изпревари съотборника си Ноел Леон и стартиралия от полпозишън Дино Беганович ("ДАМС Лукас Ойл") още в първите метри. Така софиянецът изскочи на третата позиция зад съотборниците в "Родин" Мартиниус Стеншорн и Алекс Дън, които поведоха.

Цолов се озова начело още във втората обиколка, когато двамата пред него закачиха колите си и отпаднаха. С изключително тактическо каране Никола удържа лидерската позиция до края и при преминаването покрай карирания флаг след 33 обиколки спечели с аванс от 1,6 сек. пред шампиона във Формула 3 Рафаел Камара ("Инвикта Рейсинг"). На подиума заедно с тях се качи и Лауренс ван Хупен ("Трайдент"), който финишира трети.

В генералното подреждане Цолов е лидер с 25 т. и аванс от седем пункта пред Камара. Равен актив с бразилеца има и третият от днес Ван Хупен, който завърши 7-и във вчерашния спринт.

По програма сезонът във Формула 2 трябва да продължи в Бахрейн в средата на април, но все още не е ясно дали този състезателен уикенд ще се проведе предвид ситуацията в Близкия изток. Между 25 и 27 март на пистата "Сахир" е предвиден и тридневен тест, чиято съдба също не е известна на този етап.

Ако кръгът в Бахрейн (10-12 април) и този в Саудитска Арабия, който трябва да се проведе седмица по-късно (17-19 април), пропаднат, следващите състезания в F2 ще бъдат чак след три месеца в Монако (4-7 юни).

 

ФОРМУЛА 1

Сезонът във Формула 1 започна по мечтан начин за отбора на "Мерцедес" - с двойна победа за "Гран при" на Австралия. Джордж Ръсел спечели състезанието на "Албърт Парк", а втори финишира Андреа Кими Антонели.

Трети и четвърти пък се наредиха съотборниците във "Ферари" Шарл Льоклер и Люис Хамилтън, а Топ 5 допълни световният шампион Ландо Норис с "Макларън". В последните 10 обиколки британецът демонстрира впечатляващо защитно каране, с което не позволи на стартиралия 20-и Макс Верстапен да го изпревари.

Така 4-кратният носител на титлата с "Ред Бул" завърши шести, следван от Оливър Беърман ("Хаас"), новобранеца Арвид Линдблад ("Рейсинг Булс"), Габриел Бортолето ("Ауди") и Пиер Гасли ("Алпин"). Тези десетима пилоти оформиха и зоната на точките в първия старт за сезона.

В генералното класиране лидер е Ръсел с 25 т., пред Антонели с 18 и Льоклер с 15. Това е първият случай в кариерата на 28-годишният англичанин, в който той оглавява подреждането във Формула 1. 

При отборите след двойната си победа в Мелбърн "Мерцедес" е начело с максимално възможните 43 т. и аванс от 16 пред "Ферари". На трета място с изоставане от 33 пункта спрямо лидерската позиция е "Макларън" (10 т.).

Сезон 2026 в F1 ще продължи още следващата седмица с уикенда за "Гран при" на Китай (14-15 март), който ще включва и първия от общо шест спринта за годината.

 

