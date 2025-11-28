Избутване спря Никола Цолов за 3-ото място при дебюта му в F2

Голямата надежда на българския автомобилен спорт - Никола Цолов, се класира 10-и в дебютното си състезание във Формула 2, след като претърпя лек инцидент, който го отпрати назад в колоната.

В спринтовата надпревара за Гран при на Катар 18-годишният софиянец стартира от четвърта позиция и се движеше трети, като не се виждаше как може да остане извън Топ 3. В последната 23-а обиколка обаче, при опит да го задминеq мексиканецът Рафаел Вилягомес ("Van Amersfoort") удари леко отстрани болида на българския пилот на "Кампос Рейсинг" и го изтласка извън трасето. Така Цолов отпадна чак 10-и, на две места от зоната на точките, които се раздават до 8-я позиция.

Състезанието на пистата "Лусаил" бе спечелено от нидерландеца Рихард Вершоор ("MP Motorsport"), следван от сънародника си Йошуа Дюрксен ("AIX") и от Вилягомес, който се измъкна невредим от инцидента с българина.

Пред Цолов завършиха още Себастиан Монтоя (Кол, "Prema"), Алекс Дън (Ирл, "Rodin"), Леонардо Форнароли (Ит, "Invicta"), Мартиниус Стенсхорн (Нор, "Rodin"), Джак Крофърд (САЩ, DAMS) и Дино Беганович (Шв, "Hitech").

That was an eventful end! 😅



Your provisional points scorers from the Qatar Sprint 📊👇#F2 #QatarGP pic.twitter.com/qa4oKOmsgA — Formula 2 (@Formula2) 29 ноември 2025 г.

Уикендът в Доха не е завършил за българския пилот. Утре той ще стартира в същинското състезание за Гран при на Катар, което ще е предпоследен кръг от шампионата на Формула 2.