Избутване спря Никола Цолов за 3-ото място при дебюта му в F2

След контакт с болида на мексикански конкурент българинът в крайна сметка завърши 10-и

29 Ноем. 2025
Никола Цолов преследва предна позиция в спринта на "Лусаил" със своя болид
Голямата надежда на българския автомобилен спорт - Никола Цолов, се класира 10-и в дебютното си състезание във Формула 2, след като претърпя лек инцидент, който го отпрати назад в колоната.

В спринтовата надпревара за Гран при на Катар 18-годишният софиянец стартира от четвърта позиция и се движеше трети, като не се виждаше как може да остане извън Топ 3. В последната 23-а обиколка обаче, при опит да го задминеq мексиканецът Рафаел Вилягомес ("Van Amersfoort") удари леко отстрани болида на българския пилот на "Кампос Рейсинг" и го изтласка извън трасето. Така Цолов отпадна чак 10-и, на две места от зоната на точките, които се раздават до 8-я позиция.

Състезанието на пистата "Лусаил" бе спечелено от нидерландеца Рихард Вершоор ("MP Motorsport"), следван от сънародника си Йошуа Дюрксен ("AIX") и от Вилягомес, който се измъкна невредим от инцидента с българина. 

Пред Цолов завършиха още Себастиан Монтоя (Кол, "Prema"), Алекс Дън (Ирл, "Rodin"), Леонардо Форнароли (Ит, "Invicta"), Мартиниус Стенсхорн (Нор, "Rodin"), Джак Крофърд (САЩ, DAMS) и Дино Беганович (Шв, "Hitech").

Уикендът в Доха не е завършил за българския пилот. Утре той ще стартира в същинското състезание за Гран при на Катар, което ще е предпоследен кръг от шампионата на Формула 2.

