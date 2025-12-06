Цолов си подари трето място във Формула 2 за имения ден

БГНЕС архив "Щастлив съм от третото място, но трябва да анализирам защо темпото не беше това, което очаквах", коментира Никола Цолов пред медиите.

Навръх имения си ден Никола Цолов си подари своя първи подиум във Формула 2. Българският пилот на "Кампос Рейсинг" във второто ниво на най-комерсиалния автомобилен шампионат финишира трети в спринтовото състезание за "Гран при" на Абу Даби на пистата "Яс Марина".

18-годишният Цолов стартира от петото място на решетката след наказанието от три позиции, което получи заради блокирането на Люк Браунинг ("Хайтек") във вчерашната квалификация. Българския лъв обаче потегли отлично и успя да изпревари Оливер Гьоте ("МП Моторспорт") и Виктор Мартинс ("АРТ Гран при") още преди първия завой.

Впоследствие обаче Никола нямаше нужната скорост, за да остане близо до съотборника си в "Кампос" Арвид Линдблад и Джошуа Дюрксен с "AIX Рейсинг", които се откъснаха в спора за победата. При минаването покрай карирания флаг след 23 обиколки Цолов беше на 9,6 сек. зад Линдблад, който спечели своята трета победа за сезона с аванс от едва 0,сек. 9 пред Дюрксен.

"Беше сложно, особено физически, леко горещо. Давахме пълна газ, нямаше деградация, това беше сложно. Борих се с колата през цялото време - коментира българинът пред "Диема спорт" минути след края на спринта. - Щастлив съм от третото място, но трябва да анализирам защо темпото не беше това, което очаквах. Усещах се уверен още преди състезанието. Първата фаза на старта беше много силна, тя направи разликата."

Зад Цолов в зоната на точките в Топ 8 влязоха още Дино Беганович ("Хаййтек"), Гьоте, Джак Крофърд ("ДАМС Лукас Ойл"), Мартинс и Алекс Дън ("Родин").

Със спечелените 6 точки днес Никола Цолов запазва 18-о място в генералното класиране с актив от общо 12 пункта. Лидер е италианецът Лео Форнароли ("Инвикта Рейсинг") с 211 т.

Основното състезание на "Яс Марина", с което ще завърши сезонът във Формула 2, е утре от 11:15 ч. българско време. То ще бъде с продължителност от 33 обиколки и ще включва едно задължително спиране в бокса. В него Цолов ще стартира 12-и заради наказанието, което му беше наложено след квалификацията вчера.

Надпреварата в неделя ще бъде излъчвана пряко по платения ТВ канал "Диема спорт 3".