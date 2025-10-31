Никола Цолов: Исках адреналин и го получих

Българският пилот на "Кампос Рейсинг" Никола Цолов призна за възможността да дебютира в болид на тима от Формула 2 още до края на настоящия сезон. 18-годишният талант има готовност да се включи за "Гран при" на Катар (29-30 ноември) и "Гран при" на Абу Даби (6-7 декември), но решението предстои да бъде взето в следващите седмици.

"В момента се работи по въпроса. Нищо не е сигурно. Все пак за догодина е потвърдено, така че това е най-добрата новина. Всичко останало ще дойде с времето си", сподели Никола, който в момента е в София и в четвъртък вечер се срещна с фенове в столичен мол.

Цолов вече тества болид от Формула 2 и заяви, че е бил най-впечатлен от ускорението и от спирачките.

"Всичко вървеше по план и нещата се получиха добре за мен. Аз се справих с всичко, което беше ново. Мисля, че най-впечатляващото беше ускорението. Вече реално не е въобще далеч от Формула 1 като мощност, просто сцеплението е по-малко. Така че, наистина, ускорението на излизане от заводите беше много, много бързо. И след това, разбира се, спирането, понеже спирачките вече са карбонови и спират много по-бързо и ефективно. Тези са двете неща от гледна точка на каране, но на мен много ми харесва, защото след три години във Формула 3 с едно и също темпо през цялото време исках нещо, което ще ми бъде прекалено бързо. Исках много адреналин, който получих", посочи пилотът, който скоро заминава за Италия, където ще има още тестове с болид от Формула 2 и ще продължи подготовката си.

Относно разговорите със своите български почитатели Никола каза:

"Сега все повече правя събития, на които фенове се срещнат с мен, така че е готино да видя тяхната емоция и да видят, че и аз съм човек, че могат да се докоснат до мен. Радвам се, че има такива събития. Хората питат различни въпроси, някои по-скоро ги е срам, не задават въпроси въобще. Но разпитват най-вече какво ще се прави следващия сезон, такива неща."