Никола Цолов спечели първи точки във Формула 2

Туитър Със спечелените днес 6 т. Никола Цолов е 18-и в генералното класиране на Формула 2, минавайки пред общо 8 пилоти, участвали в състезанията този сезон

Никола Цолов направи отличен дебют в класическо състезание от Формула 2 и спечели първите си точки. 18-годишният пилот на "Кампос Рейсинг" завърши 7-и в надпреварата за Гран при на Катар, което му донес 6 т.

Вчера Цолов дебютира и в спринтовите състезания, като до последната обиколка се движеше трети, но след инцидент с мексиканеца Рафаел Вилягомес ("Van Amersfoort") остана десети и не събра актив.

Днес българинът стартира от 7-а позиция, а в осмата обиколка бе повикан от отбора си в бокса. След връщането му на пистата "Лусаил" гумата на болида му се докосна в гумата на Роман Станек ("Инвикта") и това му донесе наказание от 5 секунди от стюардите на състезанието. В крайна сметка Цолов финишира 6-и, но заради наказанието бе класиран 7-и и завоюва първия си актив във Формула 2.

"Получи се добре като за първи път. Щастлив съм от уикенда... финал в топ 10 - мисля, че е добър старт. Чувствам се много по-уверен за Абу Даби, знам какво да очаквам от колата. На старта потеглих много бързо като реакция, но след това задните гуми започнаха да превъртат и загубих време, но все пак спечелих една позиция в първия завой и в края на първата обиколка бях шести. Предна лява гума спря да работи още в първата обиколка, а за това помогнаха и настройките на колата, тъй като тя беше с много по-притисната задница. След бокса обаче, с твърдите гуми всичко беше много по-добре", коментира Цолов след състезанието.

Гран при на Катар бе спечелена от французина Виктор Мартинс (ART), но Леонардо Форнароли, който завърши втори, на 71 стотни си осигури световната титла. Италианският пилот на "Инвикта" събра недостижим актив от 209 т. преди последното състезание - за Голямата награда на Обединените арабски емирства, което ще се проведе следващия уикенд на пистата "Яс Марина" в Абу Даби.

Втори с еднакъв актив от 180 т. са пилотът на DAMS Джак Крофърд (САЩ) и нидерландецът Рихард Вершоор ("MP Motorsport").