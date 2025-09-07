Медия без
Никола Цолов стана вицешампион във Формула 3

Това стана, след като българският пилот завърши втори на "Монца"

Днес, 10:55
Никола Цолов е с основен принос за първата титла на тима му "Кампос Рейсинг" във Формула 3.
Българският пилот Никола Цолов стана вицешампион за този сезон във Формула 3. Това стана факт, след като пилотът на "Кампос Рейсинг" завърши втори в състезанието за Гран При на Италия на пистата "Монца". Така 18-годишният българин събра 124 т. и изпревари Мари Боя, който завърши девети днес и остана със 116 точки. Шампионът Рафаел Камара ("Трайдент") е със 166 т. Това бе шести подиум за Цолов през тази година.

Първи на "Монца" стана тайландският му съотборник Тасанапол Интрапувашак. Така двамата донесоха и първа шампионска титла на "Кампос Рейсинг" при конструкторите във Формула 3 с 314 т. Втори е "Трайдент" с 303.

Цолов стартира уверено състезанието на "Монца" и успя да задържи петата си позиция. В третата обиколка той излезе вече четвърти след рестарт, който бе направен заради отпадане на Чарли Вурц. След седмата обиколка нашият пилот вече бе трети, а малко след това Уго Угочукву се завъртя и Цолов излезе втори. Между 13-ата и 15-ата обиколка той дори бе първи, но Интрапувашак излезе начело след ефектна атака. След това Цолов опита на свой ред да атакува първото място, но получи заповед от екипа той и съотборникът му да задържат позициите си.

 

Със своето второ място в крайното класиране Цолов си гарантира и 25 суперлиценз точки, които ще бъдат добавени към неговия лиценз и ще важат през следващите три години. Един пилот се нуждае от 40 точки, за да получи суперлиценз, с който да участва във Формула 1. Както е известно, през следващия сезон Никола Цолов най-вероятно ще се състезава във Формула 2.

 

