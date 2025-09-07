Никола Цолов стана вицешампион във Формула 3

Българският пилот Никола Цолов стана вицешампион за този сезон във Формула 3. Това стана факт, след като пилотът на "Кампос Рейсинг" завърши втори в състезанието за Гран При на Италия на пистата "Монца". Така 18-годишният българин събра 124 т. и изпревари Мари Боя, който завърши девети днес и остана със 116 точки. Шампионът Рафаел Камара ("Трайдент") е със 166 т. Това бе шести подиум за Цолов през тази година.

Първи на "Монца" стана тайландският му съотборник Тасанапол Интрапувашак. Така двамата донесоха и първа шампионска титла на "Кампос Рейсинг" при конструкторите във Формула 3 с 314 т. Втори е "Трайдент" с 303.

Цолов стартира уверено състезанието на "Монца" и успя да задържи петата си позиция. В третата обиколка той излезе вече четвърти след рестарт, който бе направен заради отпадане на Чарли Вурц. След седмата обиколка нашият пилот вече бе трети, а малко след това Уго Угочукву се завъртя и Цолов излезе втори. Между 13-ата и 15-ата обиколка той дори бе първи, но Интрапувашак излезе начело след ефектна атака. След това Цолов опита на свой ред да атакува първото място, но получи заповед от екипа той и съотборникът му да задържат позициите си.

Със своето второ място в крайното класиране Цолов си гарантира и 25 суперлиценз точки, които ще бъдат добавени към неговия лиценз и ще важат през следващите три години. Един пилот се нуждае от 40 точки, за да получи суперлиценз, с който да участва във Формула 1. Както е известно, през следващия сезон Никола Цолов най-вероятно ще се състезава във Формула 2.