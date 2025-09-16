Медия без
Никола Цолов вече гледа към Формула 1

Може да карам там още през 2027 г., обяви новият пилот на "Кампос" във Формула 2

Днес, 16:24
Никола Цолов говори пред журналистите на първата си пресконференция като пилот от Формула 2.
БГНЕС
Никола Цолов ще бъде пилот на "Кампос Рейсинг" във Формула 2 през 2026 г. Новината за изкачването на българския пилот от Формула 3 в по-горното ниво на най-престижните автомобилни серии се завъртя в интернет пространството още преди две седмици, а днес беше официално потвърдена - както от самия 18-годишен талант, така и от тима му.

"Изключително сме горди, че ще продължим да работим с Никола за още една година - заяви Адриан Кампос-младши, собственикът на едноименния отбор. - Той направи първите си стъпки в едноместните автомобили с нас. С нас има шампионска и вицешампионска титла, което е доказателство за изключителния му талант. Формула 2, разбира се, е друго ниво, но Никола вече има богат опит, въпреки че е още млад."

През 2022 г. Цолов спечели титлата в испанската Формула 4 с "Кампос". През последните три сезона тийнейджърът от София кара за тима и във Формула 3, като през 2025 г. стана вицешампион в дивизията.

"Много съм щастлив да направя следващата стъпка в кариерата ми и да продължа във Формула 2 отново с "Кампос Рейсинг". Заедно работихме много усилено и постигнахме успехи в испанската Формула 4 и Формула 3, което ми дава увереност за следващия сезон. Това е още една крачка към мечтата ми и ще работим още по-упорито, за да постигнем силни резултати", публикува официално съобщение Цолов.

Часове по-късно Никола даде и първата си пресконференция като състезател от Формула 2. А на нея той сподели, че вече гледа към бъдещето и евентуалната си промоция в най-комерсиалната моторна надпревара в света - Формула 1.

"Мисля, че сега е правилният момент да премина във Формула 2, готов съм за тази стъпка - заяви Цолов пред медиите в София. - Скоростта е най-доброто ми качество. Още не е потвърдено кой ще ми бъде съотборник, но се знае, че няма да е от досегашните ми във Формула 3. В най-добрия случай ще карам за Формула 1 още по-следващия сезон, през 2027 г."

Младият пилот призна, че още преди три месеца е знаел, че му предстои изкачване в по-горния ешелон:

"Още в Барселона през тази година започна процесът по преминаването ми във Формула 2 - в началото на юни. В момента, в който получих новините, че е почти реално потвърдено, успях да се отпусна във втората половина на сезона. Предстои ми пътуване до Азербайджан, за да присъствам на официалните тестове на Формула 2. Нямам търпение, още не съм карал колата. За първи път съм обявен предварително."

