Никола Цолов се изкачва във Формула 2

Българският пилот вече има собствена секция в сайта на второто ниво на автомобилните серии

Днес, 11:36
През 2026 г. Никола Цолов ще кара във Формула 2, но все още не е известен отборът му.
БГНЕС архив
През 2026 г. Никола Цолов ще кара във Формула 2, но все още не е известен отборът му.

Българската надежда за пробив във Формула 1 Никола Цолов направи още една крачка към осъществяването на голямата цел. През следващия сезон 18-годишният пилот от академията на "Ред Бул" ще се изкачи във Формула 2, след като през 2025 г. се представи много силно във Формула 3.

Промоцията на Никола беше анонсирана от официалния сайт на второто ниво на най-престижните автомобилни серии, който откри персонална секция на българския тийнейджър. Засега все още не е ясно за кой отбор ще кара софиянецът в F2.

Този уикенд на Цолов му предстои финалният кръг от шампионата в F3 на италианската писта "Монца". След него ще стане ясно дали българският състезател на "Кампос Рейсинг" ще завърши в Топ 3 на крайното класиране.

Шампионската титла предсрочно си осигури бразилецът Рафаел Камара със 156 т., следван преди последния старт от испанеца Мари Боя (108 т.) и Никола Цолов (106 т.). Четвърти в подреждането е германецът Тим Трамниц с 93 т.

