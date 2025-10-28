Има шанс Цолов да дебютира във Формула 2 още този сезон

БГНЕС архив Никола Цолов може да кара болид на "Кампос" във Формула 2 още през 2025 г.

Българският пилот на "Кампос Рейсинг" Никола Цолов може да направи своя дебют във Формула 2 още през 2025 г. Причината е, че испанецът Пепе Марти, който този сезон кара един от автомобилите на тима във второто ниво на най-комерсиалната моторна надпревара, обяви, че няма да участва в предпоследния кръг - в Катар на 29-30 ноември.

Вече беше ясно, че той няма да е на стартовата решетка за последния състезателен уикенд в Абу Даби на 6-7 декември заради началото на сезона във Формула E в Бразилия по същото време. Марти е решил да се съсредоточи върху подготовката си именно за електрическия шампионат, което значи, че надпреварата в Баку на 21 септември е била последната му в F2.

Според специализирания сайт RBJT Updates, който разполага с актуална информация за пилотите от младежката програма на "Ред Бул", има голям шанс именно Цолов да заеме мястото на Марти за последните два кръга от сезона във Формула 2.

Pepe Martí has confirmed Baku was his last F2 race... 🥲



That means will probably see Nikola Tsolov in his place for Qatar and Abu Dhabi! pic.twitter.com/OIsDKUCBJX — RBJT Updates (@RBJTUpdates) 27 октомври 2025 г.

Новината, че 18-годишният българин преминава от Формула 3 във Формула 2, беше съобщена официално от "Кампос" в средата на септември. Очакваше се обаче Цолов да започне новото предизвикателство през 2026 г.

През последните четири сезона тийнейджърът от София прогресира стремглаво в йерархията на автомобилния спорт, устремен към мечтата да стигне до Формула 1. През 2022 г. Никола спечели титлата в испанската Формула 4 с "Кампос". А през последните три сезона той кара за тима във Формула 3, като през 2025 г. стана вицешампион в дивизията.