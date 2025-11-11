Никола Цолов дебютира във Формула 2 на 29 ноември

Никола Цолов ще стане първият български автомобилен пилот, участвал във Формула 2 още преди края на настоящия сезон. Това бе потвърдено официално от неговия тим "Кампос Рейсинг".

18-годишният талант ще дебютира на 29 ноември на пистата "Лусаил" в Доха (Катар), а след това ще участва и в последното състезание от сезон 2025 на F2 - на 7 декември, на трасето "Яс Марина" в Абу Даби (ОАЕ).

We’re proud to announce that Nikola Tsolov will make his FIA Formula 2 debut with the team, joining us for the final two rounds of the championship in Qatar and Abu Dhabi 🙌



📰 https://t.co/Gwc1EYsRTo @Formula2 @NikolaTsolov pic.twitter.com/y0CRbOVz2Y — Campos Racing (@CamposRacing) 11 ноември 2025 г.

Новината, че Цолов преминава от Формула 3 във Формула 2, беше съобщена от "Кампос Рейсинг" още в средата на септември. А малко по-късно се заговори и за възможността той да дебютира в F2 още преди сезон 2026.

За последните два състезателни уикенда Цолов ще замести испанеца Пепе Марти, който напусна "Кампос Рейсинг", за да се фокусира върху своята подготовка за дебюта си във Формула Е, който съвпада с края на сезона в Формула 2.

Съотборник на българина в тези две последни състезания ще бъде британо-шведът Арвид Линдблад, който е твърде вероятно догодина да премине в най-високото ниво - Формула 1, в тима на "Рейсинг Булс".