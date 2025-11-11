Медия без
Никола Цолов дебютира във Формула 2 на 29 ноември

От тима на българския пилот потвърдиха участието му в последните два старта за този сезон

Днес, 20:22
БГНЕС
Никола Цолов ще стане първият български автомобилен пилот, участвал във Формула 2 още преди края на настоящия сезон. Това бе потвърдено официално от неговия тим "Кампос Рейсинг". 

18-годишният талант ще дебютира на 29 ноември на пистата "Лусаил" в Доха (Катар), а след това ще участва и в последното състезание от сезон 2025 на F2 - на 7 декември, на трасето "Яс Марина" в Абу Даби (ОАЕ).

Новината, че Цолов преминава от Формула 3 във Формула 2, беше съобщена от "Кампос Рейсинг" още в средата на септември. А малко по-късно се заговори и за възможността той да дебютира в F2 още преди сезон 2026.

За последните два състезателни уикенда Цолов ще замести испанеца Пепе Марти, който напусна "Кампос Рейсинг", за да се фокусира върху своята подготовка за дебюта си във Формула Е, който съвпада с края на сезона в Формула 2.

Съотборник на българина в тези две последни състезания ще бъде британо-шведът Арвид Линдблад, който е твърде вероятно догодина да премине в най-високото ниво - Формула 1, в тима на "Рейсинг Булс".

