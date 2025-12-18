Никола Цолов: Напълно е възможно да карам в F1

"Мисля че е напълно възможно да карам във Формула 1".

Това заяви пилотът на "Кампус Рейсинг" Никола Цолов, който тази година дебютира на предпоследното ниво в пистовите състезания Формула 2, след като помогна на тима си да спечели титлата при конструкторите във Формула 3. 18-годишният българин участва в последните две състезания от F2, като постигна и първия си подиум - трето място в спринтовата надпревара за "Гран при" на Абу Даби на пистата "Яс Марина".

"Това ми беше целта тази година - освен да си осигуря седалка във Формула 2, също така да си осигуря някой тест във Формула 1, за да видим как се развиват нещата. Напълно вярвам, че това е доста възможно, така че с нетърпение очаквам момента, в който ще ми звъннат от "Ред Бул" и може би в 7 часа сутринта да ми кажат, че трябва да карам - каза Цолов по време на срещата си с медиите в София. - Никога не знаеш кога ще ти дойде моментът, затова съм подготвен през цялото време“.

Българският пилот разказа и за първите си два състезателни уикенда в F2, с които завърши сезон 2025.

„Бяха много два позитивни уикенда, защото успях да науча много. Не толкова резултатите са важни, а подготовката. Научих супер много за процедурите, паснах си с отбора. Въпреки че пак са „Кампос“, това са различни хора, различни инженери и механици, така че всичко беше много ново за мен. Мисля, че добре се слях с обстановката и за догодина се чувствам много уверен - каза той. - Като погледна цялата картина, резултатите от състезанията изглеждат много добре. Щеше да бъде много нереалистично, ако бях спечелил в тези последни два кръга. Но винаги се стремиш към повече и докато не постигна победа, няма пълно щастие."

Според Цолов има големи разлики между това да си пилот във Формула 3 и във Формула 2.

"Проблемите в F2 се умножават по 10 или по 20. Ако загубиш контрол върху колата във Формула 3, като дадеш малко газ задницата става по-мирна и може да стабилизираш колата в средата на завоя. Докато във Формула 2, като ти тръгне колата, наистина я губиш и нямаш почти никакъв шанс да я хванеш. Да не говорим, че воланът е скандално тежък...", поясни той.

Сезонът за младата звезда ще започне още в самото начало на годината - той ще изкара празниците със семейството си и на 3 януари заминава извън Европа. Предстоят му тестове и подготовка за първия старт през март.

"За мен добро представяне ще е през цялото време да съм в Топ 5. Това е нещо, което вече направих в тези два кръга и вярвам, че е напълно постижимо догодина. Горе-долу това ми е целта - нямам нещо конкретно, но искам да имам добри уикенди и впечатляващи резултати - каза Цолов. - Постоянството е важно, но за мен също така е много важно да имаш на моменти много добри уикенди, защото това те различава от другите и те прави специален. Постоянството се изгражда и мисля, че е много по-лесно за достигане, отколкото максималното представяне“.