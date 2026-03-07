Цолов остана далеч от точките в спринта в Мелбърн

x.com Болидът на "Кампос Рейсинг", управляван от Никола Цолов, се завърта извън пистата след контакт с колата на Колтън Херта от "Хайтек Ти Джи Ар", което изпрати българския пилот в опашката на колоната на "Албърт Парк".

Никола Цолов остана далеч от зоната на точките в първия старт за новия сезон във Формула 2 - спринтовото състезание за "Гран при" на Австралия в Мелбърн. Българският пилот на "Кампос Рейсинг" финишира едва 17-и на пистата "Албърт Парк", въпреки че потегли шести.

19-годишният софиянец тръгна много добре и напредна с две позиции в рамките на първата обиколка. Още във втория тур обаче започнаха проблемите за Цолов, който пробва атака за третата позиция от външната страна на деветия завой, но това се оказа стратегическа грешка, отразила се фатално на скоростта му.

Постепенно Българския лъв загуби нови и нови позиции, допускайки още грешки по трасето, и в 7-ата обиколка той вече се беше смъкнал на 13-о място в колоната. Последва и злощастен контакт с колата на Колтън Херта ("Хайтек Ти Джи Ар"), след който нашият състезател се завъртя и съвсем потъна в класирането.

В 15-ата обиколка на трасето излезе колата на сигурност заради инцидент с Мари Боя ("Према Рейсинг"). Цолов беше един от седмината пилоти, които използваха момента, за да минат през бокса за смяна на меките със супермеки гуми за финалните обиколки от предвидените общо 23 тура. Това обаче по никакъв начин не помогна на българина и на финала той изпревари само четирима от завършилите 21 пилоти.

Победата извоюва парагваецът Джошуа Дюрксен ("Инвикта Рейсинг"), който за втора поредна година стартира сезона във Формула 2 с успех в спринта в Мелбърн. Втори завърши съотборникът на Цолов в "Кампос" Ноел Леон, а на подиума до тях се качи и Алекс Дън ("Родин Моторспорт"). Точки взеха състезателите от Топ 8.

"I love Melbourne!" 😁



Joshua Dürksen makes it back-to-back Melbourne Sprint victories after winning in 2025 and now 2026 👊🇵🇾#F2 #AusGP pic.twitter.com/yqXfGQCJRC — Formula 2 (@Formula2) 7 март 2026 г.

Първото същинско състезание в F2 за 2026 г. е в нощта на събота срещу неделя - от 2:25 ч. на 8 март българско време. То ще е с продължителност от 33 обиколки и ще включва едно задължително спиране в бокса. Никола Цолов ще стартира от петата позиция на решетката.

ФОРМУЛА 1

Джордж Ръсел с "Мерцедес" спечели полпозишън за първия старт във Формула 1 за 2026 г. Британецът беше най-бърз в квалификацията на "Албърт Парк" с време от 1:18,518 мин., изпреварвайки с 0,293 сек. съотборника си Андреа Кими Антонели. От третата позиция в своя дебют за "Ред Бул" ще потегли Исак Хаджар (+0,785 сек.), а на втората редица ще бъде и Шарл Льоклер с "Ферари" (+0,809 сек.).

От третия ред ще потеглят съотборниците в "Макларън" Оскар Пиастри и Ландо Норис, който ще започне защитата на световната си титла от шестото място на стартовата решетка. Люис Хамилтън ("Ферари") и Лиъм Лоусън ("Рейсинг Булс") ще оформят четвъртата редица пред новобранеца Арвид Линдблад ("Рейсинг Булс") и Габриел Бортолето ("Ауди"), които ще стартира 9-и и 10-и.

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен катастрофира още в началото на първия си летящ тур, след като задните му гуми блокираха в подхода за първия завой. Това прати звездата на "Ред Бул" в стената и той ще започне състезанието от 20-ата позиция.

Пилотите на "Астън Мартин" Карлос Сайнц и Ланс Строл пък изобщо не се появиха на пистата в рамките на сесията и ще потеглят от последната редица.

Надпреварата за "Гран при" на Австралия стартира утре в 6:00 ч. българско време.