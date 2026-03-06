Медия без
Цолов влезе в Топ 5 за старта на сезона в F2

Българският пилот ще потегли 6-и в спринта за "Гран при" на Австралия в Мелбърн

Днес, 09:47
Никола Цолов гледа все по-уверено към състезанията във Формула 2.
Никола Цолов гледа все по-уверено към състезанията във Формула 2.

Българският пилот Никола Цолов зае 5-о място в квалификацията за откриващото състезание във Формула 2 за сезон 2026 - за "Гран при" на Австралия в Мелбърн. Състезателят на "Кампос Рейсинг" постигна най-добро време от 1:29,123 мин., оставайки на 0.428 сек. от най-бързата обиколка в сесията - 1:28,695 на шведа Дино Беганович ("ДАМС Лукас Ойл").

Топ 3 допълниха двама съотборници - норвежецът Мартиниус Стерншорн и ирландецът Александър Дън от тима на "Родин Мотоспорт". На четвърта позиция пък се нареди съотборникът на Цолов - мексиканецът Ноел Леон.

Дебютният полпозишън за сезона сменяше притежателя си три пъти в последните секунди, като в един момент начело беше и българинът - с резултат от 1:29,381 мин.

Така в спринтовото състезание утре Българския лъв ще стартира шести (в тази надпревара участват само пилотите от Топ 10 на квалификацията, които потеглят в обратен ред). В основното състезание в неделя 19-годишният софиянец ще тръгне от 5-ата позиция на решетката.

Квалификацията на пистата "Албърт Парк" беше прекъсвана два пъти - първо заради катастрофа на Мари Боя ("ПРЕМА Рейсинг") на излизането от завой №12 и след това заради повреда в колата на Габриеле Мини ("МП Моторспорт"), който остана едва 21-ви.

 

ФОРМУЛА 1

Оскар Пиастри с "Макларън" приключи първия тренировъчен ден на Формула 1 в Австралия с най-добро време, побеждавайки дуото на "Мерцедес" Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсъл във втората сесия. На родна земя австралиецът записа време 1:19,729 мин. и бе с над две десети от секундата по-бърз от своите съперници.

Най-бързите от първата тренировка - Люис Хамилтън и Шарл Льоклер с двете коли на "Ферари", се наредиха 4-ти и 5-и. Бившият световен шампион Макс Верстапен пък допълни Топ 6 - пилотът на "Ред Бул" първо имаше технически проблем, като колата му изгасна на края на алеята пред боксовете, а след това излетя от трасето, докато беше в бърза обиколка с меките сликове.

