"Ливърпул" се провали в Париж, а "Барселона" - на "Камп Ноу"

Актуалният носител на трофея в Шампионската лига "Пари Сен Жермен" и "Атлетико" (Мадрид) в момента са най-близо до 1/2-финалите в турнира, след като спечелиха с по 2:0 първите си 1/4-финални срещи.

Парижани дори трябва да съжаляват много, че не победиха с повече дезориентирания отбор на "Ливърпул" на стадион "Парк де Пренс". Резултатът бе определен от два красиви гола. В 11-та минута Дезире Дуе се възползва от поредица от грешки на играчи на английския тим и вкара с прехвърлящ удар във вратата на Гиорги Мамардашвили, като за това помогна и рикошет в крака на Райън Гравенберх. След това попадение ПСЖ продължи да играе красиво, офанзивно и често застрашаваше вратата на гостите. Насреща нямаше помен от познатата агресивна и галеща окото игра на "Ливърпул", да не говорим за опасни положения. В 65-ата минута грузинецът Хвича Кварацхелия беше изведен в наказателното поле от Жоао Невеш и се разходи между няколко играчи на "червените" преди да вкара на сънародника си Мамардашвили. А в 87-ата минута Усман Дембеле улучи левия страничен стълб на вратата на "Ливърпул". И това бе най-малкото. Резултатът дава надежда на "Ливърпул" за реванша на 14 април, но не и цялостното представяне на отбора, воден от все по-несигурния за поста си мениджър Арне Слот. Накрая "червените" завършиха с едва 26% владеене на топката.

Засилилият се към титла в Испания "Барселона" пък беше неприятно изненадан на стадион "Камп Ноу" от "Атлетико". Мадридчани, водени от обръгналия в подобни турнирни двубои треньор Диего Симеоне, постигнаха първата си победа от 20 години насам при гостуване на "Барса".

За този развой влияние оказа изгонването на защитника на каталунците Пау Кубарси в 43-ата минута с директен червен картон за събаряне на откъсващия се син на Диего Симеоне - Джулиано. Назначеният пряк свободен удар беше изпълнен точно от Хулиан Алварес - 1:0 за "Атлетико".

След почивката "Барселона" имаше контрол върху играта, но "Атлетико" заигра по любим на Симеоне начин - прибрано и с убийствени бързи атаки. При една от тях резервата Александър Сьорлот удвои в 70-ата минута.

1/4-ФИНАЛИ В ШАМПИОНСКАТА ЛИГА, ПЪРВИ СРЕЩИ

7 април

"Реал" (Мадрид) - "Байерн" (Мюнхен) 1:2 (Мбапе 74; Диас 41, Кейн 46) / реваншът е на 15.IV

"Спортинг" (Лисабон) - "Арсенал" 0:1 (Хаверц 90+1) / 15.IV

8 април

"Пари Сен Жермен" - "Ливърпул" 2:0 (Дуе 11; Кварацхелия 65) / 14.IV

"Барселона" - "Атлетико" (Мадрид) 0:2 (Алварес 45, Сьорлот 70) / 14.IV