"Ливърпул" се провали в Париж, а "Барселона" - на "Камп Ноу"

"Атлетико" (Мадрид) записа първата си победа в гостуване срещу каталунците от 20 години насам

Днес, 00:30
Грузинецът Хвича Кварацхелия заслужено се радва след фамозния си гол срещу "Ливърпул", с който даде аванс 2:0 за "Пари Сен Жермен".
Грузинецът Хвича Кварацхелия заслужено се радва след фамозния си гол срещу "Ливърпул", с който даде аванс 2:0 за "Пари Сен Жермен".

Актуалният носител на трофея в Шампионската лига "Пари Сен Жермен" и "Атлетико" (Мадрид) в момента са най-близо до 1/2-финалите в турнира, след като спечелиха с по 2:0 първите си 1/4-финални срещи.

Парижани дори трябва да съжаляват много, че не победиха с повече дезориентирания отбор на "Ливърпул" на стадион "Парк де Пренс". Резултатът бе определен от два красиви гола. В 11-та минута Дезире Дуе се възползва от поредица от грешки на играчи на английския тим и вкара с прехвърлящ удар във вратата на Гиорги Мамардашвили, като за това помогна и рикошет в крака на Райън Гравенберх. След това попадение ПСЖ продължи да играе красиво, офанзивно и често застрашаваше вратата на гостите. Насреща нямаше помен от познатата агресивна и галеща окото игра на "Ливърпул", да не говорим за опасни положения. В 65-ата минута грузинецът Хвича Кварацхелия беше изведен в наказателното поле от Жоао Невеш и се разходи между няколко играчи на "червените" преди да вкара на сънародника си Мамардашвили. А в 87-ата минута Усман Дембеле улучи левия страничен стълб на вратата на "Ливърпул". И това бе най-малкото. Резултатът дава надежда на "Ливърпул" за реванша на 14 април, но не и цялостното представяне на отбора, воден от все по-несигурния за поста си мениджър Арне Слот. Накрая "червените" завършиха с едва 26% владеене на топката.

Засилилият се към титла в Испания "Барселона" пък беше неприятно изненадан на стадион "Камп Ноу" от "Атлетико". Мадридчани, водени от обръгналия в подобни турнирни двубои треньор Диего Симеоне, постигнаха първата си победа от 20 години насам при гостуване на "Барса".

За този развой влияние оказа изгонването на защитника на каталунците Пау Кубарси в 43-ата минута с директен червен картон за събаряне на откъсващия се син на Диего Симеоне - Джулиано. Назначеният пряк свободен удар беше изпълнен точно от Хулиан Алварес - 1:0 за "Атлетико".

След почивката "Барселона" имаше контрол върху играта, но "Атлетико" заигра по любим на Симеоне начин - прибрано и с убийствени бързи атаки. При една от тях резервата Александър Сьорлот удвои в 70-ата минута.

 

1/4-ФИНАЛИ В ШАМПИОНСКАТА ЛИГА, ПЪРВИ СРЕЩИ

7 април

"Реал" (Мадрид) - "Байерн" (Мюнхен) 1:2 (Мбапе 74; Диас 41, Кейн 46) / реваншът е на 15.IV
"Спортинг" (Лисабон) - "Арсенал" 0:1 (Хаверц 90+1) / 15.IV

8 април

"Пари Сен Жермен" - "Ливърпул" 2:0 (Дуе 11; Кварацхелия 65) / 14.IV
"Барселона" - "Атлетико" (Мадрид) 0:2 (Алварес 45, Сьорлот 70) / 14.IV

 

Суперзвездата на "Барселона" Ламин Ямал се тюхка на тревата за неотсъдено, според него, нарушение в домакинството срещу "Атлетико" (Мадрид).
ЕПА/БГНЕС
Машината "Байерн" премина и през Мадрид
08 Апр. 2026

Ерата на Салах в "Ливърпул" ще приключи през май
24 Март 2026

"Ливърпул" се пребори със себе си и стигна до 1/4-финал с "Пари Сен Жермен"
19 Март 2026

Драма в Манчестър имаше, но не и сензация - "Реал" е на 1/4-финал
18 Март 2026

Нереален Валверде тласна "Реал" към 1/4-финалите в Шампионската лига
12 Март 2026

Дежавю: "Ливърпул" пак е безпомощен в Истанбул
11 Март 2026

"Манчестър С" и "Реал" пак ще се сблъскат рано в Шампионската лига
27 Февр. 2026

"Ювентус" бе на косъм от голямо чудо в Шампионска лига
26 Февр. 2026

"Интер" се разпадна у дома и е аут от ШЛ
25 Февр. 2026

Английски национал изравни 12-годишно голово постижение в ШЛ
19 Февр. 2026

Расизъм, нерви и хвърлени предмети не попречиха на "Реал" в Лисабон
18 Февр. 2026

Шампионската лига има своя нов най-неудачен играч
14 Февр. 2026

"Марица" изпусна шанса да продължи в Европа
04 Февр. 2026

"Реал" ще срещне последния си кошмар в плейофите на ШЛ
30 Яну. 2026

