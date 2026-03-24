Ерата на Салах в "Ливърпул" ще приключи през май

Египетският нападател обяви, че ще напусне клуба след края на сезона

24 Март 2026
До момента Мохамед Салах е отбелязал 255 гола в 435 мача за "Ливърпул".
ЕПА/БГНЕС
Един от най-успешните нападатели в историята на "Ливърпул" - Мохамед Салах, ще напусне клуба в края на сезона. Това съобщи самият египетски национал в социалните мрежи "Инстаграм" и Х. 33-годишният нападател обяви решението си със специално видео съобщение.

"Здравейте на всички. За съжаление този ден дойде. Това е първата част от моето сбогуване. Ще напусна "Ливърпул" в края на сезона. Никога не съм си представял колко дълбоко този клуб, този град и хората ще станат част от живота ми. "Ливърпул" не е просто футболен клуб. Това е страст, история, дух. Не мога да го опиша с думи. Спечелихме най-важните трофеи и преминахме заедно през най-трудните моменти в живота ми. Искам да благодаря на всички, които бяха част от този клуб през времето ми тук. Нямам достатъчно думи. Подкрепата, която ми показахте в най-добрите моменти от кариерата ми, както и това, че бяхте до мен в най-тежките, никога няма да забравя. Никога не е лесно да си тръгнеш. Винаги ще бъда един от вас, а този клуб винаги ще бъде дом за мен и моето семейство. Благодаря ви за всичко. Заради всички вас - никога няма да вървя сам", заяви Салах.

Той играе в "Ливърпул" от лятото на 2017 г., където премина от "Рома". До момента е отбелязал 255 гола в 435 мача във всички турнири и това му отрежда трето място във вечната класация на голмайсторите на клуба. Спечелил е 9 трофея, включително 2 титли в Премиър лийг (2020, 2025) и веднъж Шампионската лига (2019). С екипа на "Ливърпул" четири пъти е ставал голмайстор на Премиър лийг.

През този сезон Салах влезе в конфликт с мениджъра Арне Слот, който бе сравнително бързо потушен, но е възможно да е една от причините за напускането му. Все още не е ясно къде футболистът ще продължи кариерата си. 

