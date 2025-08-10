Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Салах се ядоса на УЕФА за смъртта на "палестинския Пеле"

Днес, 06:58
Сюлейман Ал-Обейд
Сюлейман Ал-Обейд

Нападателят на английския шампион "Ливърпул" Мохамед Салах разкритикува позицията на Европейската футболна асоциация (УЕФА), която изрази почитта си към покойния Сюлейман Ал-Обейд, известен като "палестинския Пеле“. Ръководният орган на европейския футбол не спомена обстоятелствата около смъртта му тази седмица, което предизвика гневната реакция на египетското крило на "червените".

Палестинската футболна асоциация заяви, че 41-годишният Ал-Обейд е бил убит от израелски ракетен удар, насочен срещу цивилни, чакащи хуманитарна помощ в южната част на ивицата Газа в сряда. В кратка публикация в платформата за социални медии X, УЕФА нарече бившия национал "талант, който даде надежда на безброй деца, дори в най-мрачните времена". Реагирайки под поста, Салах отговори: "Можете ли да ни кажете как е починал, къде и защо?". А УЕФА не беше на разположение веднага за коментар.

Една от най-големите звезди на Висшата лига, 33-годишният египтянин Салах и по-рано се е застъпвал за допускане на хуманитарна помощ в Газа по време на близо двегодишната война. Сега обаче се ядоса, защото от УЕФА не са проучили докрай всичко около нещастния случай, а изказват съболезнования прекалено рутинно и служебно.

Сюлейман Ал-Обейд - вкарал над 100 гола в кариерата си, включително великолепна задна ножица през 2010 г. срещу Йемен, оставя след себе си пет деца. Кариерата му приключва преди две години, а през цялото време е играл само в първенството на палестинските територии.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Сюлейман Ал-Обейд, Мохамед Салах, УЕФА

Още новини по темата

УЕФА глоби "Левски" с 20 000 евро
25 Юли 2025

УЕФА глоби пет топ клуба с общо €61,5 млн.
04 Юли 2025

Георги Иванов стана зам.-шеф на комисия на УЕФА
02 Юли 2025

УЕФА захрани 13 клуба в Първа лига с над €1.5 млн.
22 Апр. 2025

Футболният елит в България е на загуба от €10 млн.
08 Март 2025

"Лудогорец" приключи в Европа с 5.21 млн. евро по-богат
01 Февр. 2025

УЕФА остави руския футбол извън игрите в Лос Анджелис
28 Яну. 2025

Салах обяви, че играе последен сезон в "Ливърпул"
03 Яну. 2025

Салах задмина Анри във вечна класация на Премиър лийг
27 Дек. 2024

Българските отбори са спечелили над €7.6 млн. от евротурнирите
26 Дек. 2024

Двама играчи на "Ливърпул" влязоха в историята на Премиър лийг
05 Дек. 2024

Шефовете на ФИФА и УЕФА се събраха в София
02 Дек. 2024

И УЕФА отвори разследване срещу скандалния английски рефер
14 Ноем. 2024

УЕФА наказа жестоко двама рефери за пиянство
26 Окт. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В ход е ново политическо пренареждане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар