Салах създаде прецедент с трети приз "Играч №1" в Англия

ЕПА/БГНЕС Мохамед Салах позира на влизане в операта на Манчестър за церемонията на PFA по награждаване на най-добрите футболисти в английската Премиър лийг.

Голмайсторът на "Ливърпул" и Премиър лийг Мохамед Салах очаквано бе избран за "Играч на годината" от асоциацията на професионалните футболисти в Англия (PFA). Така египтянинът създаде прецедент, превръщайки се в първия играч в историята, спечелил отличието три пъти в кариерата си. Нападателят вече беше провъзгласен за №1 през 2018 и 2022 г.

Сега 33-годишният Салах спечели в конкуренцията на своя съотборник при мърсисайдци Алексис Мак Алистър, Александър Исак ("Нюкасъл"), Деклан Райс ("Арсенал"), Коул Палмър ("Челси") Бруно Фернандеш ("Манчестър Юнайтед"). Това е десетият случай, в който футболист на "Ливърпул" получава отличието, смятано за най-ценно на Острова, защото победителят се избира от самите играчи.

Салах спечели и другите две големи индивидуални награди в Англия за миналия сезон - на асоциацията на футболните журналисти и на Премиър лийг.

"Разбира се, че исках да бъда футболист и исках да бъда известен и да осигурявам прехраната на семейството си, но не мислиш за големите неща, когато си все още в Египет - сподели Мо по време на церемонията по награждаване късно във вторник. - Когато пораснеш, започваш да виждаш нещата по различен начин, започваш да имаш амбиции и да виждаш по-голямата картина. Сега съм просто признателен за всички шансове, които съм получил и съм успял да използвам."

"It's something I will never forget."



🏆 @MoSalah reacts to his third PFA Players' Player of the Year award. pic.twitter.com/m2cSzAMlQR — PFA (@PFA) 19 август 2025 г.

През сезон 2024/2025, в който "Ливърпул" спечели своята 20-а шампионска титла, Мохамед Салах отбеляза 34 гола и направи 23 асистенции в 52 мача във всички турнири. Във Висшата лига попаденията му бяха 29, а головите подавания - 18.

На церемонията в операта на Манчестър снощи бе обявен и идеалният отбор на миналото първенство, който също се определя с гласуване между всички играчи. Очаквано в единайсеторката на PFA преобладават футболисти на шампиона "Ливърпул" - четирима: Върджил ван Дайк, Алексис Мак Алистър, Райън Гравенберх и Мохамед Салах. С трима представители е "Арсенал" - Уилям Салиба, Деклан Райс и Габриел Магаляеш, а с двама "Нотингам" - Матц Зелс и Крис Ууд. Останалите двама са Александър Исак ("Нюкасъл") и Милош Керкез ("Борнемут").

ИДЕАЛЕН ОТБОР НА ПРЕМИЪР ЛИЙГ 2024/2025 (4-3-3)

Вратар : Матц Зелс

Защитници : Върджил ван Дайк, Уилям Салиба, Габриел Магаляеш, Милош Керкез;

Халфове : Деклан Райс, Алексис Мак Алистър, Райън Гравенберх;

Нападатели : Мохамед Салах, Крис Ууд, Александър Исак.