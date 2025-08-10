Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Кристъл Палас" стана първият дебютант с "Къмюнити шийлд"

Лондончани сразиха шампиона "Ливърпул" с дузпи на "Уембли"

Днес, 19:41
Исмаила Сар бележи втория изравнителен гол за "Кристъл Палас" покрай вратаря на "Ливърпул" Алисон Бекер.
ЕПА/БГНЕС
Исмаила Сар бележи втория изравнителен гол за "Кристъл Палас" покрай вратаря на "Ливърпул" Алисон Бекер.

Още при първото си участие в мача за Суперкупата на Англия "Кристъл Палас" спечели трофея "Къмюнити шийлд", разиграван всяко лято между шампиона и носителя на националната купа в родината на футбола. В двубоя на ст. "Уембли" в Лондон притежателят на FA Cup срази първенеца на Премиър лийг "Ливърпул" с 3:2 след изпълнение на дузпи.

Редовното време завърши 2:2, след като "червените" от "Анфилд" два пъти поведоха в резултата, а фактическите домакини от Южен Лондон два пъти изравниха. Резултата още в 4-тата мин. откри новият централен нападател на мърсисайдци Юго Екитике след асистенция на друга лятна придобивка - Флориан Вирц. Жан-Филип Матета вкара от дузпа за 1:1 в 17-ата.

Още едно ново име в състава на Арне Слот се включи с летящ старт в тима на шампионите - десният бек Джереми Фримпонг се разписа в 21-вата мин. с немалка доза късмет при опит за центриране в наказателното поле. Исмаила Сар изравни за втори път в 77-ата и се наложи носителят на трофея да бъде излъчен с изпълнение на 11-метрови удари.

Голямата звезда на "Ливърпул" Мохамед Салах повлече крак за трагично представяне на тима от бялата точка, пращайки първата топка над вратата. След това пропуски направиха Алексис Мак Алистър и Харви Елиът, а от петимата изпълнители на "Кристъл Палас" единствено Еберечи Езе не успя да вкара.

Така "орлите" станаха първият дебютант в 103-годишната история на отличието, спечелил "Къмюнити шийлд". Любопитното е, че последните два отбора, които играха за първи път за трофея, загубиха мача срещу "Ливърпул" - "Саутхемптън" през 1976 г. и "Уимбълдън" през 1988 г.

Crystal Palace v Liverpool | Key Moments | FA Community Shield 2025
Crystal Palace lifted their first-ever Community Shield after a dramatic 2–2 draw with Liverpool at Wembley, winning 3–2 on penalties. Goals from Mateta and ...
YouTube
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Кристъл Палас, Ливърпул, Къмюнити шийлд

Още новини по темата

Изхвърленият от Лига Европа "Кристъл Палас" подава жалба
12 Юли 2025

"Ливърпул" обезсмъртява №20
04 Юли 2025

Футболна звезда на "Ливърпул" загина в катастрофа
03 Юли 2025

Кола се вряза в парада за титлата на "Ливърпул"
27 Май 2025

За 20-и път в историята "Ливърпул" е над всички в Англия
27 Апр. 2025

"Ливърпул" подписа спонсорски договор за £300 млн.
10 Март 2025

Салах обяви, че играе последен сезон в "Ливърпул"
03 Яну. 2025

Салах задмина Анри във вечна класация на Премиър лийг
27 Дек. 2024

Мениджърът на "Ливърпул" подобри рекорд от XIX век
23 Дек. 2024

Двама играчи на "Ливърпул" влязоха в историята на Премиър лийг
05 Дек. 2024

"Ливърпул" разгроми шампиона "Манчестър Сити"
01 Дек. 2024

Съдия бе изваден от Премиър лийг заради обиди към "Ливърпул"
12 Ноем. 2024

"Ливърпул" на Слот създаде прецедент за XXI век
17 Авг. 2024

Гуардиола изведе "Манчестър Сити" до 10-а титла в Англия
19 Май 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В ход е ново политическо пренареждане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар