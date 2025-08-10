"Кристъл Палас" стана първият дебютант с "Къмюнити шийлд"

Още при първото си участие в мача за Суперкупата на Англия "Кристъл Палас" спечели трофея "Къмюнити шийлд", разиграван всяко лято между шампиона и носителя на националната купа в родината на футбола. В двубоя на ст. "Уембли" в Лондон притежателят на FA Cup срази първенеца на Премиър лийг "Ливърпул" с 3:2 след изпълнение на дузпи.

Редовното време завърши 2:2, след като "червените" от "Анфилд" два пъти поведоха в резултата, а фактическите домакини от Южен Лондон два пъти изравниха. Резултата още в 4-тата мин. откри новият централен нападател на мърсисайдци Юго Екитике след асистенция на друга лятна придобивка - Флориан Вирц. Жан-Филип Матета вкара от дузпа за 1:1 в 17-ата.

Още едно ново име в състава на Арне Слот се включи с летящ старт в тима на шампионите - десният бек Джереми Фримпонг се разписа в 21-вата мин. с немалка доза късмет при опит за центриране в наказателното поле. Исмаила Сар изравни за втори път в 77-ата и се наложи носителят на трофея да бъде излъчен с изпълнение на 11-метрови удари.

Голямата звезда на "Ливърпул" Мохамед Салах повлече крак за трагично представяне на тима от бялата точка, пращайки първата топка над вратата. След това пропуски направиха Алексис Мак Алистър и Харви Елиът, а от петимата изпълнители на "Кристъл Палас" единствено Еберечи Езе не успя да вкара.

Така "орлите" станаха първият дебютант в 103-годишната история на отличието, спечелил "Къмюнити шийлд". Любопитното е, че последните два отбора, които играха за първи път за трофея, загубиха мача срещу "Ливърпул" - "Саутхемптън" през 1976 г. и "Уимбълдън" през 1988 г.