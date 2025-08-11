CAS остави носителя на Купата на Англия извън Лига Европа

ЕПА/БГНЕС "Кристъл Палас" спечели за първи път Купата и Суперкупата на Англия, но ще играе в третия по сила европейски турнир

Спортният арбитражен съд (CAS) обяви официалното си решение да отхвърли обжалването на носителя на Купата на Англия "Кристъл Палас" срещу определението на УЕФА да го извади от турнира Лига Европа.

Лондонският клуб в края на миналия сезон за първи път в историята си спечели националната купа, а вчера първи път взе и Суперкупата ("Къмюнити шилд") след победа над шампиона "Ливърпул" с дузпи. Той обаче няма да играе във втория по сила евротурнир.

УЕФА прати "Кристъл Палас" в третата надпревара - Лига на конференцията, защото клубът има общ собственик с френския "Лион" - американския инвеститор Джон Текстор. Според правилата на европейската футболна централа, при такова положение право на участие в един европейски турнир има отборът, завършил по-напред в съответното национално първенство- "Лион" бе 6-и във Франция миналия сезон, а лондончани - 12-и.

Затова УЕФА прати в Лига Европа 7-ия в Англия - "Нотингам", който принципно трябваше да играе в Лига на конференцията, на мястото на "Кристъл Палас".

В жалбата си до CAS лондонският клуб настояваше от Лига Европа да бъде изваден "Лион" или "Нотингам". Арбитражът обаче е приел, че Текстор владее мажоритарен дял и е в съвета на директорите на "Палас" и решението на УЕФА е справедливо.