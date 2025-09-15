Медия без
УЕФА се притесни за футболистите заради Ямал и Дембеле

Европейската централа и профсъюзът на играчите обявиха сгъстения календар като опасен за здравето

Днес, 20:57
Давид Терие и Александър Чеферин при подписването в Тирана на споразумението им за съхраняване здравето на футболистите
Давид Терие и Александър Чеферин при подписването в Тирана на споразумението им за съхраняване здравето на футболистите

Президентът на УЕФА Александър Чеферин и президентът на синдиката на играчите ФИФПро (FIFPro) Давид Терие призоваха за спешни действия за защита на здравето на футболистите, като предупредиха, че претовареният с мачове календар е достигнал критична точка.

Те излязоха със съвместно изявление на фона на критиките на треньора на "Барселона" Ханзи Флик към начина, по който испанската федерация е подходила към контузията в слабините на Ламин Ямал. Според Флик на 18-годишната звезда са били дадени болкоуспокояващи, за да играе в мачовете от световните квалификации с България и Турция, въпреки оплакванията на футболиста от дискомфорт.

По-рано този месец пък европейският клубен шампион "Пари Сен Жермен" обвини медицинския персонал на националния тим на Франция, че е пренебрегнал препоръките на клуба относно рисковете от травми, след като Усман Дембеле и Дезире Дуе се завърнаха в клуба контузени. Френският синдикат на играчите (UNFP) също обвини претоварения международен календар, че крия рискове за здравето на футболистите.

Чеферин и Терие, които се срещнаха миналата седмица в Албания, призоваха УЕФА, националните федерации и лиги, клубовете и синдикатите да работят заедно, за да защитят благосъстоянието на играчите, като същевременно отстояват ценностите на европейската футболна пирамида.

„Нашето сътрудничество с FIFPRO Europe отразява споделена отговорност за защита на здравето на играчите и укрепване на основите на играта - заяви Чеферин. - Националният футбол остава стълб на европейската идентичност и единство. С нарастването на изискванията към играчите е по-важно от всякога да работим заедно – с национални асоциации, лиги, клубове и играчи – за да намерим балансирани решения за бъдещето на спорта.“

Терие на свой ред изтъкна, че е постигната колективна договорка да се предприемат действия.

„Всички осъзнаваме, че календарът е достигнал повратна точка - каза той. - В Европа имаме късмета да разполагаме с инструментите и партньорите – включително клубове, лиги и национални асоциации – да изградим протоколи, които защитават благосъстоянието на футболистите и гарантират, че както националните отбори, така и клубният футбол продължават да вдъхновяват, да обединяват и да се развиват.“

