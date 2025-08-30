"Левски" напусна Европа с €1.45 млн. от УЕФА

Левски Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес (вляво) поздравява футболистите след последния им мач в Европа - срещу АЗ "Алкмаар", след който столичният клуб генерира почти 1.5 млн. евро приходи от участието си в евротурнирите.

Амбициите на ръководството на "Левски" да си облекчи финансовото състояние с приходи от европейските клубни турнири се осъществиха, макар и не в пълна степен. След елиминирането си от АЗ "Алкмаар" в плейофа за място в Лига на конференцията, "сините" се оттеглят с общ приход от 1 450 000 евро от наградния фонд на УЕФА за представянето си в осемте мача (срещу АЗ "Алкмаар", "Сабах", "Брага" и "Апоел", Беер Шева). Тази сума ще се увеличи още малко след края на сезона, когато между участниците в евротурнирите се доразпределят допълнителни средства.

Към този приход "Левски" ще прибави и постъпленията от ТВ права и реклами за четирите си домакински мача, чийто размер не е обявен до момента от клуба. Както и поне 1.5 млн. лв. приходи от продадени билети, по неофициална информация.

Другият ни участник, който отпадна в плейофите на този турнир - "Арда", ще получи също над 1 млн. евро. По-точно 1.275 000. Разликата с "Левски" идва от това, че клубът от Кърджали се включи директно във II квалификационен кръг и игра един етап по-малко от "сините", които записаха своите 8 мача първо в Лига Европа (4) и след това в Лига на конференцията (4).

Най-малко средства от УЕФА ще получи "Черно море" - €525 000, след като варненци отпаднаха още на първото си препятствие в Лига на конференцията - срещу "Истанбул Башакшехир".

А най-много за поредна година ще прибере "Лудогорец", който е единственият ни останал участник в основната фаза на европейски турнир - Лига Европа. До момента само от мачовете си разградският клуб е осигурил 700 000 евро. След приключване на участието обаче тази сума ще набъбне значително. Първо са предвидени едни сигурни €260 000 за всеки шампион на своята страна, който не е стигнал до основната фаза на Шампионската лига.

Самото влизане в Лига Европа пък осигури на "Лудогорец" стартов бонус от €4.31 млн. , извън споменатите до момента 960 000 евро. В този турнир всяка победа носи допълнителни €450 000, а равенството - €150 000. В края на основната фаза нераздадените 150 000 евро от всеки равен мач ще бъдат разпределени между 36-те участващи отбора пропорционално на броя на победите им.

В най-лошия вариант, при който "Лудогорец" загуби всичките си 8 мача, клубът ще получи още 75 000 евро, които се полагат за 36-ия в крайното класиране. Всяко място по-нагоре осигурява още 75 000 евро. Заелият първа подиция в подреждането ще си осигури €2.7 млн. преди началото на елиминационната фаза, която пък носи допълнителни приходи и е следващата цел пред "Лудогорец".