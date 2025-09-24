Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Левски" обяви 5.14 млн. лв. чиста печалба от евротурнирите

Клубът има приходи над 6 млн. лв. и разходи от 1 млн. лв.

24 Септ. 2025
"Сините" фенове донесоха приходи от 2.3 млн. лв. от билети за евромачовете на "Левски", а с поведението си нанесоха вреди за 183 000 лв.
СПОРТАЛ
"Сините" фенове донесоха приходи от 2.3 млн. лв. от билети за евромачовете на "Левски", а с поведението си нанесоха вреди за 183 000 лв.

"Левски" е спечелил чисто 5 142 013 лв. от тазгодишното си участие в европейските клубни турнири - квалификациите за Лига Европа и Лига на конференцията. Това става ясно от подробния финансов отчет, публикуван на клубния сайт.

Според данните "сините" имат приходи от 6 175 374 лв. Най-голямото перо са парите от наградните фондове на УЕФА - 2 835 910 лв., които трябва да постъпят в касата до края на октомври. Почти съразмерна е и сумата от билетите за четирите домакински мача - срещу "Апоел" (Беер Шева), "Брага", "Сабах" и "АЗ Алкмаар": общо 2 371 00 лв.

Близо милион лева са постъпленията от рекламни и спонсорски приходи, плюс ТВ права за домакинствата (633 464 лв.) и от продажба на фен артикули в този период (335 000 лв.).

На този фон разходите са предимно за организация и логистика на домакинските двубои - 850 005 лв. Другият минус е от общо 7 глоби от УЕФА най-вече заради поведението на "сините" фенове - общо за 93 750 евро (183 356 лв.)

Така чистият приход се получава точно 5 142 013 лв.

На този фон от "Левски" съобщават, че вноските към НАП по разсрочените лихви съгласно подписаното споразумение са 220 000 лв. месечно и към днешна дата се дължат още 2 686 505.90 лв. 

"Клубът поддържа приетата през 2023 г. оздравителна рамка и не трупа нови просрочия, не трупа нови просрочени задължения, покрива текущите си ангажименти и поддържа ясна финансова дисциплина", се казва още в съобщението на "Левски".

 

ПОРЕДНИ ГЛОБИ

"Синята" публика донесе нови глоби за клуба - този път след дербито с "Лудогорец" (0:0) от IX кръг в Първа лига. Общо заради различни провинения на феновете на ст. "Георги Аспарухов" "Левски" е санкциониран със 7800 лв. от Дисциплинарната комисия на БФС, което е над половината (58%) от общите глоби за кръга.

"Славия" е глобен с 3300 лв., "Локомотив" (Пд) с 1500, а ЦСКА, "ЦСКА 1948" и "Ботев" (Вр) - с по 300 лв.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Левски, евротурнири

Още новини по темата

БФС не намери вина в реферите на "Левски" - "Лудогорец"
23 Септ. 2025

Равенство в дербито на "Герена" остави "Левски" на върха
19 Септ. 2025

"Левски" оглави Първа лига след късна драма
14 Септ. 2025

Треньорът на "Левски" реши да стресне играчите си
13 Септ. 2025

"Левски" преодоля отпадането от Европа с неубедителна победа
31 Авг. 2025

"Левски" напусна Европа с €1.45 млн. от УЕФА
30 Авг. 2025

"Лудогорец" продължи напред в Европа, а "Левски" и "Арда" - не
28 Авг. 2025

Треньорът на "Левски" вярва в чудото срещу АЗ "Алкмаар"
26 Авг. 2025

"Левски", "Лудогорец" и "Арда" загубиха първите си плейофи в Европа
21 Авг. 2025

"Левски" сви дълга към НАП до 3.1 млн. лв.
19 Авг. 2025

"Левски" пропусна чудесен шанс да оглави Първа лига
17 Авг. 2025

Хулио Веласкес ще е без трима важни играчи във Враца
16 Авг. 2025

"Левски" изкара най-много пари от евротурнирите досега
16 Авг. 2025

"Левски" и ЦСКА обявиха силни трансфери в един ден
15 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар