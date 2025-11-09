Медия без
"Лудогорец" и "ЦСКА 1948" загубиха за изгода на "Левски"

"Сините" запазиха 5 точки аванс на върха преди шампионатната пауза

09 Ноем. 2025
Националът Ивайло Чочев пада след сблъсък с халфа на "Арда" Серкан Юсеин по време на мача в Разград.
Лудогорец
Националът Ивайло Чочев пада след сблъсък с халфа на "Арда" Серкан Юсеин по време на мача в Разград.

"Левски" се оказа щастливият губещ след приключването на XV кръг на Първа лига. "Сините" още ближат рани от вчерашната загуба с 0:1 от ЦСКА, но поне преследвачите в класирането не стопиха аванса на лидера. Това стана, след като вторият - "ЦСКА 1948", загуби с 0:1 като домакин от "Черно море". Шампионът "Лудогорец", който не крие амбиции за 15-а поредна титла, също претърпя загуба - с 2:3 в Разград от "Арда". Така "ЦСКА 1948" остана на 5 точки след "Левски", който е с 35 точки преди шампионатната пауза заради мачовете на националния отбор. "Лудогорец" пък е на пето място с 24 точки, макар и да е с мач по-малко.

Автогол реши мача в Бистрица. Беларуският защитник на "ЦСКА 1948" Егор Пархоменко засече топката във вратата си при опит да изчисти удар на Уеслен. Столичният тим създаде няколко голови положения, но не се стигаше до точни удари, а вратарят на гостите Кристиан Томов спаси останалото.

"Днес малшанс. Не ни искаше голът, искахме повече победата. Играхме срещу сериозен съперник, с наистина силен треньор. Можем да ги поздравим за победата. Видя се, че късметът не беше на наша страна днес. Нонстоп имаме тренировки със завършване, с таковане, има го това нещо във футбола. Не иска да влиза и не иска да влиза. Видяхте - рикошети, греди - като не иска, не иска. Не е приятно, гледаме си следващите мачове и така. Игрово не мисля, че трябва да променяме нещо - трябва да сме по-агресивни, само голът ни липсваше", заяви треньорът на "ЦСКА 1948" Иван Стоянов.

Наставникът на "Черно море" Илиан Илиев каза: "Играхме срещу един много добър отбор. Решихме да играем с двама нападатели. През първото полувреме можеше да направим по-добър преход в атака. Понякога късметът покрива. Важното в този мач е, че показахме изключително желание. Отборът има характер и е готов да се бори за всяка една топка.

ЦСКА 1948 – Черно море 0:1 /репортаж/
Date: 09-11-2025 ,Watch the Game Highlights from CSKA 1948 Sofia vs. Cherno More, 11/09/2025, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: CSKA 1948 Sofia, TeamB: Cherno More, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters:
vbox7.com

Кризата в "Лудогорец" пък се задълбочи още повече след втора шампионатна загуба за сезона - 2:3 от "Арда", при това в Разград. Гостите от Кърджали повеждаха на три пъти - чрез Ивелин Попов в 12-ата минута, Бирсент Карагарен в 45-ата и Андре Шиняшики в 86-ата. Шампионите успяха да изравнят на два пъти с попадения на Ивайло Чочев в 27-ата минута и на Емерсон Родригес в 73-ата, но нямаха време да реагират след третото попадение на гостите.

Това бе първа победа за "Арда" над "Лудогорец" изобщо. Разградчани пък допуснаха първа загуба като домакинини в първенството от 2 години насам. "Лудогорец" е без победа в последните си пет мача в Първа лига, като в тях е спечелил само 3 точки от възможни 15.

Тодор Живондов, за когото това бе последен мач като и.д. треньор на "Лудогорец", заяви: "Не можахме да се справим с контраатаките на "Арда". Отделно смятам, че трябваше да завършваме атаките по-директно, за да не се случват тези на "Арда". На разборите може би е трябвало да бъда по-конкретен. Трябва да видим оттук нататък как "Лудогорец" наистина да почне да побеждава. На "Лудогорец" му трябва постоянна и силна игра, а не да гледа Левски. След като имаме такива проблеми, въпросът е как да се решат по най-бързия начин. Убеден съм в едно - отборът има нужда от спокойствие и освежаване."

Треньорът на "Арда" Александър Тунчев обяснимо бе доволен от първата победа на отбора си от над месец насам: "Дисциплина и голяма себераздаване. Това казах на момчетата преди самия мач, че днес трябва да бъдем много дисциплинирани. Трябва да си помагаме вътре, когато някой сгреши, друг да помогне да му покрие грешката. Радвам се, че успяхме да го направим. Казах, че не трябва да оставяме дори за секунда Чочев свободен в наказателното поле. Той намира много добре празните пространства. Въпреки всичко не успяхме да му противодействаме по най-добрия начин. Неприятното през този сезон е тенденцията, че вкъщи не успяваме да вземем точки, а навън го правим. Трябва да променим това нещо, за да започнем вкъщи да печелим мачове, ако искаме да се изкачим нагоре в класирането."

 

Лудогорец - Арда 2:3 /репортаж/
Date: 09-11-2025 ,Watch the Game Highlights from Ludogorets Razgrad PFK vs. Arda, 11/09/2025, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: Ludogorets Razgrad PFK, TeamB: Arda, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters:
vbox7.com

 

 

