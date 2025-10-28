Хулио Веласкес е разнищил съперника на "Левски" преди 1/16-финала

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес е подходил максимално сериозно към утрешния 1/16-финал за Купата на България срещу "Хебър" и е разузнал много щателно съперника. Гледани са последните 5 мача, а испанецът е наясно и с промяната на схемата на игра на тима от Пазарджик.

"Подхождаме по най-отговорен начин, с уважение към противника. Добре е да сме скромни срещу съперник, който сме наясно, че ще иска да направи добър мач, предвид, че играе у дома. Трябва да подходим с желание и идеята да спечелим. Наясно сме с това как играят. Анализирали сме последните им 5 мача. Наясно сме, че се изправяме срещу един отбор, който ще иска на свой терен да се представи силно, още повече са мотивирани, че мачът им за купата е срещу "Левски". Отбор, който в последния мач промени малко системата", заяви Веласкес.

Той няма големи проблеми в състава, освен травмата на Евертон Бала, за когото ще реши тази вечер дали ще попадне в групата. Широчината на групата ще позволи на испанеца да направи ротации в тима за утре.

"След отпадането от европейските турнири със сигурност не могат всички футболисти да разполагат с толкова игрово време. Мога 20 футболисти да взема в групата, а това ни ограничава. Към всеки мач подхождам с най-доброто за отбора. Всички от полевите играчи и вратарите имат шанс да започнат, защото се готвят добре. Трябва обаче да търсим най-доброто за групата и да взимаме конкретни решения. Съставът няма да се базира на това, че имаме мач в неделя. Ще изберем най-добрите 11", каза треньорът на "Левски".

Мачът в Пазарджик от 1/16-финалите за Купата на България е утре от 16:30 ч. и ще се предава по Диема спорт. Главен рефер ще е Любослав Любомиров.