"Лудогорец" стартира с историческа победа в Лига Европа

"Лудогорец" започна с победа участието си в тазгодишния турнир Лига Европа. Българският шампион спечели с 2:1 гостуването си срещу "Малмьо". За клуба от Разград това беше първи успех в историята в официален мач, игран в Швеция. По този начин "Лудогорец" взе частичен реванш за отпадането си от "Малмьо" в квалификациите за Шампионската лига през 2021 г. А също така спечели за пръв път в новия формат на Лига Европа (б.ред. - при второто си поредно участие). Последният успех на тима при гостуване във втория по сила европейски турнир беше през 2019 г. - 3:0 над "Ференцварош".

Много силно първо полувреме беше в основата на победата. Открои се сръбският офанзивен халф Петър Станич, който вкара първия гол и подаде за втория. Още в 8-ата мин. беше отсъдена дузпа за "Лудогорец" след консултация с VAR - за нарушение срещу защитника на разградчани Едвин Куртулуш. Станич вкара наказателния удар. В 23-ата мин. сърбинът центрира, а вратарят на "Малмьо" Робин Олсен сбърка, изпускайки топката, която беше вкарана от Ерик Биле - 2:0.

До почивката разградчани имаха още един чудесен шанс, но Кайо Видал улучи напречната греда. Малко преди това, в 41-ата мин., българският тим имаше претенции за червен картон, след като Адриан Скогмар вдигна високо крак и закачи с бутонките си лицето на Педро Нареси. Прегледът с VAR обаче не установи нарушение за червен картон.

През втората част "Лудогорец" се стремеше да убие темпото на игра, за да запази резултата. Дори можеше да увеличи аванса си, но в 52-ата мин. Олсен спаси удар на Видал. В 59-ата мин. положението беше още по-чисто - вратарят на "Малмьо" спаси шута на излезлия срещу него Видал, а при добавката на Станич топката беше избита от голлинията.

Шведският тим успя да намали в 75-ата мин. с доза шанс, след като ударът на резервата Ларс Берг Йонсен рикошира в играч на "Лудогорец" и подведе вратаря Серджио Падт. До края не бе допусната по-сериозна опасност, освен шута в 86-ата мин. на Ото Росенгрен, който беше спасен от Падт.

ОТЗИВИ

След мача треньорът на "Лудогорец" Руи Мота, който бе под напрежение преди това гостуване, беше обяснимо доста доволен. "Много съм щастлив за победата, за момчетата, защото се бориха до края. Работихме здраво, понякога нещата не се получаваха както искахме. Днес мачът започна по чудесен начин. Продължихме да играем добре след първия и втория гол. "Малмьо" притежава добри футболисти, но ние затворихме добре пространствата. Имахме възможност да затворим мача по-рано. Контролирахме добре топката и показахме колко опитен е нашият отбор. Със сигурност това е най-доброто ни първо полувреме. Това, което ни трябва, е да сме постоянни. През 90-те минути бяхме последователни и това трябва да се показва във всички мачове. Щастливи сме, че започваме надпреварата с победа и пречупихме негативната серия в гостуванията", коментира португалецът.

Един от най-добрите в състава на българския шампион тази вечер - Петър Станич, каза: "Отборът на "Малмьо" играе много добър футбол и атмосферата беше страхотна. Успяхме да направим това, което планирахме и сме изключително щастливи, че спечелихме първия мач. На почивката знаехме, че това не е краят и трябва да останем фокусирани. Беше доста трудно, но добрата новина за нас беше, че успяхме да им се противопоставим. Важно е за нас и самочувствието ни, че започваме така, но това, което ни предстои, е дълго пътешествие. Мечтаем да продължим в следващата фаза."

Бразилецът Педро Нареси допълни: "Да започнем да печелим гостувания е важно за нас. Сега имаме 3 точки, а миналата година взехме общо 4 в 8 мача. Това ни дава огромна надежда да продължим, но трябва да сме здраво стъпили на земята. В следващия мач трябва да се борим за следващите 3 точки. Със сигурност направихме невероятно първо полувреме. Идваме след мача срещу "Левски", но можехме да затворим мача днес по-рано."