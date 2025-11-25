Новият треньор вярва, че "Лудогорец" ще се вдигне още утре

Лудогорец Новият треньор на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо (вдясно) е много доволен от първите си дни в отбора и това му дава надежда за утрешното домакинство срещу "Селта" в Лига Европа.

Новият треньор на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо изрази увереност, че отборът ще се върне към успешното си представяне в Лига Европа още в утрешното домакинство срещу "Селта".

"Ще бъде битка на различни стилове. "Лудогорец" притежава добри играчи с различна футболна култура. Работим, за да развиваме отбора и да подобряваме състоянието му. Също така работим индивидуално в ситуациите един на един и за атаката. В международния футбол стават все по-важни единоборствата един на един. Изправяме се срещу много добър отбор. Това е типично испански отбор - откъм качествата на играчите, ротацията. Трябва да имаме фокус по време на мача. Нямам търпение да се изправя с играчите за този мач. Добре е да играеш с добър противник, с такива качества, това ще даде добра подготовка за нещата, които ни предстоят. Когато играем в Европа, искаме да покажем най-добрите си страни", коментира норвежецът.

Той говори и по-глобално за очакванията си с отбора на "Лудогорец" след първите няколко прекарани дни с играчите и в клуба: "Това, което виждам - защо клубът е толкова успешен, виждам всички - от собственици, през директори, до персонал и играчи - те искат да се подобрят. Но най-важното във футбола е да имаш най-добрата култура на тренировки. Всеки ден трябва да идваме на работа и да правим разликата. Заедно ще се вдигнем. Очаквам играчите да дадат най-доброто от себе си – както в Европа, така и в шампионата."

За "Лудогорец" утре няма да играят контузените Квадво Дуа, Георги Терзиев и Едвин Куртулуш. Има шанс Бърнард Текпетей, който в началото на месеца претърпя операция на лицева кост, да попадне в групата.

Отборът на "Селта" идва в Разград след победа с 1:0 в гостуването си срещу "Алавес" в събота в мач от XIII кръг на Ла Лига. В този двубой треньорът на тима от Виго - Клаудио Хиралдес, даде почивка на някои играчи, за да бъдат свежи за мача в България. Това са Йоел Лаго, Ману Фернандес, Уго Сотело, Дамиан Родригес и Оскар Мингеса, а пък Михайло Ристич и Мигел Роман влязоха за малко като резерви, също с цел да съхранят сили. Очаква се атаката на "Селта" да бъде водена от 38-годишния ветеран Яго Аспас, бивш играч на "Ливърпул" и "Севиля".

Двубоят между "Лудогорец" и "Селта" е утре от 19:45 ч. на стадион "Хювефарма Арена" и ще бъде предаван пряко по Макс спорт 3. Главен рефер ще бъде унгарецът Балаж Берке.