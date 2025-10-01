Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Пелегрини: Ще ни е много трудно срещу "Лудогорец"

Треньорът на българския шампион е оптимист, че утре ще бъде постигната първа победа над "Бетис"

Днес, 17:45
Треньорът на "Бетис" Мануел Пелегрини говори в Испания по време на днешната пресконференция преди гостуването в Разград.
ЕПА/БГНЕС
Треньорът на "Бетис" Мануел Пелегрини говори в Испания по време на днешната пресконференция преди гостуването в Разград.

Именитият треньор на "Бетис" Мануел Пелегрини похвали "Лудогорец" преди утрешния мач между двата отбора в Разград от турнира Лига Европа. 72-годишният чилиец бе категоричен, че предстоящият двубой няма да има общо с предишните два между - през есента на 2022 г., отново в същия турнир. Тогава "Бетис" постигна две победи - с 3:2 в Испания и 1:0 в Разград.

"Очакваме труден мач срещу добър отбор, срещу който играхме преди три години и го познаваме. "Лудогорец" разполага с доста бразилци, които са креативни футболисти и знаят как да владеят топката. Няма да е толкова лесно, колкото го изкарват в някои медии. Те са топ отбор в лигата си. Освен това вече записаха победа в Лига Европа над "Малмьо". У дома, с феновете си, те ще се опитат да вземат три точки, които са важни за класирането. Трябва да сме много внимателни. Ще се опитаме да вземем три точки от първата минута, за да си осигурим класиране през януари", каза Пелегрини, който в миналото е водил "Ривър Плейт", "Реал" (Мадрид), "Малага", "Виляреал", "Манчестър С", "Уест Хем" и др.

Той няма да разчита на няколко контузени - голямата звезда Иско Аларкон, както и на Марк Бартра, Диего Йоренте, Нелсон Деоса и Пабло Гарсия. Но и без тях "Бетис" изглежда достатъчно респектиращ с футболисти като Антони, Ектор Бейерин, Пабло Форналс, Софиан Амрабат и Джовани ло Селсо.

От своя страна наставникът на "Лудогорец" Руи Мота каза добри думи за Пелегрини, но не скри амбицията да надхитри опитния си колега: "Той е страхотен треньор със страхотна история зад гърба си. Много го уважавам и утре ще бъде шахматна игра. Смятам движенията да бъдат в наша полза, а не в негова."

За самия мач португалецът коментира, че е време "Лудогорец" да постигне първа победа над "Бетис". "Някои казват, че "Бетис" е много добър отбор със страхотни футболисти и много добър треньор. Разбира се, ние ги уважаваме и винаги уважаваме всички, но също така си имаме нашите очаквания, че ще направим много добър мач утре. "Бетис" е добър клуб с голяма история. Но "Лудогорец" също има своята си история и трябва да приемем това с добра енергия, позитивно. Отборът е в добро настроение, работим много здраво и се надяваме да направим много добър мач", коментира Мота.

Двубоят на ст. "Хювефарма Арена" в Разград утре е от 19:45 ч. и ще бъде предаван по bTV Action. Главен рефер ще е австриецът Юлиан Вайнбергер.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Лудогорец, Бетис, Мануел Пелегрини, Руи Мота, Лига Европа

Още новини по темата

Носителят на Купата на България започва защитата с труден старт
26 Септ. 2025

"Лудогорец" стартира с историческа победа в Лига Европа
25 Септ. 2025

"Лудогорец" иска поне равен като реванш от "Малмьо" утре
23 Септ. 2025

Равенство в дербито на "Герена" остави "Левски" на върха
19 Септ. 2025

"Лудогорец" и ЦСКА похарчиха €12 млн. за трансфери
17 Септ. 2025

"Левски" напусна Европа с €1.45 млн. от УЕФА
30 Авг. 2025

"Лудогорец" ще срещне ПАОК с Кирил Десподов в Лига Европа
29 Авг. 2025

"Лудогорец" ще заличава от първата минута "случайната загуба" в Скопие
27 Авг. 2025

"Левски", "Лудогорец" и "Арда" загубиха първите си плейофи в Европа
21 Авг. 2025

Веласкес: Утре "Левски" ще играе за феновете
20 Авг. 2025

"Левски" пропусна чудесен шанс да оглави Първа лига
17 Авг. 2025

"Левски" изкара най-много пари от евротурнирите досега
16 Авг. 2025

"Лудогорец" се сбогува горчиво с Шампионската лига
12 Авг. 2025

Греда попречи на "Лудогорец" да победи "Ференцварош" в ШЛ
06 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар