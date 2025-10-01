Пелегрини: Ще ни е много трудно срещу "Лудогорец"

Именитият треньор на "Бетис" Мануел Пелегрини похвали "Лудогорец" преди утрешния мач между двата отбора в Разград от турнира Лига Европа. 72-годишният чилиец бе категоричен, че предстоящият двубой няма да има общо с предишните два между - през есента на 2022 г., отново в същия турнир. Тогава "Бетис" постигна две победи - с 3:2 в Испания и 1:0 в Разград.

"Очакваме труден мач срещу добър отбор, срещу който играхме преди три години и го познаваме. "Лудогорец" разполага с доста бразилци, които са креативни футболисти и знаят как да владеят топката. Няма да е толкова лесно, колкото го изкарват в някои медии. Те са топ отбор в лигата си. Освен това вече записаха победа в Лига Европа над "Малмьо". У дома, с феновете си, те ще се опитат да вземат три точки, които са важни за класирането. Трябва да сме много внимателни. Ще се опитаме да вземем три точки от първата минута, за да си осигурим класиране през януари", каза Пелегрини, който в миналото е водил "Ривър Плейт", "Реал" (Мадрид), "Малага", "Виляреал", "Манчестър С", "Уест Хем" и др.

Той няма да разчита на няколко контузени - голямата звезда Иско Аларкон, както и на Марк Бартра, Диего Йоренте, Нелсон Деоса и Пабло Гарсия. Но и без тях "Бетис" изглежда достатъчно респектиращ с футболисти като Антони, Ектор Бейерин, Пабло Форналс, Софиан Амрабат и Джовани ло Селсо.

От своя страна наставникът на "Лудогорец" Руи Мота каза добри думи за Пелегрини, но не скри амбицията да надхитри опитния си колега: "Той е страхотен треньор със страхотна история зад гърба си. Много го уважавам и утре ще бъде шахматна игра. Смятам движенията да бъдат в наша полза, а не в негова."

За самия мач португалецът коментира, че е време "Лудогорец" да постигне първа победа над "Бетис". "Някои казват, че "Бетис" е много добър отбор със страхотни футболисти и много добър треньор. Разбира се, ние ги уважаваме и винаги уважаваме всички, но също така си имаме нашите очаквания, че ще направим много добър мач утре. "Бетис" е добър клуб с голяма история. Но "Лудогорец" също има своята си история и трябва да приемем това с добра енергия, позитивно. Отборът е в добро настроение, работим много здраво и се надяваме да направим много добър мач", коментира Мота.

Двубоят на ст. "Хювефарма Арена" в Разград утре е от 19:45 ч. и ще бъде предаван по bTV Action. Главен рефер ще е австриецът Юлиан Вайнбергер.