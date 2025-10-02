"Лудогорец" отново беше безпомощен срещу "Бетис"

"Лудогорец" е далеч от класата на отборите от Топ 5 първенствата в Европа и това лъсна нагледно в домакинството срещу "Бетис" от Лига Европа, загубено с 0:2. В мача на ст. "Хювефарма Арена" отново се видя отчетливо колко изостава от големия футбол неизменният шампион на България от 2012 г. насам, съответно и българският футбол. "Бетис" спечели мача с рутина и без да влага особени усилия.
Джовани Ло Селсо откри в 31-ата мин. с красив диагонален удар. Аржентинецът бележи втори гол на ст. "Хювефарма Арена" след 5 ноември 2020 г., когато се разписа с екипа на "Тотнъм" при победата на лондончани с 3:1 отново в Лига Европа.
В 53-ата мин. гостите удвоиха. Жуниор Фирпо шутира, а топката рикошира в крака на защитника на "Лудогорец" Сон и подлъга вратаря Серджио Падт. Интересното е, че през седмицата Сон призна в интервю за в. "Естадио Депортиво", че наскоро спортният директор на "Бетис" Ману Фахардо шеговито му е предложил да си вкара автогол в мача между двата отбора, но играчът е заявил, че тези глупости трябва да бъдат оставени настрана, тъй като той защитава екипа на "Лудогорец".
Но и извън този автогол "Бетис" имаше други възможности, обаче Падт успя да се намеси, а в 79-ата мин. Ез Абде улучи левия страничен стълб. От своя страна домакините не успяха да създадат достатъчно опасни атаки, че да стигнат до чисто голово положение. Само в 83-ата мин. шут на Кайо Видал беше спрян пред голлинията.
Това беше трета загуба за "Лудогорец" в третия мач срещу "Бетис" след пораженията с 2:3 и 0:1 през 2022 г. в същия турнир. Също така за разградчани това беше първо поражение този сезон в Лига Европа. Тимът гостува в следващия мач на "Йънг Бойс" в Швейцария на 23 октомври.
ОТЗИВИ
Треньорът на "Лудогорец" Руи Мота коментира след загубата: "Знаем колко са опасни техните футболисти. Играят много по-бързо от нас. Класата на първия гол направи голямата разлика. Второто полувреме се опитахме да търсим изравнително попадение, но падна вторият гол. Не трябваше да загубим с 0:2. Ако бяхме отбелязали, щяхме да се борим за равенство в мача. Двете грешки направиха разликата в мача. Създадохме положения за гол, но за съжаление не успяхме да вкараме топката във вратата. Играхме срещу много добър отбор, с много добри футболисти и малките грешки правят разликата."