"Лудогорец" отново беше безпомощен срещу "Бетис"

ЕПА/БГНЕС Испанският защитник на "Лудогорец" Сон (на преден план), който имаше нещастието да си отбележи автогол срещу сънародниците си от "Бетис", се мъчи да се откъсне от халфа на гостите Серхи Алтимира.

"Лудогорец" е далеч от класата на отборите от Топ 5 първенствата в Европа и това лъсна нагледно в домакинството срещу "Бетис" от Лига Европа, загубено с 0:2. В мача на ст. "Хювефарма Арена" отново се видя отчетливо колко изостава от големия футбол неизменният шампион на България от 2012 г. насам, съответно и българският футбол. "Бетис" спечели мача с рутина и без да влага особени усилия.

Джовани Ло Селсо откри в 31-ата мин. с красив диагонален удар. Аржентинецът бележи втори гол на ст. "Хювефарма Арена" след 5 ноември 2020 г., когато се разписа с екипа на "Тотнъм" при победата на лондончани с 3:1 отново в Лига Европа.

В 53-ата мин. гостите удвоиха. Жуниор Фирпо шутира, а топката рикошира в крака на защитника на "Лудогорец" Сон и подлъга вратаря Серджио Падт. Интересното е, че през седмицата Сон призна в интервю за в. "Естадио Депортиво", че наскоро спортният директор на "Бетис" Ману Фахардо шеговито му е предложил да си вкара автогол в мача между двата отбора, но играчът е заявил, че тези глупости трябва да бъдат оставени настрана, тъй като той защитава екипа на "Лудогорец".

Но и извън този автогол "Бетис" имаше други възможности, обаче Падт успя да се намеси, а в 79-ата мин. Ез Абде улучи левия страничен стълб. От своя страна домакините не успяха да създадат достатъчно опасни атаки, че да стигнат до чисто голово положение. Само в 83-ата мин. шут на Кайо Видал беше спрян пред голлинията.

Това беше трета загуба за "Лудогорец" в третия мач срещу "Бетис" след пораженията с 2:3 и 0:1 през 2022 г. в същия турнир. Също така за разградчани това беше първо поражение този сезон в Лига Европа. Тимът гостува в следващия мач на "Йънг Бойс" в Швейцария на 23 октомври.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Лудогорец" Руи Мота коментира след загубата: "Знаем колко са опасни техните футболисти. Играят много по-бързо от нас. Класата на първия гол направи голямата разлика. Второто полувреме се опитахме да търсим изравнително попадение, но падна вторият гол. Не трябваше да загубим с 0:2. Ако бяхме отбелязали, щяхме да се борим за равенство в мача. Двете грешки направиха разликата в мача. Създадохме положения за гол, но за съжаление не успяхме да вкараме топката във вратата. Играхме срещу много добър отбор, с много добри футболисти и малките грешки правят разликата."