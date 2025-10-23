"Лудогорец" загуби нелогично само с гол разлика в Швейцария

ЕПА/БГНЕС Сърбинът Петър Станич (вляво) открива резултата за "Лудогорец" с удар покрай защитника на "Йънг Бойс" Лорис Бенито, но този гол се оказа недостатъчен.

"Лудогорец" допусна втора загуба в третия си мач този сезон в груповата фаза на Лига Европа. Българският шампион отстъпи с 2:3 при гостуването срещу "Йънг Бойс".

Двубоят в Берн започна отлично за разградчани. Добрата игра доведе до гол в 26-ата мин. на Петър Станич. Сърбинът получи пас от Бърнард Текпетей и вкара с шут в долния десен ъгъл.

"Лудогорец" обаче не успя да удържи аванса си до края на първата част и точно преди почивката допусна изравняване. Точен в 45-ата мин. бе националът на Мадагаскар Райън Равелосон.

Това изравнително попадение явно оказа психологически ефект върху двата отбора - даде стимул на "Йънг Бойс" и стъписа "Лудогорец". Българският тим изглеждаше неузнаваемо през втората част.

Последвалите два гола на "Йънг Бойс" - на Кристиан Фаснахт в 53-ата мин. и на Крис Бедия в 62-ата от дузпа (за нарушение на Диниш Алмейда срещу Армин Гигович), бяха най-малкото, което можеше да се случи на "Лудогорец". След това Жоел Монтейро изпусна да покачи с далечен прехвърлящ удар, а Фаснахт имаше удобен шанс за втори гол. Изтърва и Жауен Хаджа. Лорис Бенито пък улучи напречната греда на вратата на "Лудогорец".

На този фон някак нелогично разградчани успяха да върнат един гол във втората минута на допълнителното време - вкара го влезлият като резерва Иван Йорданов.

Загубата покачи допълнително напрежението около треньора на "Лудогорец" Руи Мота, под чието ръководство отборът се представя неубедително от началото на сезона. Това беше четвърти пореден мач без победа, а в последните си седем срещи тимът има само един успех - 3:0 над "Монтана".

Специално в Лига Европа разградчани са на 26-о място от 36 отбора с актив от 3 точки и са с 1 гол по-лош баланс от "Базел", който е на 24-ата позиция - последната, даваща право на участие в плейофите за място на 1/8-финалите. С пълен актив от 9 точки са само три отбора - датският "Мидтиланд", португалският "Брага" и френският "Олимпик" (Лион).

След мача Руи Мота се оплака от съдийството: "Имахме шансове за гол до почивката, но не успяхме да ги вкараме. Имахме ситуации на контраатака, намирахме пространство между защитниците на "Йънг Бойс". В единствената ситуация, в която ни притиснаха, този пас, който се върна назад, ни изненада. Това се отрази на старта на второто полувреме. Трябваше да сме по-фокусирани. Тази дузпа също даде своя принос, промени мача. Имахме ситуации пред тяхното наказателно през първата част, никой не ги погледна. Това, което видяхме в днешния двубой, показва капацитета на "Лудогорец". Не заслужавахме да загубим. Не можем да контролираме съдията или отсъжданията му. Можеше да има дузпа и за нас. Започването на второто ни полувреме не бе добро. Не бяхме фокусирани, няма какво да направим вече."

В следващия си мач в Лига Европа българският шампион гостува срещу "Фенерцварош" на 6 ноември.

✅✅✅ 3/3 Europa League wins:



🇩🇰 Midtjylland - 9 pts

🇵🇹 Braga - 9 pts

🇫🇷 Lyon - 9 pts



❌❌❌ 3/3 Europa League defeats:



🇫🇷 Nice - 0 pts

🇦🇹 Salzburg - 0 pts

🇳🇱 Utrecht - 0 pts

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers - 0 pts pic.twitter.com/esUFYhKc7V — Football Rankings (@FootRankings) 23 октомври 2025 г.

НАЦИОНАЛНИЯТ ВРАТАР ПУСНА ШЕСТ ГОЛА В ГЪРЦИЯ

Вратарят на националния ни отбор Димитър Митов имаше лош ден с клубния си отбор "Абърдийн" при гостуването срещу АЕК в турнира Лига на конференцията. Българинът не се представи на ниво и имаше определена вина за третия гол на тима от Атина.

Друг национал - капитанът Кирил Десподов, също беше титуляр за отбора си - ПАОК и се представи доста по-добре. Той игра до 81-ата минута и записа асистенция при победата на гръцкия тим с 4:3 в гостуването срещу "Лил" в Лига Европа. Десподов подаде в 74-ата минута за третото и последно попадение на сръбския национал Андрия Живкович в мача.