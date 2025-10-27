Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Конкурент за титлата вкара 5 гола на "Лудогорец"

Шампионите успяха да върнат 4 попадения, но загубата най-вероятно ще коства поста на треньора Руи Мота

Днес, 19:52
Футболистите на "ЦСКА 1948" се поздравяват след поредния си гол във вратата на "Лудогорец", докато халфът на шампионите Дерой Дуарте се чуди с ръце на кръста какво се случва.
БГНЕС
Футболистите на "ЦСКА 1948" се поздравяват след поредния си гол във вратата на "Лудогорец", докато халфът на шампионите Дерой Дуарте се чуди с ръце на кръста какво се случва.

"ЦСКА 1948" затвърди кризата в "Лудогорец", след като победи с 5:4 като домакин шампионите в последен мач от XIII кръг на Първа лига. Първата загуба на разградчани в първенството най-вероятно ще доведе до смяната на треньора Руи Мота. Под ръководството на португалеца "Лудогорец" се представя доста под нивото си в последните седмици и няма победа от месец насам. Последният успех бе с 3:0 над "Монтана" на 28 септември, а след това последваха две равенства и три загуби.

Всъщност "ЦСКА 1948" пропусна да разгроми "Лудогорец", след като в един момент поведе с 5:1. Стреснати от очертаващия се голям резил, гостите се мобилизираха и успяха да върнат още три гола, но стигнаха само до по-почетна загуба.

Вихрушката пред вратата на разградчани започна още от началото и в 3-ата минута Мамаду Диало отбеляза деветия си гол за сезона. В 10-ата мин. Бърнард Текпетей успя да изравни с далечен шут - 1:1. След това обаче започна наказателна акция в червено. Точни бяха Елиас Франко в 16-ата минута, Браян Собреро в 40-ата с гол зад централната линия, в 53-ата минута защитникът на "Лудогорец" Оливие Вердон си вкара автогол, а в 71-ата Борислав Цонев направи 5:1. Малко след това младият Марто Бойчев пропусна да вкара шести гол във вратата на слисаните гости.

Все пак разградчани се мобилизираха и това доведе автогол на Андре Хофман в 82-ата минута и две попадения на Ивайло Чочев - в 90-ата и осмата минута на допълнителното време.

След тази загуба "Лудогорец" е на четвърто място в класирането с 23 точки и мач по-малко от останалите конкуренти за титлата. "ЦСКА 1948" пък се доближи на 3 точки от лидера "Левски", който е с 32 точки. На трето място е "Локомотив" (Пд) с 24 точки.

ЦСКА 1948 - Лудогорец 5:4 /репотраж/
Date: 27-10-2025 ,Watch the Game Highlights from CSKA 1948 Sofia vs. Ludogorets Razgrad PFK, 10/27/2025, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: CSKA 1948 Sofia, TeamB: Ludogorets Razgrad PFK, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime
vbox7.com

ОТЗИВИ

След загубата треньорът на "Лудогорец" Руи Мота бе в мрачно настроение, още повече, че феновете на тима поискаха оставката му. "Трудно е да разбера какво направихме и защо позволихме да ни вкарат толкова голове. Нещата не се развиха добре, при всяка топка към нападателите им те стреляха и това се превръщаше в гол. Това е нещо, което няма как да се обясни. Ако не си агресивен, няма как да се справиш в хода на двубоя. Трябваше да сме по-агресивни, това ми бяха инструкциите. Те бяха силни в единоборствата. Усещах на почивката, че можем да променим ситуацията. Реагирахме късно. Идеята ни беше през второто полувреме да вкараме ранен гол, да наваксаме и да погледнем към точките, но не се случи. Когато допуснеш пет гола, колкото не си допуснал за 11 мача, а сега за един, със сигурност това влияе. Трябва да се завърнем, да отговорим, да покажем игра, която се очаква от "Лудогорец". Когато не побеждаваш, е логично да има напрежение. Аз съм отговорен за този отбор. Когато нещата не се стичат добре, аз съм отговорен. Това е нормално, всеки иска главата на някого след подобна загуба", каза португалецът.

Колегата му от "ЦСКА 1948" Иван Стоянов пък бе на другия полюс на настроението: "Трябва да се фокусираме и към петте наши гола, и към четирите гола, които ни вкараха. Силен мач за нашите момчета, можем само да им благодарим, но трябва да се възстановим, защото имаме 3 дни до следващия мач. Не искам да говоря, че сме готови за титлата, играем мач за мач, гоним победата. Идеята беше да сме агресивни, да бием високо, направихме го 80-81 минути, една наша грешка съживи "Лудогорец", който започна да играе. Не всеки ден можеш да вкараш 5 гола на шампиона. Не всеки може да играе като нас. Опитваме се да играем футбол, за да радваме хората на стадиона и пред телевизора. Стремим се винаги да имаме динамика, стремим се да имаме добър отбор и колектив, който да е съперник на водещите отбори. Имаме много работа, за да станем шампиони."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Лудогорец, ЦСКА 1948, Руи Мота, Иван Стоянов

Още новини по темата

Асът на "ЦСКА 1948" беше "замразен"
24 Окт. 2025

"Лудогорец" загуби нелогично само с гол разлика в Швейцария
24 Окт. 2025

Шеф на "Лудогорец" обърка класирането
22 Окт. 2025

"Лудогорец" за първи път не можа да победи "Спартак 1918" (Вн)
18 Окт. 2025

ЦСКА подля вода на "Лудогорец" в битката за върха
05 Окт. 2025

"Лудогорец" отново беше безпомощен срещу "Бетис"
02 Окт. 2025

Пелегрини: Ще ни е много трудно срещу "Лудогорец"
01 Окт. 2025

Носителят на Купата на България започва защитата с труден старт
26 Септ. 2025

"Лудогорец" стартира с историческа победа в Лига Европа
25 Септ. 2025

"Лудогорец" иска поне равен като реванш от "Малмьо" утре
23 Септ. 2025

Равенство в дербито на "Герена" остави "Левски" на върха
19 Септ. 2025

"Лудогорец" и ЦСКА похарчиха €12 млн. за трансфери
17 Септ. 2025

"ЦСКА 1948" подписа с титуляр от Евро 2024
03 Септ. 2025

"Левски" преодоля отпадането от Европа с неубедителна победа
31 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте