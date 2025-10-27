Конкурент за титлата вкара 5 гола на "Лудогорец"

БГНЕС Футболистите на "ЦСКА 1948" се поздравяват след поредния си гол във вратата на "Лудогорец", докато халфът на шампионите Дерой Дуарте се чуди с ръце на кръста какво се случва.

"ЦСКА 1948" затвърди кризата в "Лудогорец", след като победи с 5:4 като домакин шампионите в последен мач от XIII кръг на Първа лига. Първата загуба на разградчани в първенството най-вероятно ще доведе до смяната на треньора Руи Мота. Под ръководството на португалеца "Лудогорец" се представя доста под нивото си в последните седмици и няма победа от месец насам. Последният успех бе с 3:0 над "Монтана" на 28 септември, а след това последваха две равенства и три загуби.

Всъщност "ЦСКА 1948" пропусна да разгроми "Лудогорец", след като в един момент поведе с 5:1. Стреснати от очертаващия се голям резил, гостите се мобилизираха и успяха да върнат още три гола, но стигнаха само до по-почетна загуба.

Вихрушката пред вратата на разградчани започна още от началото и в 3-ата минута Мамаду Диало отбеляза деветия си гол за сезона. В 10-ата мин. Бърнард Текпетей успя да изравни с далечен шут - 1:1. След това обаче започна наказателна акция в червено. Точни бяха Елиас Франко в 16-ата минута, Браян Собреро в 40-ата с гол зад централната линия, в 53-ата минута защитникът на "Лудогорец" Оливие Вердон си вкара автогол, а в 71-ата Борислав Цонев направи 5:1. Малко след това младият Марто Бойчев пропусна да вкара шести гол във вратата на слисаните гости.

Все пак разградчани се мобилизираха и това доведе автогол на Андре Хофман в 82-ата минута и две попадения на Ивайло Чочев - в 90-ата и осмата минута на допълнителното време.

След тази загуба "Лудогорец" е на четвърто място в класирането с 23 точки и мач по-малко от останалите конкуренти за титлата. "ЦСКА 1948" пък се доближи на 3 точки от лидера "Левски", който е с 32 точки. На трето място е "Локомотив" (Пд) с 24 точки.

ЦСКА 1948 - Лудогорец 5:4 /репотраж/ Date: 27-10-2025 ,Watch the Game Highlights from CSKA 1948 Sofia vs. Ludogorets Razgrad PFK, 10/27/2025, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: CSKA 1948 Sofia, TeamB: Ludogorets Razgrad PFK, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime ЦСКА 1948 - Лудогорец 5:4 /репотраж/ Date: 27-10-2025 ,Watch the Game Highlights from CSKA 1948 Sofia vs. Ludogorets Razgrad PFK, 10/27/2025, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: CSKA 1948 Sofia, TeamB: Ludogorets Razgrad PFK, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime

ОТЗИВИ

След загубата треньорът на "Лудогорец" Руи Мота бе в мрачно настроение, още повече, че феновете на тима поискаха оставката му. "Трудно е да разбера какво направихме и защо позволихме да ни вкарат толкова голове. Нещата не се развиха добре, при всяка топка към нападателите им те стреляха и това се превръщаше в гол. Това е нещо, което няма как да се обясни. Ако не си агресивен, няма как да се справиш в хода на двубоя. Трябваше да сме по-агресивни, това ми бяха инструкциите. Те бяха силни в единоборствата. Усещах на почивката, че можем да променим ситуацията. Реагирахме късно. Идеята ни беше през второто полувреме да вкараме ранен гол, да наваксаме и да погледнем към точките, но не се случи. Когато допуснеш пет гола, колкото не си допуснал за 11 мача, а сега за един, със сигурност това влияе. Трябва да се завърнем, да отговорим, да покажем игра, която се очаква от "Лудогорец". Когато не побеждаваш, е логично да има напрежение. Аз съм отговорен за този отбор. Когато нещата не се стичат добре, аз съм отговорен. Това е нормално, всеки иска главата на някого след подобна загуба", каза португалецът.

Колегата му от "ЦСКА 1948" Иван Стоянов пък бе на другия полюс на настроението: "Трябва да се фокусираме и към петте наши гола, и към четирите гола, които ни вкараха. Силен мач за нашите момчета, можем само да им благодарим, но трябва да се възстановим, защото имаме 3 дни до следващия мач. Не искам да говоря, че сме готови за титлата, играем мач за мач, гоним победата. Идеята беше да сме агресивни, да бием високо, направихме го 80-81 минути, една наша грешка съживи "Лудогорец", който започна да играе. Не всеки ден можеш да вкараш 5 гола на шампиона. Не всеки може да играе като нас. Опитваме се да играем футбол, за да радваме хората на стадиона и пред телевизора. Стремим се винаги да имаме динамика, стремим се да имаме добър отбор и колектив, който да е съперник на водещите отбори. Имаме много работа, за да станем шампиони."