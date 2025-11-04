Спонсорът на "ЦСКА 1948" обвини двама рефери в корупция

СПОРТАЛ Собственикът на "Ефбет" и спонсор на "ЦСКА 1948" Цветомир Найденов не спести пиперлив език и остри обвинения към реферите от снощния мач срещу "Ботев" (Враца).

Основният спонсор на "ЦСКА 1948" - собственикът на букмейкърската компания "Ефбет" Цветомир Найденов, обяви двама от реферите в Първа лига за корумпирани. Той посочи Георги Стоянов и Станимир Тренчев, които бяха съответно главен рефер и отговорник за VAR по време на снощния мач на столичния тим във Враца срещу местния "Ботев", завършил 0:0.

Найденов визираше ситуацията в 18-ата минута, когато нападателят на "ЦСКА 1948" Георги Русев падна в наказателното поле на домакините след съприкосновение с Иван Горанов. Главният съдия не отсъди дузпа, а най-интересното е, че колегите му във VAR буса Станимир Тренчев и Ивайло Ненков не реагираха ситуацията да бъде разгледана и играта продължи.

"Гнусните корумпета Георги Стоянов и Станимир Тренчев манипулират резултати от футболни мачове! Доказано! Преди няколко седмици корумпето Тренчев зачете гол отбелязан след асистенция с две ръце (б.ред. - в мача "Славия" - "Локомотив 1929", Сф - 2:0)… вчера не даде чиста дузпа срещу Русев. Георги Стоянов е футболен съдия от Царството на корумпетата, а.к.а. Пловдивската съдийска колегия … с методически ръководител Георги Кабаков - Нотариуса!", написа Цветомир Найденов в профила си във "Фейсбук". Той дори намекна, че двамата рефери залагат онлайн на мачове: "Имате ли сметки при букмейкърите, а корумпета?"

Това не е първият път през този сезон, когато спонсорът на "ЦСКА 1948" се оплаква от съдийството. След равенството 1:1 с "Берое" той атакува главния рефер в мача Никола Попов, отговорника за VAR Драгомир Драганов и председателя на Съдийската комисия Станислав Тодоров.

След снощното равенство във Враца тимът на "ЦСКА 1948" остава на второ място в класирането, но вече изостава на 5 точки от лидера "Левски", който е с 35 точки.