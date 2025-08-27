ЦСКА се разгневи заради наряд на наказван рефер

Обявеното вчера от Съдийската комисия към БФС назначение на Георги Давидов за главен рефер на съботния мач от VII кръг на Първа лига между "Славия" и ЦСКА разгневи "червените". Днес от клуба излязоха с декларация срещу този наряд, като припомниха последния мач на ЦСКА, ръководен от Давидов. На 8 март т.г. той бе рефер на "Берое" - ЦСКА (0:2) и тогава показа спорен жълт картон на Тибо Вион, който извади французина от игра за следващия мач (срещу "Черно море"). Също така столичният клуб имаше претенции за червения картон на Лумбард Делова и за това, че съдията не е санкционирал в ситуацията играч на "Берое". Заради представянето си в този двубой Георги Давидов бе наказан от Съдийската комисия с изваждане от наряди за два кръга в професионалния футбол.

И сега в събота ще е първият му мач на ЦСКА от почти половин година. Но тази перспективата не допадна на "червените". "Ръководството на ЦСКА изразява недоумението си от решението на Съдийската комисия към БФС да повери този дерби двубой именно на въпросния рефер (...) Налице са основателни съмнения в способността на Давидов да ръководи безпристрастно и според правилата футболни двубои на високо ниво. Тези епизоди (б.ред. - от мача в Стара Загора) ясно и обективно доказват, че реферът Георги Давидов не е способен да се справи - по една или друга причина - с поверените му задължения в отговорни футболни срещи", написаха от ЦСКА и настояха за равнопоставеност от страна на реферите в мачовете си.

Също днес стана ясно, че ЦСКА се разделя с доскорошния си тийм мениджър Стойко Сакалиев, който заемаше поста в продължение на 5 години. Преди 10-ина дни стана ясно, че на тази позиция се завръща Димитър Вутов, а идеята бе Сакалиев да остане на работа в клуба, но на друг пост. Днес обаче той потвърди раздялата си с ЦСКА. В съобщение, разпространено в една от социалните мрежи бившият нападател на ЦСКА, "Нефтохимик" и националния отбор обаче намекна, че не е бил напълно съгласен с решението на ръководството, без да влиза в подробности.

"Аз съм човек, който винаги търси положителното и хубавото в живота и именно това ще запазя в сърцето си. Никога няма да кажа лоша дума за любимия отбор, защото съм възпитан от моето семейство да взимам най-доброто и да оставям негативното настрана", написа Сакалиев. След това благодари на предишните собственици - Гриша и Данаил Ганчев. Благодарности бяха изказани и на боса на "Уинбет" Валтер Папазки, чиято компания е генерален спонсор на ЦСКА и неин ръководител - Данаил Илиев, е председател на мажоритарния акционер на ЦСКА - "Фонд спорт" ЕООД, който пък е 100% собственост на фондация "Национален Фонд за Спорт, Култура, Изкуство и Наука".