ЦСКА взе Христо Янев за нов треньор

Бившият играч на отбора идва със свой екип

24 Септ. 2025Обновена
Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков (вдясно) представя Христо Янев, който се завръща като треньор със задачата да извади отбора от тежката криза.
Христо Янев е новият треньор на ЦСКА, съобщиха сайтът на клуба. В щаба му влизат Калоян Генов (пом.-треньор), Христо Митов (треньор на вратарите) и Ивайло Младенов (кондиционен треньор). Целият екип ще бъде представен официално в четвъртък от 14:00 ч.

46-годишният специалист заменя на поста босненеца Душан Керкез, който бе освободен в събота след отчайващия старт на сезона - 1 победа, 4 равенства и 3 загуби. Слабото представяне на отбора продължи и след напускането на Керкез, като в понеделник "червените" завърши 1:1 с "Ботев" (Вр) и заема 12-о място във временното класиране. След този мач Янев, който до този момент води врачани, изрази готовност да премине на работа в ЦСКА.

"Благодаря на онова, което ми е дал ЦСКА. Времето ще покаже дали сега е моментът (б.ред. - да стане наставник на ЦСКА). Готов съм да дам своя опит и енергия, но това не зависи само от мен. Ако се случи нещо, то ще се разбере в близко бъдеще. За всички е ясно, че ЦСКА трябва да изглежда по различен начин. Хората на терена трябва да отговорят на енергията от трибуните. ЦСКА е любовта и живота на много хора", каза той преди два дни и явно намекна, че още тогава са се водили преговори с него.

От клуба не съобщават за какъв срок е договорът на Янев, но вече излезе информация, че той е краткосрочен - само до края на сезона, и може да бъде удължен с още една година, ако отборът покаже добри резултати. Има обаче и опция да бъде прекратен още в края на декември т.г., ако ЦСКА продължи да се представя зле и под ръководството на този треньор.

Дебютът на Христо Янев ще е в гостуването срещу "Локомотив 1929" (Сф) в събота от Х кръг на Първа лига. За него обстановката в ЦСКА е добре позната. Той е бил футболист на отбора от 2000 до 2006 г., както и през 2012 г., като е ставал два пъти шампион с тима. От юли 2015 г. става треньор на отбора и го води във В група, но пък печели Купата на България.

Когато през лятото на 2016 г. ЦСКА бе на път да фалира по решение на Гриша Ганчев, той се съгласи да стане треньор на "ЦСКА-София", след като "Литекс" е преместен в столицата и преименуван. Но се задържа само около два месеца - до август същата година, като напуска обиден заради вътрешни проблеми с ръководството. После пак се завъран - първо като скаут в клуба, а 1 май до 6 юни 2018 г. и като временен треньор за 8 мача. След това води "Миньор" (Пк), "Пирин" (Бл) и "Ботев" (Вр) в два периода, като два пъти спасява клуба от изпадане.

Валентин Илиев, който води временно ЦСКА в мача срещу "Ботев" (Вр) преди три дни, се връща начело на дублиращия отбор.

 

"БОТЕВ" (ВР) ВЕДНАГА НАМЕРИ ЗАМЕСТНИК НА ЯНЕВ

В рамките на деня "Ботев" (Вр) обяви кой треньор ще заеме мястото на напусналия Христо Янев. Това е 40-годишният Тодор Симов. Той е работил в школата на "Левски", а след това е бил асистент на треньорите Станимир Стоилов, Георги Дерменджиев, Делио Роси и Славиша Стоянович. Има и три мача като временен наставник на "сините". От август 2023 г. до април 2024 г. е селекционер на юношеския национален отбор (до 17 г.), а след това води юношите до 19 г., където бе и до момента.

 

Досегашният селекционер на юношеския национален отбор (до 19 г.) Тодор Симов (вдясно) беше представен днес като треньор на "Ботев" (Вр) няколко часа след напускането на Христо Янев.
