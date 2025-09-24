ЦСКА взе Христо Янев за нов треньор

Христо Янев е новият треньор на ЦСКА, съобщиха сайтът на клуба. В щаба му влизат Калоян Генов (пом.-треньор), Христо Митов (треньор на вратарите) и Ивайло Младенов (кондиционен треньор). Целият екип ще бъде представен официално в четвъртък от 14:00 ч.

46-годишният специалист заменя на поста босненеца Душан Керкез, който бе освободен в събота след отчайващия старт на сезона - 1 победа, 4 равенства и 3 загуби. Слабото представяне на отбора продължи и след напускането на Керкез, като в понеделник "червените" завърши 1:1 с "Ботев" (Вр) и заема 12-о място във временното класиране. След този мач Янев, който до този момент води врачани, изрази готовност да премине на работа в ЦСКА.

"Благодаря на онова, което ми е дал ЦСКА. Времето ще покаже дали сега е моментът (б.ред. - да стане наставник на ЦСКА). Готов съм да дам своя опит и енергия, но това не зависи само от мен. Ако се случи нещо, то ще се разбере в близко бъдеще. За всички е ясно, че ЦСКА трябва да изглежда по различен начин. Хората на терена трябва да отговорят на енергията от трибуните. ЦСКА е любовта и живота на много хора", каза той преди два дни и явно намекна, че още тогава са се водили преговори с него.

От клуба не съобщават за какъв срок е договорът на Янев, но вече излезе информация, че той е краткосрочен - само до края на сезона, и може да бъде удължен с още една година, ако отборът покаже добри резултати. Има обаче и опция да бъде прекратен още в края на декември т.г., ако ЦСКА продължи да се представя зле и под ръководството на този треньор.

Дебютът на Христо Янев ще е в гостуването срещу "Локомотив 1929" (Сф) в събота от Х кръг на Първа лига. За него обстановката в ЦСКА е добре позната. Той е бил футболист на отбора от 2000 до 2006 г., както и през 2012 г., като е ставал два пъти шампион с тима. От юли 2015 г. става треньор на отбора и го води във В група, но пък печели Купата на България.

Когато през лятото на 2016 г. ЦСКА бе на път да фалира по решение на Гриша Ганчев, той се съгласи да стане треньор на "ЦСКА-София", след като "Литекс" е преместен в столицата и преименуван. Но се задържа само около два месеца - до август същата година, като напуска обиден заради вътрешни проблеми с ръководството. После пак се завъран - първо като скаут в клуба, а 1 май до 6 юни 2018 г. и като временен треньор за 8 мача. След това води "Миньор" (Пк), "Пирин" (Бл) и "Ботев" (Вр) в два периода, като два пъти спасява клуба от изпадане.

Валентин Илиев, който води временно ЦСКА в мача срещу "Ботев" (Вр) преди три дни, се връща начело на дублиращия отбор.

"БОТЕВ" (ВР) ВЕДНАГА НАМЕРИ ЗАМЕСТНИК НА ЯНЕВ

В рамките на деня "Ботев" (Вр) обяви кой треньор ще заеме мястото на напусналия Христо Янев. Това е 40-годишният Тодор Симов. Той е работил в школата на "Левски", а след това е бил асистент на треньорите Станимир Стоилов, Георги Дерменджиев, Делио Роси и Славиша Стоянович. Има и три мача като временен наставник на "сините". От август 2023 г. до април 2024 г. е селекционер на юношеския национален отбор (до 17 г.), а след това води юношите до 19 г., където бе и до момента.