С обрат във Варна "Левски" се утвърди на върха

"Левски" направи забележителен обрат във Варна срещу "Черно море" и след победа с 3:1 се утвърди като лидер в класирането на Първа лига. "Сините" са вече на 6 точки пред шампиона "Лудогорец" и "Локо" (Пд), а най-близо е "ЦСКА 1948", който в последния неделен мач би с 1:0 като гост "Локомотив 1929" (Сф).

Мачът започна добре за "моряците", които имаха контрол над играта, а в 22-ата минута откриха резултата. Тогава "Черно море" направи бърза контраатака, а в "синята" защита Цунами сбърка и позволи на Георги Лазаров да премине и през Кристиан Димитров и да стреля. Вратарят Вуцов успя да избие, но Селсо Сидни направи точна добавка за 1:0.

На почивката треньорът на "Левски" Хулио Веласкес направи сериозна промяна - пусна Борислав Рупанов да играе като втори централен нападател до Мустафа Сангаре, а Радослав Кирилов от крило бе пратен на позицията на десния бек. И това даде резултат почти веднага - първо бившият нападател на "Черно море" Мазир Сула пропусна чиста позиция в 48-ата мин., а след още 6 минути отново той имаше шанс, но уцели гредата.

В 55-ата мин. обаче "Левски" успя да изравни, отново с активното участие на Сула, който центрира, а Мустафа Сангаре реализира с глава. След още 10 мин. Кирилов пък центрира отдясно, Рупанов отклони топката към Сангаре, който наниза второто си попадение. "Левски" окончателно реши мача в 90-ата мин. Тогава Рилдо центрира от корнер, а Рупанов вкара за 3:1 с глава.

Това бе и първата победа на "сините" като гост на "Черно море" от три години и половина.

Малко по-рано ЦСКА изстрада едва втората си победа от началото на сезона във футболното първенство. Отборът, воден от Христо Янев, надделя мъчно над "Добруджа" с 1:0 като гост в мач от XII кръг на Първа лига и направи скок от цели шест позиции до Топ 8 във временното класиране.

Срещата, както и тази във Варна, започна с минута мълчание в памет на легендарните защитници на ЦСКА и "Левски" Иван Зафиров и Добромир Жечев, които починаха в последната седмица.

Единствения гол на ст. "Дружба" в Добрич отбеляза кипърският национал Йоанис Питас, който се разписа в 17-ата мин. след извеждащо подаване в коридор от Джеймс Ето`о. Това обаче се оказа едно от твърде малко чисти положения, които столичани успяха да създадат в целия мач.

Особено през второто полувреме инициативата премина изцяло в редиците на добруджанци, които организираха серия опасни атаки. Последният в класирането натика "червените" в собствената им половина и пропусна редица шансове да изравни, като няколко пъти нападателите в жълто-зелено бяха спрени с решаващи намеси от вратаря Фьодор Лапоухов.

Все пак до нова издънка на тима от Борисовата градина не се стигна. ЦСКА устиска минималния аванс и взе първи успех като гост през настоящия сезон и общо втори след домакинското 3:1 в столичното дерби срещу "Септември" на 13 септември. Благодарение на трите точки софиянци се изстреляха от 14-о на 8-о място в класирането.

АНАЛИЗИ

"Много добри първи 45 минути, имахме контрол върху всичко. И много слаби втори 45 минути, в които не направихме нищо. Не мога да си обясня защо дадохме инициативата - коментира треньорът на ЦСКА Христо Янев. - Възползвахме се от една ситуация, която работехме през седмицата. Имахме още една-две. След това загубихме инициативата и самочувствието си. Дадохме инициативата на "Добруджа" да играе с топката, без ние да създаваме положения. Виждам отбор в тренировъчния процес, който се влага максимално. Разбрах от моите колеги от щаба, че това е едва втора победа за сезона, което влияе. Играта не ни задоволява и това го знаем. Трябва да разберем, че имаме потенциал и той трябва да се показва на терена. В мое лице отборът има пълна подкрепа. Трябва да превърна съблекалнята в отбор, който се бие. Това е моята цел. Всеки футболист разполага с качества, ние трябва да извлечем най-доброто от тях. В момчетата се чете нерешителност, която трябва да променим."

"Като нямаме точки, няма от какво да сме доволни. Става като рефрен: добре играхме, но загубихме. Това не ни успокоява. Сами трябва да излезем от това положение - разочарован остана наставникът на "Добруджа" Атанас Атанасов. - Влагат се, работят момчетата. Първите 20 минути бяхме плахи, респектирани от отбора на ЦСКА. През седмицата нямаше такива индикации. През второто полувреме се окопитихме. Не говоря вече за шанс, а за умение. Имахме ситуации, където с малко повече самочувствие и квалитет щяха да се случат нещата. Не ни радва негативният резултат. ЦСКА са си техни проблемите, но второто полувреме ги надиграхме. Не съм недоволен от ръководството или от играчите, просто нямаме спортен шанс. Не знам как се лекува това нещо. Да, трябва и умение, но имаме достатъчно чисти положения за положителен резултат."