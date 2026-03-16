ПЪРВА ЛИГА, ХХII КРЪГ, ОТЛОЖЕН МАЧ - РЕЗУЛТАТ И КЛАСИРАНЕ (видео репортаж)

Днес, 19:53

17 март (вторник)

"Локомотив 1929" (Сф) - "Септември"  3:0
(Станоев 36-д, Дом. Янков 45, Бидунга 49)

Локомотив София - Септември 3:0 /репортаж/
Локомотив София победи Септември с 3:0 в отложен мач от 22-ия кръг на efbet Лига. Точни за победителите бяха Красимир Станоев от дузпа, както и Доминик Янков и Райън Бидунга.
КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
 1.  "Левски"
26
20
2
4
58:18
62
 2.  "Лудогорец"
26
15
8
3
49:18
53
 3.  "ЦСКА 1948"
26
15
5
6
42:26
50
 4.   ЦСКА
26
13
7
6
36:22
46
 5.  "Черно море"
26
11
10
5
31:17
43
 6.  "Локо" (Пд)
26
9
11
6
26:31
38
 7.  "Славия"
26
9
8
9
32:29
35
 8.  "Арда"
26
9
8
9
26:24
35
 9.  "Ботев" (Вр)
26
8
10
8
20:21
34
10. "Локо 1929" (Сф)
26
8
10
8
34:31
34
11. "Ботев" (Пд)
26
8
6
12
30:36
30
12. "Добруджа"
26
7
4
15
21:35
25
13. "Спартак 1918" (Вн)
26
4
11
11
23:40
23
14. "Септември"
26
6
3
17
22:53
21
15. "Берое"
26
3
10
13
17:39
19
16. "Монтана"
26
3
7
16
14:41
16
>>> играе в първата четворка
>>> играе във втора четворка
>>> играе за 9-16-о място

 

ГОЛМАЙСТОРИ

14 гола: Евертон Бала ("Левски");

13 гола: Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Ивайло Чочев ("Лудогорец");

11 гола: Леандро Годой (ЦСКА), Бертран Фурие ("Септември");

10 гола: Алберто Салидо ("Берое");

9 гола: Мустафа Сангаре ("Левски");

8 гола: Армстронг Око-Флекс (6 за "Ботев", Пд, 2 за "Левски"), Георги Лазаров ("Черно море");

7 гола: Петър Станич ("Лудогорец"), Марин Петков ("Левски"), Йоанис Питас (ЦСКА);

6 гола: Бирсент Карагарен ("Арда"), Мартин Петков ("Ботев", Вр), Хуан Переа (2 за "Левски", 4 за "Локомотив", Пд), Квадво Дуа ("Лудогорец"), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Борис Димитров ("Монтана"), Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн);

5 гола: Янис Гермуш ("Славия"), Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Анте Аралица и Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Майкон ("Левски"), Николай Златев ("Черно море"), Филип Еджике ("Монтана");

4 гола: Георг Стояновски и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Никола Фонтен ("Септември"), Николай Минков ("Ботев", Пд), Емил Стоев и Кристиян Балов ("Славия"), Лукас Кардозо ("Добруджа"), Селсо Сидней ("Черно море"), Джеймс Ето'о (ЦСКА); 

3 гола: Антонио Вутов ("Арда"), Мазир Сула ("Левски"), Томаш Силва ("Добруджа"), Бърнард Текпетей и Оливие Вердон ("Лудогорец"), Радослав Цонев ("Ботев", Вр), Даниел Иванов ("Спартак 1918", Вн), Браян Собреро ("ЦСКА 1948"), Раян Бидунга и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Димитър Митков ("Ботев", Пд), Севи Идриз, Адриан Кова и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Борислав Рупанов ("Левски"), Исак Соле, Роберто Райчев и Иван Минчев ("Славия");

2 гола: Доминик Янков и Красимир Станоев ("Локомотив 1929", Сф), Илиян Стефанов ("Славия"), Жота Лопеш ("Спартак 1918", Вн), Хосе Мартинес и Борислав Цонев ("ЦСКА 1948"), Лео Перейра, Лумбард Делова, Бруно Жордао, Петко Панайотов и Алехандро Пиедраита, (ЦСКА), Антоан Стоянов, Даниел Генов и Милен Стоев ("Ботев", Вр), Асен Чандъров и Васил Панайотов ("Черно море"), Димитър Илиев, Лукас Риан, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту ("Локомотив", Пд), Нене Бодега ("Берое"), Андре Шиняшики, Феликс Ебоа Ебоа, Ивелин Попов, Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Радослав Кирилов ("Левски"), Руан Круз, Ерик Маркус, Кайо Видал и Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Божидар Кацаров, Меси Биатумусока, Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Едсон Силва, Игор Педро, Карлос Алгара, Лукас Араужо, Самуил Цонов, Ивайло Видев и Енок Куатенг ("Ботев", Пд), Георги Костадинов, Акрам Бурас, Кристиан Макун, Рилдо, Никола Серафимов, Гашпер Търдин и Кристиан Димитров ("Левски"), Валду Те, Вашко Оливейра, Матеус Леони, Антон Иванов и Георги Трифонов ("Добруджа"), Лука Иванов, Лазар Марин, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев, Жордан Семедо и Давид Малембана ("Славия"), Тижан Сона, Йесид Валбуена, Исмаел Ферер, Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Флориан Кребс, Андре Хофман, Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Берк Бейхан, Уеслен Жуниор, Густаво Франса, Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо, Жоао Педро и Хорхе Падия ("Черно море"), Идан Нахмияс, Диниш Алмейда, Емерсон Родригес, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Макс Ебонг, Илиан Илиев, Улаус Скаршем и Мохамед Брахими (ЦСКА), Мартин Смоленски, Сейни Санянг, Хосе Гайегос, Владислав Найденов и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Тодор Павлов, Жоел Цварц, Мартин Русков, Джани Политино и Петър Андреев ("Локомотив", Пд), Димо Кръстев, Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Уилсон Самаке, Атанас Кабов, Вячеслав Велев, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Патрик Луан ("Арда"), Иван Коконов и Костадин Илиев ("Монтана"), Кубрат Йонашчъ, Стоян Стоичков, Виктор Очаи, Али Аруна, и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Жоржиньо Соареш ("Монтана") - за "ЦСКА 1948", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Факундо Константини ("Берое") - за "Локомотив 1929" (Сф), Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Емил Виячки ("Арда") - за "Левски", Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Арда", Егор Пархоменко ("ЦСКА 1948") - за "Черно море", Джонатан Куеро ("Добруджа") - за "Славия", Ивайло Михайлов ("Добруджа") - за "Черно море", Валънтайн Озорнуафор ("Септември") - за "Левски", Давид Малембана ("Славия") - за "ЦСКА 1948", Никола Нейчев ("Локомотив 1929", Сф) - за "Левски", Раян Бидунга ("Локомотив 1929", Сф) - за "Добруджа", Лукас Риан ("Локомотив", Пд) - за "ЦСКА 1948".

