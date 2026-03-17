ПЪРВА ЛИГА, ХХVII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

19 март (четвъртък)

"Спартак 1918" (Вн) - "Лудогорец" 1:5

(М. Георгиев 83; Чочев 29, 50, Дуа 47, Маркус 53, Биле 90-д)

Спартак Варна - Лудогорец 1:5 /репортаж/ Лудогорец победи Спартак 1918 Варна в първата среща от 27-ия кръг. Шампионите спечелиха безпроблемно с 5:1 и вече имат 56 точки в актива си. Те остават на второто място, но намалиха изоставането си от лидера Левски на 6 точки преди изиграването на мача на





20 март (петък)

"Славия" - "Ботев" (Пд) 18:00 ч.

(по Диема спорт)



21 март (събота)

"Септември" (Сф) - "Арда" 12:30 ч.

(по Диема спорт)



"ЦСКА 1948" - "Локомотив 1929" (Сф) 15:00 ч.

(по Диема спорт)



"Левски" - "Черно море" 17:30 ч.

(по Диема спорт)

22 март (неделя)

"Монтана" - "Берое" 12:30 ч.

(по Диема спорт)



ЦСКА - "Добруджа" 15:00 ч.

(по Диема спорт)

"Ботев" (Вр) - "Локомотив" (Пд) 17:30 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 26 20 2 4 58:18 62 2. "Лудогорец" 27 16 8 3 54:19 56 3. "ЦСКА 1948" 26 15 5 6 42:26 50 4. ЦСКА 26 13 7 6 36:22 46 5. "Черно море" 26 11 10 5 31:17 43 6. "Локо" (Пд) 26 9 11 6 26:31 38 7. "Славия" 26 9 8 9 32:29 35 8. "Арда" 26 9 8 9 26:24 35 9. "Ботев" (Вр) 26 8 10 8 20:21 34 10. "Локо 1929" (Сф) 26 8 10 8 34:31 34 11. "Ботев" (Пд) 26 8 6 12 30:36 30 12. "Добруджа" 26 7 4 15 21:35 25 13. "Спартак 1918" (Вн) 27 4 11 12 24:45 23 14. "Септември" 26 6 3 17 22:53 21 15. "Берое" 26 3 10 13 17:39 19 16. "Монтана" 26 3 7 16 14:41 16 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-16-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

15 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец");

14 гола: Евертон Бала ("Левски");

13 гола: Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");

11 гола: Леандро Годой (ЦСКА), Бертран Фурие ("Септември");

10 гола: Алберто Салидо ("Берое");

9 гола: Мустафа Сангаре ("Левски");

8 гола: Армстронг Око-Флекс (6 за "Ботев", Пд, 2 за "Левски"), Георги Лазаров ("Черно море");

7 гола: Квадво Дуа и Петър Станич ("Лудогорец"), Марин Петков ("Левски"), Йоанис Питас (ЦСКА);

6 гола: Бирсент Карагарен ("Арда"), Мартин Петков ("Ботев", Вр), Хуан Переа (2 за "Левски", 4 за "Локомотив", Пд), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Борис Димитров ("Монтана"), Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн);

5 гола: Янис Гермуш ("Славия"), Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Анте Аралица и Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Майкон ("Левски"), Николай Златев ("Черно море"), Филип Еджике ("Монтана");

4 гола: Георг Стояновски и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Никола Фонтен ("Септември"), Николай Минков ("Ботев", Пд), Емил Стоев и Кристиян Балов ("Славия"), Лукас Кардозо ("Добруджа"), Селсо Сидней ("Черно море"), Джеймс Ето'о (ЦСКА);

3 гола: Антонио Вутов ("Арда"), Мазир Сула ("Левски"), Томаш Силва ("Добруджа"), Ерик Биле, Ерик Маркус, Бърнард Текпетей и Оливие Вердон ("Лудогорец"), Радослав Цонев ("Ботев", Вр), Даниел Иванов ("Спартак 1918", Вн), Браян Собреро ("ЦСКА 1948"), Раян Бидунга и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Димитър Митков ("Ботев", Пд), Севи Идриз, Адриан Кова и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Борислав Рупанов ("Левски"), Исак Соле, Роберто Райчев и Иван Минчев ("Славия");

2 гола: Доминик Янков и Красимир Станоев ("Локомотив 1929", Сф), Илиян Стефанов ("Славия"), Жота Лопеш ("Спартак 1918", Вн), Хосе Мартинес и Борислав Цонев ("ЦСКА 1948"), Лео Перейра, Лумбард Делова, Бруно Жордао, Петко Панайотов и Алехандро Пиедраита, (ЦСКА), Антоан Стоянов, Даниел Генов и Милен Стоев ("Ботев", Вр), Асен Чандъров и Васил Панайотов ("Черно море"), Димитър Илиев, Лукас Риан, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту ("Локомотив", Пд), Нене Бодега ("Берое"), Андре Шиняшики, Феликс Ебоа Ебоа, Ивелин Попов, Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Радослав Кирилов ("Левски"), Руан Круз и Кайо Видал ("Лудогорец");

1 гол: Божидар Кацаров, Меси Биатумусока, Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Едсон Силва, Игор Педро, Карлос Алгара, Лукас Араужо, Самуил Цонов, Ивайло Видев и Енок Куатенг ("Ботев", Пд), Георги Костадинов, Акрам Бурас, Кристиан Макун, Рилдо, Никола Серафимов, Гашпер Търдин и Кристиан Димитров ("Левски"), Валду Те, Вашко Оливейра, Матеус Леони, Антон Иванов и Георги Трифонов ("Добруджа"), Лука Иванов, Лазар Марин, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев, Жордан Семедо и Давид Малембана ("Славия"), Тижан Сона, Йесид Валбуена, Исмаел Ферер, Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Флориан Кребс, Андре Хофман, Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Берк Бейхан, Уеслен Жуниор, Густаво Франса, Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо, Жоао Педро и Хорхе Падия ("Черно море"), Идан Нахмияс, Диниш Алмейда, Емерсон Родригес, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Макс Ебонг, Илиан Илиев, Улаус Скаршем и Мохамед Брахими (ЦСКА), Мартин Смоленски, Сейни Санянг, Хосе Гайегос, Владислав Найденов и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Тодор Павлов, Жоел Цварц, Мартин Русков, Джани Политино и Петър Андреев ("Локомотив", Пд), Мартин Георгиев, Димо Кръстев, Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Уилсон Самаке, Атанас Кабов, Вячеслав Велев, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Патрик Луан ("Арда"), Иван Коконов и Костадин Илиев ("Монтана"), Кубрат Йонашчъ, Стоян Стоичков, Виктор Очаи, Али Аруна, и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Жоржиньо Соареш ("Монтана") - за "ЦСКА 1948", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Факундо Константини ("Берое") - за "Локомотив 1929" (Сф), Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Емил Виячки ("Арда") - за "Левски", Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Арда", Егор Пархоменко ("ЦСКА 1948") - за "Черно море", Джонатан Куеро ("Добруджа") - за "Славия", Ивайло Михайлов ("Добруджа") - за "Черно море", Валънтайн Озорнуафор ("Септември") - за "Левски", Давид Малембана ("Славия") - за "ЦСКА 1948", Никола Нейчев ("Локомотив 1929", Сф) - за "Левски", Раян Бидунга ("Локомотив 1929", Сф) - за "Добруджа", Лукас Риан ("Локомотив", Пд) - за "ЦСКА 1948".