ПЪРВА ЛИГА, ХХVII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

19 март (четвъртък)
"Спартак 1918" (Вн) - "Лудогорец" 1:5
(М. Георгиев 83; Чочев 29, 50, Дуа 47, Маркус 53, Биле 90-д)
20 март (петък)
"Славия" - "Ботев" (Пд) 18:00 ч.
(по Диема спорт)
21 март (събота)
"Септември" (Сф) - "Арда" 12:30 ч.
(по Диема спорт)
"ЦСКА 1948" - "Локомотив 1929" (Сф) 15:00 ч.
(по Диема спорт)
"Левски" - "Черно море" 17:30 ч.
(по Диема спорт)
22 март (неделя)
"Монтана" - "Берое" 12:30 ч.
(по Диема спорт)
ЦСКА - "Добруджа" 15:00 ч.
(по Диема спорт)
"Ботев" (Вр) - "Локомотив" (Пд) 17:30 ч.
(по Диема спорт)
|
КЛАСИРАНЕ
|
|
М
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
Т
|
1. "Левски"
|
26
|
20
|
2
|
4
|
58:18
|
62
|
2. "Лудогорец"
|
27
|
16
|
8
|
3
|
54:19
|
56
|
3. "ЦСКА 1948"
|
26
|
15
|
5
|
6
|
42:26
|
50
|
4. ЦСКА
|
26
|
13
|
7
|
6
|
36:22
|
46
|
5. "Черно море"
|
26
|
11
|
10
|
5
|
31:17
|
43
|
6. "Локо" (Пд)
|
26
|
9
|
11
|
6
|
26:31
|
38
|
7. "Славия"
|
26
|
9
|
8
|
9
|
32:29
|
35
|
8. "Арда"
|
26
|
9
|
8
|
9
|
26:24
|
35
|
9. "Ботев" (Вр)
|
26
|
8
|
10
|
8
|
20:21
|
34
|
10. "Локо 1929" (Сф)
|
26
|
8
|
10
|
8
|
34:31
|
34
|
11. "Ботев" (Пд)
|
26
|
8
|
6
|
12
|
30:36
|
30
|
12. "Добруджа"
|
26
|
7
|
4
|
15
|
21:35
|
25
|
13. "Спартак 1918" (Вн)
|
27
|
4
|
11
|
12
|
24:45
|
23
|
14. "Септември"
|
26
|
6
|
3
|
17
|
22:53
|
21
|
15. "Берое"
|
26
|
3
|
10
|
13
|
17:39
|
19
|
16. "Монтана"
|
26
|
3
|
7
|
16
|
14:41
|
16
|>>> играе в първата четворка
|>>> играе във втора четворка
|>>> играе за 9-16-о място
ГОЛМАЙСТОРИ
15 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец");
14 гола: Евертон Бала ("Левски");
13 гола: Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");
11 гола: Леандро Годой (ЦСКА), Бертран Фурие ("Септември");
10 гола: Алберто Салидо ("Берое");
9 гола: Мустафа Сангаре ("Левски");
8 гола: Армстронг Око-Флекс (6 за "Ботев", Пд, 2 за "Левски"), Георги Лазаров ("Черно море");
7 гола: Квадво Дуа и Петър Станич ("Лудогорец"), Марин Петков ("Левски"), Йоанис Питас (ЦСКА);
6 гола: Бирсент Карагарен ("Арда"), Мартин Петков ("Ботев", Вр), Хуан Переа (2 за "Левски", 4 за "Локомотив", Пд), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Борис Димитров ("Монтана"), Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн);
5 гола: Янис Гермуш ("Славия"), Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Анте Аралица и Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Майкон ("Левски"), Николай Златев ("Черно море"), Филип Еджике ("Монтана");
4 гола: Георг Стояновски и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Никола Фонтен ("Септември"), Николай Минков ("Ботев", Пд), Емил Стоев и Кристиян Балов ("Славия"), Лукас Кардозо ("Добруджа"), Селсо Сидней ("Черно море"), Джеймс Ето'о (ЦСКА);
3 гола: Антонио Вутов ("Арда"), Мазир Сула ("Левски"), Томаш Силва ("Добруджа"), Ерик Биле, Ерик Маркус, Бърнард Текпетей и Оливие Вердон ("Лудогорец"), Радослав Цонев ("Ботев", Вр), Даниел Иванов ("Спартак 1918", Вн), Браян Собреро ("ЦСКА 1948"), Раян Бидунга и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Димитър Митков ("Ботев", Пд), Севи Идриз, Адриан Кова и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Борислав Рупанов ("Левски"), Исак Соле, Роберто Райчев и Иван Минчев ("Славия");
2 гола: Доминик Янков и Красимир Станоев ("Локомотив 1929", Сф), Илиян Стефанов ("Славия"), Жота Лопеш ("Спартак 1918", Вн), Хосе Мартинес и Борислав Цонев ("ЦСКА 1948"), Лео Перейра, Лумбард Делова, Бруно Жордао, Петко Панайотов и Алехандро Пиедраита, (ЦСКА), Антоан Стоянов, Даниел Генов и Милен Стоев ("Ботев", Вр), Асен Чандъров и Васил Панайотов ("Черно море"), Димитър Илиев, Лукас Риан, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту ("Локомотив", Пд), Нене Бодега ("Берое"), Андре Шиняшики, Феликс Ебоа Ебоа, Ивелин Попов, Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Радослав Кирилов ("Левски"), Руан Круз и Кайо Видал ("Лудогорец");
1 гол: Божидар Кацаров, Меси Биатумусока, Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Едсон Силва, Игор Педро, Карлос Алгара, Лукас Араужо, Самуил Цонов, Ивайло Видев и Енок Куатенг ("Ботев", Пд), Георги Костадинов, Акрам Бурас, Кристиан Макун, Рилдо, Никола Серафимов, Гашпер Търдин и Кристиан Димитров ("Левски"), Валду Те, Вашко Оливейра, Матеус Леони, Антон Иванов и Георги Трифонов ("Добруджа"), Лука Иванов, Лазар Марин, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев, Жордан Семедо и Давид Малембана ("Славия"), Тижан Сона, Йесид Валбуена, Исмаел Ферер, Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Флориан Кребс, Андре Хофман, Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Берк Бейхан, Уеслен Жуниор, Густаво Франса, Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо, Жоао Педро и Хорхе Падия ("Черно море"), Идан Нахмияс, Диниш Алмейда, Емерсон Родригес, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Макс Ебонг, Илиан Илиев, Улаус Скаршем и Мохамед Брахими (ЦСКА), Мартин Смоленски, Сейни Санянг, Хосе Гайегос, Владислав Найденов и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Тодор Павлов, Жоел Цварц, Мартин Русков, Джани Политино и Петър Андреев ("Локомотив", Пд), Мартин Георгиев, Димо Кръстев, Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Уилсон Самаке, Атанас Кабов, Вячеслав Велев, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Патрик Луан ("Арда"), Иван Коконов и Костадин Илиев ("Монтана"), Кубрат Йонашчъ, Стоян Стоичков, Виктор Очаи, Али Аруна, и Мойсес Пара ("Септември");
Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Жоржиньо Соареш ("Монтана") - за "ЦСКА 1948", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Факундо Константини ("Берое") - за "Локомотив 1929" (Сф), Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Емил Виячки ("Арда") - за "Левски", Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Арда", Егор Пархоменко ("ЦСКА 1948") - за "Черно море", Джонатан Куеро ("Добруджа") - за "Славия", Ивайло Михайлов ("Добруджа") - за "Черно море", Валънтайн Озорнуафор ("Септември") - за "Левски", Давид Малембана ("Славия") - за "ЦСКА 1948", Никола Нейчев ("Локомотив 1929", Сф) - за "Левски", Раян Бидунга ("Локомотив 1929", Сф) - за "Добруджа", Лукас Риан ("Локомотив", Пд) - за "ЦСКА 1948".