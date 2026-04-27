ПЪРВА ЛИГА, XXXII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

Първа група

2 май (събота)

"Левски" - "ЦСКА 1948" 19:00 ч.

(по Диема спорт)



3 май (неделя)

ЦСКА - "Лудогорец" 19:00 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 31 23 4 4 67:23 73 2. "ЦСКА 1948" 31 19 5 7 52:32 62 3. "Лудогорец" 31 17 9 5 58:22 60 4. ЦСКА 31 16 8 7 44:26 56 >>> шампион >>> класира се за Лига Европа/Лига на конференцията >>> играе плейоф за Лига на конференцията

Втора група

3 май (неделя)

"Арда" - "Черно море" 13:30 ч.

(по Диема спорт)

"Ботев" (Пд) - "Локомотив" (Пд) 16:15 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 5. "Черно море" 31 12 11 8 34:26 47 6. "Локо" (Пд) 31 11 13 7 30:34 46 7. "Арда" 31 12 8 11 33:29 44 8. "Ботев" (Пд) 31 12 7 12 42:37 43 >>> играе плейоф за Лигата на конференцията

Трета група

1 май (петък)

"Септември" (Сф) - "Монтана" 1:1

(Фонтен 58; Б. Димитров 82-д)

"Добруджа" - "Локомотив 1929" (Сф) 0:3

(Карузо 9, Кацаров 17, Тауи 76)



2 май (събота)

"Берое" - "Славия" 14:00 ч.

(по Диема спорт)



"Ботев" (Вр) - "Спартак 1918" (Вн) 16:30 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 9. "Локо 1929" (Сф) 32 10 11 11 44:40 41 10. "Славия" 31 10 10 11 37:34 40 11. "Ботев" (Вр) 31 9 12 10 25:27 39 12. "Септември" 32 7 7 18 27:60 28 13. "Спартак 1918" (Вн) 31 5 12 14 26:52 27 14. "Добруджа" 32 7 5 20 23:47 26 15. "Берое" 31 5 11 15 21:45 26 16. "Монтана" 32 4 9 19 17:46 21 >>> играе плейоф за място в Първа лига >>> изпада във Втора лига

ГОЛМАЙСТОРИ

17 гола: Евертон Бала ("Левски"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");

16 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец");

13 гола: Леандро Годой (ЦСКА);

12 гола: Бертран Фурие ("Септември");

10 гола: Алберто Салидо ("Берое");

9 гола: Мустафа Сангаре ("Левски");

8 гола: Борис Димитров ("Монтана"), Армстронг Око-Флекс (6 за "Ботев", Пд, 2 за "Левски"), Георги Лазаров ("Черно море"), Йоанис Питас (ЦСКА), Квадво Дуа и Петър Станич ("Лудогорец"), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Франклин Маскоте ("Ботев", Пд);

7 гола: Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Хуан Переа (3 за "Левски", 4 за "Локомотив", Пд), Марин Петков ("Левски"), Бирсент Карагерен ("Арда");

6 гола: Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Янис Гермуш ("Славия"), Мартин Петков ("Ботев", Вр), Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Ивайло Михайлов ("Добруджа");

5 гола: Никола Фонтен ("Септември"), Браян Собреро ("ЦСКА 1948"), Георг Стояновски ("Спартак 1918", Вн), Емил Стоев ("Славия"), Мазир Сула и Майкон ("Левски"), Николай Златев ("Черно море"), Филип Еджике ("Монтана");

4 гола: Ерик Маркус ("Лудогорец"), Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Антонио Вутов ("Арда"), Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Николай Минков ("Ботев", Пд), Кристиян Балов ("Славия"), Лукас Кардозо ("Добруджа"), Селсо Сидней ("Черно море"), Джеймс Ето'о (ЦСКА);

3 гола: Димитър Велковски ("Арда"), Петко Панайотов (ЦСКА), Васил Панайотов и Асен Чандъров ("Черно море"), Томаш Силва ("Добруджа"), Ерик Биле, Бърнард Текпетей и Оливие Вердон ("Лудогорец"), Радослав Цонев и Даниел Генов ("Ботев", Вр), Даниел Иванов и Жота Лопеш ("Спартак 1918", Вн), Борислав Цонев ("ЦСКА 1948"), Раян Бидунга ("Локомотив 1929", Сф), Тодор Неделев и Димитър Митков ("Ботев", Пд), Каталин Иту, Севи Идриз, Адриан Кова, Жоел Зварц и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Борислав Рупанов ("Левски"), Давид Малембана, Илиян Стефанов, Исак Соле, Роберто Райчев и Иван Минчев ("Славия");

2 гола: Адил Тауи, Божидар Кацаров, Доминик Янков и Красимир Станоев ("Локомотив 1929", Сф), Хосе Мартинес ("ЦСКА 1948"), Макс Ебонг, Лео Перейра, Лумбард Делова, Бруно Жордао, Алехандро Пиедраита и Мохамед Брахими (ЦСКА), Мартин Смоленски, Антоан Стоянов и Милен Стоев ("Ботев", Вр), Димитър Илиев, Лукас Риан и Парвизджон Умарбаев ("Локомотив", Пд), Нене Бодега и Исмаел Ферер ("Берое"), Андре Шиняшики, Феликс Ебоа Ебоа, Ивелин Попов, Георги Николов и Уилсон Самаке ("Арда"), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Акрам Бурас, Радослав Кирилов и Кристиан Димитров ("Левски"), Руан Круз и Кайо Видал ("Лудогорец"), Енок Куатенг, Самуел Калу и Педро Игор ("Ботев", Пд);

1 гол: Меси Биатумусока, Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Едсон Силва, Карлос Алгара, Лукас Араужо, Самуил Цонов, Ивайло Видев и Никола Солдо ("Ботев", Пд), Георги Костадинов, Кристиан Макун, Рилдо, Никола Серафимов и Гашпер Търдин ("Левски"), Валду Те, Вашко Оливейра, Матеус Леони, Антон Иванов и Георги Трифонов ("Добруджа"), Лука Иванов, Лазар Марин, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Давид Валверде, Марко Борнино, Тижан Сона, Йесид Валбуена, Кайо Лопес, Хуан Пабло Саломони и Факундо Аларкон ("Берое"), Драган Гривич, Флориан Кребс, Андре Хофман, Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Берк Бейхан, Уеслен Жуниор, Густаво Франса, Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо, Жоао Педро и Хорхе Падия ("Черно море"), Идан Нахмияс, Диниш Алмейда, Емерсон Родригес, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Илиан Илиев, Улаус Скаршем и Адриан Лапеня (ЦСКА), Сейни Санянг, Хосе Гайегос, Владислав Найденов, Мичи Нтело, Йоан Борносузов и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Миха Търдан, Тодор Павлов, Мартин Русков, Джани Политино и Петър Андреев ("Локомотив", Пд), Мартин Георгиев, Димо Кръстев, Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Серкан Юсеин, Густаво Каскардо, Светослав Ковачев, Атанас Кабов, Вячеслав Велев, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Патрик Луан ("Арда"), Иван Коконов, Костадин Илиев и Жоржиньо Соареш ("Монтана"), Валънтайн Озорнуафор, Галин Иванов, Едней Рибейро, Кубрат Йонашчъ, Стоян Стоичков, Виктор Очаи, Али Аруна, и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Жоржиньо Соареш ("Монтана") - за "ЦСКА 1948", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Факундо Константини ("Берое") - за "Локомотив 1929" (Сф), Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Емил Виячки ("Арда") - за "Левски", Мартин Паскалев ("Арда") - за "Ботев" (Пд), Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Арда", Егор Пархоменко ("ЦСКА 1948") - за "Черно море", Джонатан Куеро ("Добруджа") - за "Славия", Ивайло Михайлов ("Добруджа") - за "Черно море", Валънтайн Озорнуафор ("Септември") - за "Левски", Давид Малембана ("Славия") - за "ЦСКА 1948", Никола Нейчев ("Локомотив 1929", Сф) - за "Левски", Раян Бидунга ("Локомотив 1929", Сф) - за "Добруджа", Доминик Ивкич ("Локомотив 1929", Сф) - за "Септември", Лукас Риан ("Локомотив", Пд) - за "ЦСКА 1948", Лукас Риан ("Локомотив", Пд) - за "Черно море", Кристиан Томов ("Черно море") - за "Левски", Кристиан Макун ("Левски") - за "Добруджа", Кристиан Макун ("Левски") - за ЦСКА, Лазар Марин ("Славия") - за "Ботев" (Вр).