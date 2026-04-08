Опашкарят "Септември" налага най-ударно млади футболисти

СПОРТАЛ "Септември" не се представя добре през сезона, но отново е за пример в Първа лига по отношение на налагането на млади футболисти.

"Септември" е клубът в Първа лига, който е дал най-много игрово време на футболисти под 21 години през последните пет години. Това става ясно от най-новият анализ на Международния център за спортни изследвания (CIES).

Данните сочат, че столичният тим, макар да се бори за оставането си в елитната ни дивизия, е направо отличник по отношение на налагането на младоци. Състезатели под 21-годишна възраст са били на терена в 23.4% от общото игрово време през разгледания период (1 януари 2021 г. - 31 март 2026 г.).

Това нарежда "Септември" на 11-то място сред всички проучени отбора от 55 първенства от цял свят! Начело е датският "Норшелан" с внушителните 44.7% за младите от общото игрово време. Следват словашкият "Жилина" (35.5%), австрийският "Ред Бул Залцбург" (35%) и др.

В Първа лига разликата между "Септември" и останалите е голяма. Другият отбор, който обявява налагането на младите като приоритет - "Славия", е на второ място, но значително назад като процент (18.1%). Следва пловдивският "Ботев" с 16.5%.

В другия край на това подреждане са отборите "Арда" (2.3%), "Лудогорец" (2.4%) и "Берое" (3.8%). Любопитното е, че старозагорският тим, който се води с най-ниска средна възраст в Първа лига, е доста по-напред по отношение на игровото време, дадено на играчи между 21 и 24 години - 38.3%, което означава, че "Берое" действително пуска младежи, но не и такива под 21 г. Пред старозагорци с най-много футболисти в тази рамка (21-24 г.) са "Монтана" (42.1%) и "Септември" (41.9). Най-малко са такива в "Локомотив 1929" (Сф) - 18.1% и в "Лудогорец" - 21.1%. Присъствието на разградчани в дъното на двете категории води до извода, че шампионите не държат толкова да развиват свои кадри от школата, колкото да разчитат на опитни футболисти.

В категорията 25-28 г. начело е столичният "Локомотив 1929" (49.2%), пред пловдивския "Локомотив" (42.8%), ЦСКА (42.2%) и др. Най-малко футболисти в тази възраст са играли за "Черно море" (19.8%) и "Септември" (20.2%).

За "Черно море" остава в сила тенденцията да се пускат най-много играчи над 29 години, в сравнение с всички други в Първа лига - 41%. Основно на опитни футболисти разчитат още във врачанския "Ботев" (36.2%) и варненския "Спартак 1918" (36%). Без никаква изненада - най-малко игрово време на играчи над 29 г. за последните 5 сезона е предоставяно в "Септември" - 14.5%. А съвсем наблизо е "Левски" - 15.1%.