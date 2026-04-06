ПЪРВА ЛИГА, ХХIХ КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

8 април (сряда)

"Монтана" - ЦСКА 0:1

(Панайотов 90+5)

Монтана - ЦСКА 0:1 /репортаж/



"Ботев" (Пд) - "Локомотив" (Пд) 20:30 ч.

(по Диема спорт)



9 април (четвъртък)

"Локомотив 1929" (Сф) - "Берое" 15:30 ч.

(по Диема спорт)



"Лудогорец" - "Черно море" 18:00 ч.

(по Диема спорт)

"Левски" - "Арда" 20:30 ч.

(по Диема спорт)



10 април (петък)

"Спартак 1918" (Вн) - "Добруджа" 13:00 ч.

(по Диема спорт)

"ЦСКА 1948" - "Ботев" (Вр) 15:30 ч.

(по Диема спорт)



"Славия" - "Септември" (Сф) 15:30 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 28 21 3 4 62:21 66 2. "Лудогорец" 28 17 8 3 57:19 59 3. ЦСКА 29 16 7 6 42:22 55 4. "ЦСКА 1948" 28 16 5 7 45:31 53 5. "Локо" (Пд) 28 11 11 6 29:32 44 6. "Черно море" 28 11 10 7 33:22 43 7. "Арда" 28 11 8 9 32:26 41 8. "Славия" 28 10 8 10 35:31 38 9. "Ботев" (Пд) 28 10 6 12 36:36 36 10. "Ботев" (Вр) 28 8 11 9 21:23 35 11. "Локо 1929" (Сф) 28 8 10 10 36:35 34 12. "Добруджа" 28 7 5 16 23:39 26 13. "Спартак 1918" (Вн) 28 4 11 13 24:50 23 14. "Берое" 28 4 10 14 18:42 22 15. "Септември" 28 6 4 18 23:57 22 16. "Монтана" 29 3 7 19 15:45 16 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-16-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

16 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец");

15 гола: Евертон Бала ("Левски");

14 гола: Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");

12 гола: Леандро Годой (ЦСКА);

11 гола: Бертран Фурие ("Септември");

10 гола: Алберто Салидо ("Берое");

9 гола: Мустафа Сангаре ("Левски");

8 гола: Армстронг Око-Флекс (6 за "Ботев", Пд, 2 за "Левски"), Георги Лазаров ("Черно море"), Йоанис Питас (ЦСКА), Квадво Дуа и Петър Станич ("Лудогорец");

7 гола: Марин Петков ("Левски"), Бирсент Карагерен ("Арда"), Франклин Маскоте ("Ботев", Пд);

6 гола: Янис Гермуш ("Славия"), Мартин Петков ("Ботев", Вр), Хуан Переа (2 за "Левски", 4 за "Локомотив", Пд), Анте Аралица и Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Борис Димитров ("Монтана"), Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Ивайло Михайлов ("Добруджа");

5 гола: Емил Стоев ("Славия"), Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Майкон ("Левски"), Николай Златев ("Черно море"), Филип Еджике ("Монтана");

4 гола: Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Антонио Вутов ("Арда"), Георг Стояновски и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Никола Фонтен ("Септември"), Николай Минков ("Ботев", Пд), Кристиян Балов ("Славия"), Лукас Кардозо ("Добруджа"), Селсо Сидней ("Черно море"), Джеймс Ето'о (ЦСКА), Мазир Сула ("Левски");

3 гола: Петко Панайотов (ЦСКА), Васил Панайотов и Асен Чандъров ("Черно море"), Томаш Силва ("Добруджа"), Ерик Биле, Ерик Маркус, Бърнард Текпетей и Оливие Вердон ("Лудогорец"), Радослав Цонев ("Ботев", Вр), Даниел Иванов ("Спартак 1918", Вн), Браян Собреро и Борислав Цонев ("ЦСКА 1948"), Раян Бидунга ("Локомотив 1929", Сф), Димитър Митков ("Ботев", Пд), Севи Идриз, Адриан Кова, Жоел Зварц и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Борислав Рупанов ("Левски"), Илиян Стефанов, Исак Соле, Роберто Райчев и Иван Минчев ("Славия");

2 гола: Доминик Янков и Красимир Станоев ("Локомотив 1929", Сф), Жота Лопеш ("Спартак 1918", Вн), Хосе Мартинес ("ЦСКА 1948"), Макс Ебонг, Лео Перейра, Лумбард Делова, Бруно Жордао, Алехандро Пиедраита и Мохамед Брахими (ЦСКА), Мартин Смоленски, Антоан Стоянов, Даниел Генов и Милен Стоев ("Ботев", Вр), Димитър Илиев, Лукас Риан, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту ("Локомотив", Пд), Нене Бодега ("Берое"), Андре Шиняшики, Феликс Ебоа Ебоа, Ивелин Попов, Георги Николов, Димитър Велковски и Уилсон Самаке ("Арда"), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Радослав Кирилов и Кристиан Димитров ("Левски"), Руан Круз и Кайо Видал ("Лудогорец"), Енок Куатенг и Самуел Калу ("Ботев", Пд);

1 гол: Божидар Кацаров, Меси Биатумусока, Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Едсон Силва, Игор Педро, Карлос Алгара, Лукас Араужо, Самуил Цонов, Ивайло Видев и Тодор Неделев ("Ботев", Пд), Георги Костадинов, Акрам Бурас, Кристиан Макун, Рилдо, Никола Серафимов, Гашпер Търдин и ("Левски"), Валду Те, Вашко Оливейра, Матеус Леони, Антон Иванов и Георги Трифонов ("Добруджа"), Лука Иванов, Лазар Марин, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев, Жордан Семедо и Давид Малембана ("Славия"), Марко Борнино, Тижан Сона, Йесид Валбуена, Исмаел Ферер, Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Драган Гривич, Флориан Кребс, Андре Хофман, Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Берк Бейхан, Уеслен Жуниор, Густаво Франса, Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо, Жоао Педро и Хорхе Падия ("Черно море"), Идан Нахмияс, Диниш Алмейда, Емерсон Родригес, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Илиан Илиев, Улаус Скаршем и Адриан Лапеня (ЦСКА), Сейни Санянг, Хосе Гайегос, Владислав Найденов и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Миха Търдан, Тодор Павлов, Мартин Русков, Джани Политино и Петър Андреев ("Локомотив", Пд), Мартин Георгиев, Димо Кръстев, Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Серкан Юсеин, Густаво Каскардо, Светослав Ковачев, Атанас Кабов, Вячеслав Велев, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Патрик Луан ("Арда"), Иван Коконов, Костадин Илиев и Жоржиньо Соареш ("Монтана"), Едней Рибейро, Кубрат Йонашчъ, Стоян Стоичков, Виктор Очаи, Али Аруна, и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Жоржиньо Соареш ("Монтана") - за "ЦСКА 1948", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Факундо Константини ("Берое") - за "Локомотив 1929" (Сф), Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Емил Виячки ("Арда") - за "Левски", Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Арда", Егор Пархоменко ("ЦСКА 1948") - за "Черно море", Джонатан Куеро ("Добруджа") - за "Славия", Ивайло Михайлов ("Добруджа") - за "Черно море", Валънтайн Озорнуафор ("Септември") - за "Левски", Давид Малембана ("Славия") - за "ЦСКА 1948", Никола Нейчев ("Локомотив 1929", Сф) - за "Левски", Раян Бидунга ("Локомотив 1929", Сф) - за "Добруджа", Лукас Риан ("Локомотив", Пд) - за "ЦСКА 1948", Кристиан Томов ("Черно море") - за "Левски", Кристиан Макун ("Левски") - за "Добруджа".