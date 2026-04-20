Радев ще рие топлите си Авгиеви обори

Всеки, който е възхитен от вдигнатия юмрук на Радев, може да започне да се любува как ще удари мафията, обединила лъжовната държава, олигархията и подземния свят. А в Кремъл ще падне голям смях.

Гледам в мазето тиган от чугун и отдавна не служи за нищо, защото е тежък. Но е годен за употреба по всяко време, защото си е същият. Нищо не си е променил, включително и неизтриваемата си марка - "Сделано в СССР 1 руб. 50 коп." Направеното тогава е мислено за трайност - независимо от своята полезност.

Така бяха направени и първите четири малки атомни реактора в АЕЦ "Козлодуй", чиито корпуси бяха обезопасени с двойно по-дебели стоманени стени с цел по-гарантирана трайност и защита. Експертизите доказаха през 90-те години на ХХ в. тяхната издръжливост, но отпаднаха под европейски натиск, защото нямаха отгоре железобетонни куполи като следващото поколение два реактора в същата централа. Допълнителната защита над реакторите реши съдбата на всички след катастрофата в АЕЦ "Чернобил" - независимо че са от друга технология. Без купол не се вярва на реактор и точка.

Много хубаво е, че проруският следващ премиер на България

Румен Радев наследява

незаличения досега олигархичен модел, заимстван по московски инструктаж в зората на прехода от социализма към демокрация и пазарна икономика. По-малкият брат у нас си направи криминални групировки по примера на несравнимия голям брат, който се гордее с олигарси от световен мащаб, сгушени около бащицата Владимир Путин (не се броят за свои отлъчените). Както петилетките се изпълняваха предсрочно, така и след социализма спуснатият план влезе в действие по ускорено указание за назначаване на милионери, изровени по списъци "отгоре". Кой държеше списъкът - още не е огласен. Сякаш българските държавни тайни се пазят по традиция само в московски трезори и не се отварят пред очите на историци.

Българите отдавна са изгубили доверие в досегашните си власти, че биха се отказали от привилегиите си. Отказът от модела Борисов и Пеевски е логичен, но и без тях олигархичната система ще ги надживее, защото навсякъде е пуснала метастази. Възловият въпрос е дали Радев има мисията

да я изрие като Авгиев обор,

или ще я освежи, за да се настани пак вътре с целия си антураж. Бащи и синковци от онази категория се полепиха по снагата му, не за да хванат лопати, а за да си удължат комфорта. Иначе би трябвало да изрият и себе си. Съмнително е, че доскорошният президент е държал с мазолести ръце лопата, защото с нежни ръце е украсявал с ордени и президентски почетни знаци олигарси и клакьори. Собственото му лоно ще отхвърли само елементи от криминалната върхушка, която го подценяваше, защото го броеше за новобранец от гвардията на старите "пушки". Радев и военното му обкръжение имат траен спомен от маниерите в тяхната среда. Те ще се зарадват да видят някои оскубани "цивилни гарги". Но не бива да се забравя, че перушината и катранът служат само за позорище без прилагане на "крути мерки" като съд, конфискация и затвор за крадците назначени от над три десетилетия.

Доколко обществото вярва,

че ще гледа нещо повече от шоу, както му се явиха възходящи звезди в политиката? В залата си купиха виртуални билети най-нетърпеливите от електората. Всички са се вторачили в разпределението на депутатските места и не забравят, че около тях две трети от имащите право да гласуват не са се отбили до урните. От дълго време около една трета участва в забавлението. Очакваната вълна не е електорално цунами, а е вълничка в рамките на третината (34% гласували. Така пише ЦИК). Тази вълничка издигнала на гребена си "Прогресивна България" е черпила енергия от 44% от третината, или приблизително 15% от общата електорална маса. Това е акумулираната от обществото сила на Радев, натрупана в сравнение с остатъците в политическото представление. На улицата остава много повече резервна енергия, която може да се отприщи в неизвестна посока. В момента е стихната, защото е в очакване.

В политиката често се прилага методът на баламосване, който да управлява общественото поведение. Радев се заканва срещу неизвестни олигарси и криминални структури, без да се крият Борисов и Пеевски, които са висящи боксови круши за тренировки с политически опоненти. Борисов доказа устойчивостта на материята си, от която е направен, защото издържа дори 24-часов арест и показа способността си да удря при полюшването обратно. Способен е да ползва съдебната система, щом още не е разглобена.

Следсъветският продукт в България

е траен като тиган от чугун, защото пази щемпела си. Би трябвало да го претопят, за да се превърне в нещо друго, но е много съмнително, че Радев би се заел с такава задача. Представял се на предизборен митинг редом до руския президент Владимир Путин и дава яснота, че не би посегнал на трайния знак за преданост към Москва. Другото название на търговската марка е клеймо (освен щемпел) и може да се разбира не само като гаранция, но и позор. Думата "позор" бе лепната на Радев от бившия му възпитаник и днешен опонент Асен Василев, който ще трябва да се договаря с него какво да правят с щемпела на олигархията. Ако гарант продължава да бъде руският военнопрестъпник Путин, може да се очаква, че Радев няма да го предаде на скрап за претопяване, а ще го лъсне, за да му придаде по-приемлив вид за обществото. Още по-трудно ще му придаде търговски вид за европейските си партньори, които отдавна го гледат с недоверие.

България има отворен пазар и не може да разчита на уж необятния руски пазар. От десетилетия не съм срещал тук никаква нова руска стока.

Оцеляваме и без тях

Разчитаме от Европа не само на стоки, но и на приходи за бюджета си. Злословието на Радев срещу еврото ще се изпари за миг, щом се настани в премиерския кабинет. Отношението към такива като унгарския премиер Виктор Орбан може да си използва за урок.

Ако се затрудни с темата, съм на разположение да му дам полезен пример. Една от най-токсичната валута е рублата. През 80-те години на ХХ в. работех продължително в далечния соцлагер и получавах заплата в преводни рубли. Щом социализмът си отиде, първата му работа бе да се помине заедно с рублата, където отидоха всичките ми спестявания в българската банка на "народа" ДСК. Такава съдба сподели и останалата част от българите, които загубиха по три нули, т.е. получиха по 1 "нов" лев от всеки 1000 социалистически лева.

Криминалната система, въведена по руски олигархичен модел, баламосваше потърпевшите, че са пострадали от неизвестно откъде хиперинфлация. Нейната ръчна направа по московски указания изсмука спестяванията на българите, за да ги концентрира у олигарси, закриляни както чрез пасивната държавна машина, така и отгледаните криминални силови групировки - бойния отряд на върхушката.

Всеки, който е възхитен от вдигнатия юмрук на Радев, може да започне да се любува как ще удари мафията, обединила лъжовната държава, олигархията и подземния свят. А в Кремъл ще падне голям смях.