Партиите "продават" на народа захарен памук

Държавна минна компания, държавна агенция за защита на правата на животните, антикорупционен щит, закриване на Министерството на културата, нови "касички" за саниране - това са част от изненадите в програмите на партиите, борещи се за място в следващото Народно събрание.

Всички кандидати обещават високи доходи, борба с престъпността, справедливост и светло бъдещо. Наред с традиционните добри намерения напират странни, карикатурни, откровено вредни и безумно опасни идеи.

Колкото повече (държава), толкова повече

В партийните платформи почти липсват мерки за съкращаване на армията чиновници, за закриване на излишни държавни ведомства и предприятия. Тъкмо обратното – предлагат се нови.

Партията на Пеевски държи рекорда в тази дисциплина. ДПС иска създаване на: Държавна геоложка компания - „която да проучва за подземни богатства и състоянието на подземните водни тела“, и Държавна минна компания „която автоматично да става концесионер на проучените от геоложката компания находища“. За какво са му на Пеевски още държавни предприятия, можем само да предполагаме.

ДПС има и друга умопомрачителна идея - закриване на Министерство на културата и създаването на две нови държавни агенции – едната за сценични изкуства, театър, музика, кино, другата - за културното наследство и институтите на паметта (библиотеки, музеи, архиви, исторически, археологически, исторически и архитектурни паметници на културата). Какъв е смисълът на тази реформа? Загадка е.

И ГЕРБ дава своя принос – предлага създаването на "специализирана държавна агенция" за защита на правата на животните.

В платформата на най-дълго управлявалата партия има обещание, което звучи като виц – за „по-малко държава в икономиката“ (приватизация на дялове от държавни предприятия, продажба на "неоперативни активи", концесии на инфраструктура).

Но кой вярва на това, след като в тандем с ДПС-ГЕРБ направи държавни предприятия - за язовирите, ВиК холдинг, петролна компания, а малко преди да падне, кабинетът „Желязков“ учреди и държавната фирма "Магазин за хората" - с 10 млн. лева от бюджета за щандове за храни в малки населени места.

В платформата на ДПС се визира създаване на специална държавна програма за саниране на жилища. И „Прогресивна България" иска да прави Национален фонд за обновяване на многофамилни жилищни сгради -“в допълнение към съществуващите механизми за финансиране“.

На фона на всички печални примери и експерименти с държавни фирми, държавни фондове и източени бюджетни милиарди в една от програмите четем: „Държавната собственост няма да бъде партийна каса. Тя ще бъде управлявана като стратегически национален капитал – с отчетност, прозрачност и професионализъм“. Вицът е на ДПС.

Сваляме оковите на бизнеса

Бюрокрацията "изяжда" 3 до 5% от годишните обороти на бизнеса в България, пише в програмата на ГЕРБ. Иронията е, ГЕРБ е най-дълго управлявалата партия. А сега същата се зарича да разтовари с 40% административното бреме за фирмите в идните 4 години. Как ще стане? ГЕРБ обяснява - със закони за намаляване на бюрокрацията. То е сега има такъв закон - за ограничаване на административната намеса - ЗОАРАКСД, само че никой не го прилага.

Грижа за бизнеса има и в програмата на ПБ. Коалицията на Румен Радев обещава да варди българския бизнес и от административни тежести, и от „олигархичния рекет“. Как? Предстои да видим.

Същите послания ги има и при другите партии.

Ще громим олигархията

В програмата на ПБ думата "олигаргия" и производните й са използвани почти 40 пъти. "Демонтажът на олигархичния модел ще изисква мобилизиране на широка обществена подкрепа", пише в документа. Всъщност проектът на Радев е начело в "класациите" точно заради вдигнатия юмрук срещу олигарсите. Но опонентите му смятат, че ще има само смяна на лицата. Кандидат-депутат на в Пловдив, е сложил на своите билбордове в града въпрос към Радев за известния местен червен бизнесмен - "Олигарх ли е Георги Гергов?".

ПП и ДБ също се заричат да разградят модела “Пеевски-Борисов” - с пакет от над 20 законодателни мерки. "Приказките как сега ще повишим пенсиите и средната заплата, без да разрушим модела “Пеевски-Борисов”, са пълни глупости“, обяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в скорошно интервю. И други се заканват. Само в програмата ДПС няма ни олигарси, ни борба с тях.

Всички партии се заричат да сменят Висшия съдебен съвет и инспекторите към него. Някои имат планове за съдебна реформа. И ДПС има – пише, че иска „дълбока реформа в сектор правосъдие“.“Дълбоката реформа“ обаче се изчерпа с „изработване на нов Наказателен кодекс със сурови наказания за блудствени действия с малолетни както и всички форми на сексуална принуда и извличане на облага от това, включително и чрез използване на киберпространството".

„Дайте да дадем“

е дебела червена нишка във всички предизборни менюта.

Партии като БСП и „Възраждане“ по традиция искат да взимат от богатите, за да раздават на бедните. Част от това се дежурните атаки срещу плоския данък и замяната му с нарастващи ставки за високите доходи. БСП така са се раздали в мерките за борба с неравенствата, че няколко бюджета няма да им стигнат. Но популизмът не помага – последните социологически анкети оставят столетницата под чертата.

Братската на БСП „Прогресивна България“ е против прогресивното облагане – в програмата на коалицията черно на бяло пише „запазване на ниски и плоски данъци“. И както се вижда, това не вреди на рейтинга й.

Макар че също бранят ниските плоски данъци, ПП-ДБ са изненадващо (а може би не) дащни. Програмата им гъмжи от „социални придобивки“, които вкупом може да се окажат непосилни за бюджета. А преди дни лидерът на ПП Асен Василев направи стряскащо изказване, че доходите трябва да растат по-бързо от инфлацията. Водещи финансисти и анализатори веднага го заклеймиха, че предлага сигурна рецепта за още повече инфлация.

„Възраждане“ са го ударили през просото и предлагат държавата изцяло да премахне ДДС за храни и лекарства. Това, че би зейнала огромна пробойна в бюджета, е единият дефект на предложението. Другият е, че от премахването на данъка ще се възползват и бедни, и милионери. Има и трето -може ли „Възраждане“ да гарантира, че цените ще падат? Не може, разбира се – този „номер“ с намаляване на данъци сме го гледали и в ресторантите, и с хляба – не работи.

Как да (не) фалираме енергетиката

Има различни начини, но посягането върху частна собственост в енергетиката е сред най-сигурните. А някои партии са го заложили в програмите си.

„Възраждане“ иска „спиране на всички големи ВЕИ проекти“. Не става ясно за кои проекти става дума – действащи, започнати, планирани? Ако е за спиране на всички, означава да останем без ток (делът на слънчевата и вятърната енергия вече е доста голям). Ако бъде наложен мораториум върху инвестициите във ВЕИ, инвеститорите ще спукат държавата от международни арбитражи и съдебни дела, ще ги спечелят и държавният бюджет ще катастрофира.

Същото важи и за идеята на МЕЧ електроразпределителните дружества да бъдат национализирани. И да бъдат откупени от държавата (струват много милиарди), и да бъдат отнети (с риск България да бъде осъдена), все би било фатално за бюджета.

Инак всички партии подчертават, че няма благоденствие и сигурност без силна енергетика.

ПБ е за „засилване на сондирането за газ в Черно море. Обещава „пътни карти“ за енергетиката - до 2035 и до 2050 г. Споменава се за пускане на малки пакети на борсата и за умна либерализация за тока за домакинствата. Няма и дума обаче за договора капан, който служебното правителство на Радев подписа с турската БОТАШ.

ГЕРБ вдигна голяма пушилка на конгреса си в края на март – зарече се да махне забраната за шистовия газ. В партийната програма обаче нищо такова не пише.

"Възраждане" искат връщане към руския газ - „при изгодни условия“. Като албански реотан са – така и не разбраха, че руският газ нито е евтин, нито е сигурен – Кремъл не признава търговските договори и наказва „недружески държави“ чрез кранчето.

Още от партийните арсенали

ПП-ДБ пак са се захванали да отнемат охраната на Пеевски и Бойко Борисов. Със спестените пари могат да се строят по две нови детски градини всяка година, изтъкват от коалицията.

Партията на намагнитения Пеевски пък е записала в програмата си, че България трябва да финализира включването си в Борда за мир на президента Доналд Тръмп.

„Възраждане“ пък чертае ново Съединение - чрез всеобхватно интегриране на Северна Македония към България. И, разбира се, ще връща лева.

Както се вижда, на партийните сергии има всичко - вкл. лъскави, но червиви ябълки, мухлясали картофи, захарен памук (лапаш нещо, гълташ нищо). Затова на 19 април внимавайте какво "купувате".