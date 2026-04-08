Съмнения за предизборни манипулации в ТикТок изнервиха Радев

Нова политическа интрига се завърза около новината, че Европейската комисия (ЕК) е задействала механизъм, който ще следи за чуждестранна намеса и дезинформация в българските парламентарни избори на 19 април. Това стана повод за нападки към кабинета от страна на Румен Радев, който се озова в центъра на съмненията за възможни манипулации, както и от страна на Бойко Борисов. Техните формации ПБ и ГЕРБ са водещи в социологическите проучвания.

Преди две седмици ЕК съобщи , че България е поискала да се активира т.нар. система за бързо реагиране, предвидена в Закона за цифровите услуги, във връзка с предстоящия вот. Тази система координира действията на регулатори, онлайн платформи, неправителствени организации и др., които работят по откриването и ограничаването на кампании, които могат да повлияят на общественото мнение, а оттам и на изборните резултати.

Системата ще действа в срок до една седмица след изборите. Тя вече е активирана и за изборите в Унгария на 12 април.

В София служебният външен министър Надежда Нейнски създаде и временен координационен механизъм за противодействие на дезинформацията и борба с хибридните заплахи, който ще действа от нейното ведомство.

Съмнения за манипулации

Искането на българското правителство дойде след публикуването на доклад на сдружението Balkan Free Media Initiative, базирано в Брюксел. В него се твърди, че информационната среда в България е подложена на предизборни манипулации в такъв мащаб, че манипулацията е трудно различима от действителните обществени настроения.

Конкретно се твърди, че съдържание в полза на Румен Радев доминира във Фейсбук и ТикТок, като значително надхвърля съдържанието за всички други политически актьори. "Ключовият неразрешен въпрос е дали този онлайн импулс отразява реална обществена подкрепа или се усилва изкуствено чрез манипулация", пишат от организацията.

Посочва се, че хаштагът #rumenradev е събрал над 90 милиона гледания в ТикТок. Този ръст е над 60 пъти по-голям от ръста, който постига #gerb и 20 пъти повече от #vazrazhdane. Най-големите Фейсбук групи, подкрепящи Радев, разполагат с 400 до 600 хиляди уникални потребители. "В социалните мрежи бившият президент Румен Радев вече е спечелил изборите", констатира докладът.

Гневът на Радев

Всичко това предизвика гневна реакция от страна на бившия държавен глава, който обвини ПП-ДБ, че "работят усилено да похитят парламентарните избори".

"Очевидната цел на ПП е да дискредитират изборите като направят паралел с румънския модел, за да се удължи властта на служебното правителство на Гюров, което е на практика нелегитимно", коментира Радев в интервюто си пред Мартин Карбовски. Той повтори обвиненията си и пред симпатизанти в Самоков.

Под "румънски модел" Радев има предвид случая с крайнодесния кандидат за президент Калин Джорджеску. Конституционният съд на Румъния анулира резултатите от първия тур на изборите за държавен глава в края на 2024 г., след като службите за сигурност на страната изразиха становище, че резултатът на Джорджеску, който спечели първия тур, е плод на външни манипулации в ТикТок.

Гласът на Борисов

Днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също заговори по темата пред свои съпартийци в Обзор. "Това да натопиш България в Брюксел и Вашингтон е основното, приоритетът на тази либерална общност. Ние толкова пъти сме го изживявали", обвини той опонентите си.

Според него в момента се създава впечатлението, че изборите в България ще бъдат нечестни, и всеки, който ги изгуби, ще получи основание да твърди същото. "Като гледам колко нервно пише Радев във Фейсбук, значи е вярно, че са го засегнали много ... Тук е прав – това си е наша работа. Нашата къщичка да си гледаме", изрази съгласие с експрезидента Борисов.

В същото време, той се учуди как е възможно видеа за Радев да натрупат 90 милиона гледания - сякаш България е с размерите на Германия.