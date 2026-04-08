Съмнения за предизборни манипулации в ТикТок изнервиха Радев

ПП-ДБ искат да дискредитират изборите и да запазят кабинета "Гюров", изригна бившият президент

Днес, 14:08
Радев обвинява опонентите си, че готвят "румънски сценарий" за българските избори.
Радев обвинява опонентите си, че готвят "румънски сценарий" за българските избори.

Нова политическа интрига се завърза около новината, че Европейската комисия (ЕК) е задействала механизъм, който ще следи за чуждестранна намеса и дезинформация в българските парламентарни избори на 19 април. Това стана повод за нападки към кабинета от страна на Румен Радев, който се озова в центъра на съмненията за възможни манипулации, както и от страна на Бойко Борисов. Техните формации ПБ и ГЕРБ са водещи в социологическите проучвания.

Преди две седмици ЕК съобщи, че България е поискала да се активира т.нар. система за бързо реагиране, предвидена в Закона за цифровите услуги, във връзка с предстоящия вот. Тази система координира действията на регулатори, онлайн платформи, неправителствени организации и др., които работят по откриването и ограничаването на кампании, които могат да повлияят на общественото мнение, а оттам и на изборните резултати.

Системата ще действа в срок до една седмица след изборите. Тя вече е активирана и за изборите в Унгария на 12 април.

В София служебният външен министър Надежда Нейнски създаде и временен координационен механизъм за противодействие на дезинформацията и борба с хибридните заплахи, който ще действа от нейното ведомство.

 

Съмнения за манипулации

Искането на българското правителство дойде след публикуването на доклад на сдружението Balkan Free Media Initiative, базирано в Брюксел. В него се твърди, че информационната среда в България е подложена на предизборни манипулации в такъв мащаб, че манипулацията е трудно различима от действителните обществени настроения.

Конкретно се твърди, че съдържание в полза на Румен Радев доминира във Фейсбук и ТикТок, като значително надхвърля съдържанието за всички други политически актьори. "Ключовият неразрешен въпрос е дали този онлайн импулс отразява реална обществена подкрепа или се усилва изкуствено чрез манипулация", пишат от организацията.

Посочва се, че хаштагът #rumenradev е събрал над 90 милиона гледания в ТикТок. Този ръст е над 60 пъти по-голям от ръста, който постига #gerb и 20 пъти повече от #vazrazhdane. Най-големите Фейсбук групи, подкрепящи Радев, разполагат с 400 до 600 хиляди уникални потребители. "В социалните мрежи бившият президент Румен Радев вече е спечелил изборите", констатира докладът.

 

Гневът на Радев

Всичко това предизвика гневна реакция от страна на бившия държавен глава, който обвини ПП-ДБ, че "работят усилено да похитят парламентарните избори".

"Очевидната цел на ПП е да дискредитират изборите като направят паралел с румънския модел, за да се удължи властта на служебното правителство на Гюров, което е на практика нелегитимно", коментира Радев в интервюто си пред Мартин Карбовски. Той повтори обвиненията си и пред симпатизанти в Самоков.

Под "румънски модел" Радев има предвид случая с крайнодесния кандидат за президент Калин Джорджеску. Конституционният съд на Румъния анулира резултатите от първия тур на изборите за държавен глава в края на 2024 г., след като службите за сигурност на страната изразиха становище, че резултатът на Джорджеску, който спечели първия тур, е плод на външни манипулации в ТикТок.

 

Гласът на Борисов

Днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също заговори по темата пред свои съпартийци в Обзор. "Това да натопиш България в Брюксел и Вашингтон е основното, приоритетът на тази либерална общност. Ние толкова пъти сме го изживявали", обвини той опонентите си.

Според него в момента се създава впечатлението, че изборите в България ще бъдат нечестни, и всеки, който ги изгуби, ще получи основание да твърди същото. "Като гледам колко нервно пише Радев във Фейсбук, значи е вярно, че са го засегнали много ... Тук е прав – това си е наша работа. Нашата къщичка да си гледаме", изрази съгласие с експрезидента Борисов.

В същото време, той се учуди как е възможно видеа за Радев да натрупат 90 милиона гледания - сякаш България е с размерите на Германия.

Той обширно коментира и темата с отнетата книжка на депутата от ПП-ДБ Явор Божанков, като отдаде случая на конфликта между него и ПП. "Тези са рядко отмъстителни от ПП. В родния му град как го издебнаха! За пред публиката – случаен патрул го видял. Дебнаха го, хванаха го, взеха му книжката, унизиха го!“, смята Борисов. Водачът на ГЕРБ призна, че не знае дали действително е станало така, но предупреди своите: "Зашийте си джобовете, за да не могат да ви сложат нищо."

Фейсбук/Румен Радев
Фейсбук/Румен Радев
Ключови думи:

Румен Радев, Бойко Борисов, Калин Джорджеску, изборни манипулации, парламентарни избори 2026

