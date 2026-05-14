Премиерът Радев отива в понеделник в Берлин

"В понеделник следобед (18 май) федералният канцлер Фридрих Мерц ще посрещне новия български министър-председател Румен Радев с военни почести по повод първото му официално посещение във федералното канцлерство", съобщи канцлерството днес.

В разговор на четири очи в 17 часа, наред с темите за двустранното сътрудничество, ще бъдат обсъдени и въпроси на европейската и международната политика за сигурност. След това е предвидена съвместна пресконференция.

Това е първата международна визита на премиера Румен Радев.

Седмица преди да поеме поста, Радев е получил покани и от италианския премиер Джорджа Мелони, от френския президент Еманюел Макрон и председателя на Европейския съвет Антонио Коща

На 11 май в Брюксел новата външна министърка Велислава Петрова-Чанева заяви: "Мисля, че е ясно затвърждаване на силна европейска позиция и работа в рамките на Съюза, който ние искаме да виждаме по-силен и по-силен. Мисля, че е важно в случая да покажем, че с ключови наши партньори като Германия, можем да имаме активна политика и в крайна сметка това е и въпрос на поканите, които са се появили пред премиера."