Германският канцлер е най-непопулярният сред политиците в страната

Днес, 12:31
Германският канцлер Фридрих Мерц
Германският канцлер Фридрих Мерц

Германският канцлер Фридрих Мерц е на последно място в класацията за популярност на 20-те най-влиятелни политици в страната, според резултатите от проучване, публикувано от в. "Билд".

Фридрих Мерц "падна" от 18-то на 20-то място, превръщайки се в най-непопулярния политик в Германия. Спадът в популярността на германския канцлер е не само национална тенденция, но и сред собствените му избиратели. Дори сред привържениците на Християндемократическия съюз (ХДС) и нейния младши партньор, Християнсоциалния съюз (ХСС), той се нарежда едва в края на класацията.

Само 10% от анкетираните сред избирателите на ХДС/ХСС имат положително мнение за Мерц, а 58% са изразили отрицателно мнение. Той е изпреварен от други консервативни политици, след които са лидерйт на ХСС Маркус Зьодер, премиерът на провинция Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вуст и министъра на вътрешните работи Александър Добриндт.

Мерц се бори с нарастващите икономически последици от войната в Иран, включително покачващите се цени на горивата. На 27 април канцлерът заяви, че не вижда каква стратегия за изход от конфликта има САЩ.

Миналата седмица Германия намали прогнозата си за растеж за тази и следващата година. Водената от консерваторите коалиция на Мерц сега очаква икономиката да нарасне само с 0,5% тази година, което е по-малко от предишната прогноза от 1,0%. За 2027 г. тя също понижи прогнозата си до 0,9% от 1,3%.

По-рано този месец проучване, проведено от седмичника "Билд ам Зонтаг", установи, че 70% от имащите право на глас са недоволни от работата на Мерц, докато само 21% са доволни. 73% от анкетираните са недоволни от център-дясната коалиция на християндемократите и социалдемократите, а само 20% са доволни. 

