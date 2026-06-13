Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Пътниците на самолети в ЕС получават нови права

Ще има по-големи компенсации, а авиокомпаниите ще бъдат задължени да включват в базовата цена повече багаж

13 Юни 2026
Новите правила би трябвало да са в полза на пътниците
EЕПА/БГНЕС архив
Новите правила би трябвало да са в полза на пътниците

Пътниците със самолети в ЕС ще имат право на компенсации между 250 и 600 евро при закъснели или отменени полети, като размерът зависи от дължината на маршрута и продължителността на забавянето. За полети над 3500 километра обезщетението ще бъде 300 евро при закъснение между три и четири часа и 600 евро при закъснения над четири часа или при анулиране. Това е заложено в постигнатото споразумение между кипърското председателство на Съвета и Европейския парламент, предава БНР.

Новата уредба предвижда авиокомпаниите да бъдат задължени да включват в базовата цена на билета не само малък личен багаж, който се побира под седалката, но и ръчен куфар с колелца. Това може да доведе до повишаване на началните цени на билетите, особено при нискотарифните превозвачи, но пътниците ще могат да се откажат от куфара и да получат намаление.
В същото време размерът и теглото на включения багаж ще бъдат оставени на преценката на авиокомпаниите. На пътниците дори ще бъде позволено да внасят в салона музикални инструменти при подходящи условия.

Забранява се таксуването на родители или придружители, които пътуват с деца под 14-годишна възраст и са настанени заедно, както и на хора с увреждания и техните придружители.

Въвежда се изискване авиокомпаниите да изпращат на пътниците ясни инструкции как да подадат иск за обезщетение. Запазва се и възможността компенсации да се изплащат както директно на пътниците, така и чрез посреднически компании, които обработват искове от тяхно име.

Ревизирани са и критериите за "извънредни обстоятелства“, при които авиокомпаниите не дължат обезщетение. Такива се определят като събития извън контрола на превозвача, включително екстремни метеорологични условия. В тези случаи пътниците имат право единствено на възстановяване на стойността на билета.

Изрично е отхвърлено предложението технически неизправности да бъдат включени в тази категория, тъй като това би разширило прекалено изключенията за отговорност на авиокомпаниите.

Споразумението предстои да бъде гласувано окончателно в Европейския парламент през юли, а новите правила - да влязат в сила през втората половина на 2027 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

компенсации за транспорт, полети

Още новини по темата

5 държави са помогнали за евакуацията на българите от военните региони
10 Март 2026

Войната в Залива е отменила над 60 полета от и за София

09 Март 2026

„Луфтханза“ спира полетите до Кипър до 6 март
04 Март 2026

Над 3400 полета са отменени заради кризата в Иран
01 Март 2026

Пет нови дестинации от София обяви нискотарифна компания
31 Яну. 2026

Стачка в Брюксел ще засегне и полетите до България
24 Ноем. 2025

ЕК намалява драстично обезщетенията за закъснял полет
25 Май 2025

Рекордните 1 милион полети са обслужени над България през 2024 г.
19 Дек. 2024

Wizz Air спря полетите от София до Женева и Лисабон
30 Окт. 2024

Внезапна стачка затвори за днес летище Шарлероа
12 Септ. 2024

"Уиз еър" ще лети от София до Лион от есента
29 Юли 2024

Милано-Женева е сред полетите с най-честа турбуленция
27 Май 2024

Скиатос и Хелзинки - вече с директен полет от София
21 Яну. 2024

70 млн. лева от вноската на "ЛУКойл" отиват за бедни деца

15 Яну. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изборът на ЦИК е стъпка към увековечаване на статуквото
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса