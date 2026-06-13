Пътниците на самолети в ЕС получават нови права

Пътниците със самолети в ЕС ще имат право на компенсации между 250 и 600 евро при закъснели или отменени полети, като размерът зависи от дължината на маршрута и продължителността на забавянето. За полети над 3500 километра обезщетението ще бъде 300 евро при закъснение между три и четири часа и 600 евро при закъснения над четири часа или при анулиране. Това е заложено в постигнатото споразумение между кипърското председателство на Съвета и Европейския парламент, предава БНР.

Новата уредба предвижда авиокомпаниите да бъдат задължени да включват в базовата цена на билета не само малък личен багаж, който се побира под седалката, но и ръчен куфар с колелца. Това може да доведе до повишаване на началните цени на билетите, особено при нискотарифните превозвачи, но пътниците ще могат да се откажат от куфара и да получат намаление.

В същото време размерът и теглото на включения багаж ще бъдат оставени на преценката на авиокомпаниите. На пътниците дори ще бъде позволено да внасят в салона музикални инструменти при подходящи условия.

Забранява се таксуването на родители или придружители, които пътуват с деца под 14-годишна възраст и са настанени заедно, както и на хора с увреждания и техните придружители.

Въвежда се изискване авиокомпаниите да изпращат на пътниците ясни инструкции как да подадат иск за обезщетение. Запазва се и възможността компенсации да се изплащат както директно на пътниците, така и чрез посреднически компании, които обработват искове от тяхно име.

Ревизирани са и критериите за "извънредни обстоятелства“, при които авиокомпаниите не дължат обезщетение. Такива се определят като събития извън контрола на превозвача, включително екстремни метеорологични условия. В тези случаи пътниците имат право единствено на възстановяване на стойността на билета.

Изрично е отхвърлено предложението технически неизправности да бъдат включени в тази категория, тъй като това би разширило прекалено изключенията за отговорност на авиокомпаниите.

Споразумението предстои да бъде гласувано окончателно в Европейския парламент през юли, а новите правила - да влязат в сила през втората половина на 2027 г.