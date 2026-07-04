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Wizz Air вече лети София-Тирана

Днес, 20:02
Полетите са три пъти седмично
Pixabay
Полетите са три пъти седмично

Авиокомпанията "Уиз Еър" (Wizz Air) започна да изпълнява от днес полети от София до Тирана, съобщиха от компанията и от посолството на Албания в България, предаде БТА. 

Полетите ще се изпълняват три пъти седмично – във вторник, четвъртък и събота.

„От днес Албания и България са по-близки от всякога! (...) Тази нова авиолиния открива нови възможности за туризма, бизнеса, инвестициите, академичния и културния обмен, както и за укрепването на контактите между хората. От чудесните брегове на Албания до историческото и културно наследство на България, сега е идеалният момент да откриете две приятелски страни с директен полет“, написаха от посолството на Албания в София на официалната си страница във Фейсбук.

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Ключови думи:

София-Тирана, полети, Wizz Air

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