Стачка в Брюксел ще засегне и полетите до България

Отменени за 26 ноември са всички излитащи и кацащи полети от летището в Шарлeроа

Днес, 08:46
Полетът от София за Брюксел ще се осъществи.
Илияна Кирилова
Полетът от София за Брюксел ще се осъществи.

Полетът на "България ер" от Брюксел за София на 26 ноември е отменен заради започващата днес тридневна стачка в Белгия, пише в сайта на международното летище в белгийската столица.

Всички излитащи оттам полети за сряда се анулират, но полетът от София за Брюксел ще се осъществи.

Отменени са за 26 ноември всички излитащи и кацащи полети от летището в Шарлeроа, което обслужва нискотарифни компании. Няма да има самолети от и до София.

Тридневната стачка е свикана от няколко профсъюза в Белгия.

Още в петък българското МВнР предупреди за тридневната стачка от 24 до 26 ноември, която днес ще засегне обществения и жп транспорта, а на 25 ноември (вторник) ще стачкуват и служителите в образователната система и обществените услуги. На 26 ноември (сряда) ще се проведат стачни действия в частния и публичния сектор.

