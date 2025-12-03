Автомобилната администрация обяви безсрочна стачка

БГНЕС Стачниците твърдят, че се отстраняват служители с доказани качества на формални основания, а на работа остават такива без квалификация и опит под претекста за борба с корупцията.

Към ефективна безсрочна стачка преминава Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" от тази сутрин. Службата ще продължи да работи, но в намален обем. Служителите й негодуват, че ръководството отказва да се вслуша в социалните им искания, и са гневни заради реакцията на държавата по случая с певеца Роби Уилямс. През септември двама служители на агенцията бяха арестувани по обвинение, че са поискали подкуп от един от шофьорите на британския изпълнител, който имаше концерт у нас.

Стачните искания включват: изравняване на възнагражденията на служители, полагащи еднакъв труд (в агенцията се допуска дискриминативно толериране на едни служители спрямо други, твърдят стачниците); увеличаване с 50 процента на основните работни заплати; назначаване на допълнителни 600 служители и др. Настоява се да се преустанови определянето на неръководни длъжности за заемане от държавни служители и да се възстановят на работа освободените на това основание след 1 януари 2025 г. служители. "Служители с доказани качества се "премахват" на формални основания, а на работа остават такива без квалификация и опит – уж като "борба с корупцията" – без нито един изобличен за корупция ... освен ако не се намеси Британското посолство например", пишат недоволно стачниците.

На случая с Роби Уилямс се обръща специално внимание. "Пределът е достигнат с уволняването на няколко доказали своя професионализъм служители, което във връзка със случая "Роби Уилямс" беше представено пред обществеността като "противодействие на корупцията" – без засегнатите служители да имат каквато и да било укорима проява (единият дори е награден за отказването на предложен подкуп). Същевременно служители, разследвани за участие в организирана престъпна група, продължават да са на работа", пише в изявлението на стачниците. Самото искане за подкуп те обясняват с лошите условия в агенцията.