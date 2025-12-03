Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Автомобилната администрация обяви безсрочна стачка

В агенцията настояват за по-високи заплати и негодуват от уволнения по случая "Роби Уилямс"

Днес, 07:41
Стачниците твърдят, че се отстраняват служители с доказани качества на формални основания, а на работа остават такива без квалификация и опит под претекста за борба с корупцията.
БГНЕС
Стачниците твърдят, че се отстраняват служители с доказани качества на формални основания, а на работа остават такива без квалификация и опит под претекста за борба с корупцията.

Към ефективна безсрочна стачка преминава Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" от тази сутрин. Службата ще продължи да работи, но в намален обем. Служителите й негодуват, че ръководството отказва да се вслуша в социалните им искания, и са гневни заради реакцията на държавата по случая с певеца Роби Уилямс. През септември двама служители на агенцията бяха арестувани по обвинение, че са поискали подкуп от един от шофьорите на британския изпълнител, който имаше концерт у нас.

Стачните искания включват: изравняване на възнагражденията на служители, полагащи еднакъв труд (в агенцията се допуска дискриминативно толериране на едни служители спрямо други, твърдят стачниците); увеличаване с 50 процента на основните работни заплати; назначаване на допълнителни 600 служители и др. Настоява се да се преустанови определянето на неръководни длъжности за заемане от държавни служители и да се възстановят на работа освободените на това основание след 1 януари 2025 г. служители. "Служители с доказани качества се "премахват" на формални основания, а на работа остават такива без квалификация и опит – уж като "борба с корупцията" – без нито един изобличен за корупция ... освен ако не се намеси Британското посолство например", пишат недоволно стачниците.

На случая с Роби Уилямс се обръща специално внимание. "Пределът е достигнат с уволняването на няколко доказали своя професионализъм служители, което във връзка със случая "Роби Уилямс" беше представено пред обществеността като "противодействие на корупцията" – без засегнатите служители да имат каквато и да било укорима проява (единият дори е награден за отказването на предложен подкуп). Същевременно служители, разследвани за участие в организирана престъпна група, продължават да са на работа", пише в изявлението на стачниците. Самото искане за подкуп те обясняват с лошите условия в агенцията.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Автомобилна администрация, стачка

Още новини по темата

Стачка в Брюксел ще засегне и полетите до България
24 Ноем. 2025

Гърция е блокирана от 24-часова стачка
01 Окт. 2025

Арестуваните служители от ДАИ изкараха виновни шофьорите и преводачите
30 Септ. 2025

Атина остава без таксита заради протест
08 Септ. 2025

Още една блокада ще има другата седмица - в София
11 Юли 2025

Двама от организаторите на блокадата при Кресна са арестувани
10 Юли 2025

300 000 пътници са засегнати от стачката на авиодиспечерите във Франция
03 Юли 2025

Протест на АПИ за заплати затвори "Дунав мост 2"
10 Юни 2025

Двудневна стачка блокира движението на фериботи от Гърция към Италия

03 Юни 2025

Властта обяви война на стотиците тирове-нарушители
26 Май 2025

"Като в София": Варна иска от кабинета 6.5 млн. лв. за шофьорски заплати
20 Май 2025

Голяма стачка парализира Гърция днес
09 Апр. 2025

Агенция "Автомобилна администрация" има нов директор

17 Март 2025

"Луфтханза" предупреди, че анулира полети от и до Германия

10 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията трябва да реши какво иска от протеста
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д